https://ru.sputnik.md/20211229/situatsiya-doroga-kishinev-transport-snegopad-47609813.html
Ситуация на дорогах Кишинева: как ездит транспорт после снегопада
Ситуация на дорогах Кишинева: как ездит транспорт после снегопада
Несколько дней обильного снегопада наделали проблем горожанам. В среду муниципальные службы продолжают работу.
2021-12-29T10:58+0200
2021-12-29T10:58+0200
2021-12-29T11:09+0200
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. В Кишиневе полностью восстановлено движение транспорта, оно осуществляется в зимнем режиме. Об этом сообщили в среду в примэрии молдавской столицы.По данным мэрии, на дороги выехало 309 троллейбусов и 111 автобусов. Общественный транспорт ездит согласно графику, без серьезных отклонений и опозданий. Накануне на протяжении всей ночи на дорогах работала 51 единица специальной техники, было использовано 462 тонны противоскользящей смеси и 30 тонн соли. Весь день 29 декабря работы по расчистке дорог в Кишиневе продолжатся. Помимо этого в городе работают 411 сотрудников коммунальных служб, которые восстанавливают доступ во дворы жилых домов, к подъездам и к мусорным контейнерам. В связи с обильными осадками муниципальные власти призвали предпринимателей помочь очистить от снега территорию, которую они администрируют. В то же время автомобилистов призвали не парковаться на краях дорог и тротуарах, чтобы специальная техника могла продолжать работу по сбору снега.
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Юлия Липовая
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в молдове, транспорт, молдова, снег
Ситуация на дорогах Кишинева: как ездит транспорт после снегопада
10:58 29.12.2021 (обновлено: 11:09 29.12.2021)
Несколько дней обильного снегопада наделали проблем горожанам. В среду муниципальные службы продолжают работу.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. В Кишиневе полностью восстановлено движение транспорта, оно осуществляется в зимнем режиме. Об этом сообщили в среду в примэрии молдавской столицы.
По данным мэрии, на дороги выехало 309 троллейбусов и 111 автобусов. Общественный транспорт ездит согласно графику, без серьезных отклонений и опозданий.
Накануне на протяжении всей ночи на дорогах работала 51 единица специальной техники, было использовано 462 тонны противоскользящей смеси и 30 тонн соли.
Весь день 29 декабря работы по расчистке дорог в Кишиневе продолжатся.
Помимо этого в городе работают 411 сотрудников коммунальных служб, которые восстанавливают доступ во дворы жилых домов, к подъездам и к мусорным контейнерам.
В связи с обильными осадками муниципальные власти призвали предпринимателей помочь очистить от снега территорию, которую они администрируют.
В то же время автомобилистов призвали не парковаться на краях дорог и тротуарах, чтобы специальная техника могла продолжать работу по сбору снега.