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Ситуация на дорогах Кишинева: как ездит транспорт после снегопада

Ситуация на дорогах Кишинева: как ездит транспорт после снегопада

Несколько дней обильного снегопада наделали проблем горожанам. В среду муниципальные службы продолжают работу.

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. В Кишиневе полностью восстановлено движение транспорта, оно осуществляется в зимнем режиме. Об этом сообщили в среду в примэрии молдавской столицы.По данным мэрии, на дороги выехало 309 троллейбусов и 111 автобусов. Общественный транспорт ездит согласно графику, без серьезных отклонений и опозданий. Накануне на протяжении всей ночи на дорогах работала 51 единица специальной техники, было использовано 462 тонны противоскользящей смеси и 30 тонн соли. Весь день 29 декабря работы по расчистке дорог в Кишиневе продолжатся. Помимо этого в городе работают 411 сотрудников коммунальных служб, которые восстанавливают доступ во дворы жилых домов, к подъездам и к мусорным контейнерам. В связи с обильными осадками муниципальные власти призвали предпринимателей помочь очистить от снега территорию, которую они администрируют. В то же время автомобилистов призвали не парковаться на краях дорог и тротуарах, чтобы специальная техника могла продолжать работу по сбору снега.

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