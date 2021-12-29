https://ru.sputnik.md/20211229/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-budet-li-esche-sneg-47605507.html

Самый точный прогноз погоды: будет ли еще снег

Самый точный прогноз погоды: будет ли еще снег

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы

2021-12-29T07:00+0200

2021-12-29T07:00+0200

2021-12-29T07:00+0200

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Будет облачно с прояснением, Без существенных осадков. На дорогах гололедица.Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –4 до +1 градуса по Цельсию, ночью – от –2 до –7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 декабря: днем – от –2 до –7, ночью – от –11 до –16 градусов. В южных районах – от –5 до –10 градусов.Днем 30 декабря ожидается температура воздуха от –3 до +2. В последующие сутки потеплеет, днем – от 0 до +5.Праздники и народные приметыПравославная церковь 29 декабря почитает память пророка Аггея, преподобной Софии (Соломонии), мученика Марина Римского и блаженной царицы Феофании.Считалось, что по погоде в этот день можно судить, каким будет апрель. Люди верили, что если человек родился 29 декабря, то его талисман – сапфир и карнеол (сердолик).

https://ru.sputnik.md/20211228/zimnyaya-skazka-v-kishineve--pod-novyy-god-vypal-sneg-47567857.html

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2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды, народные приметы