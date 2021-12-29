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Полиция информирует, что получила сообщения о заложенной по Кишиневу взрывчатке
Полиция информирует, что получила сообщения о заложенной по Кишиневу взрывчатке
Неизвестный сообщил в полицию, что в Кишиневе якобы заминировано несколько людных мест.
2021-12-29T16:21+0200
2021-12-29T16:38+0200
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Полиция Молдовы сообщила, что получила информацию о заложенной взрывчатке в нескольких людных местах Кишинева. Как отметили в Генинспекторате полиции, сотрудники технико-взрывного управления работают совместно со смешанными группами оперативников и охраной объектов. Все места проверяются для обеспечения безопасности граждан. "Сотрудники полиции также работают над установлением личности человека, который предоставил информацию. Предварительные данные не указывают на опасность для граждан", - говорится в сообщении полиции. Напомним, ранее неизвестный сообщал о бомбе в одном из торговых центров столицы.
https://ru.sputnik.md/20211221/soobschenie-bombe-torgovom-tsentre-okazalos-lozhnym-47411988.html
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в молдове, молдова, сообщение о бомбе, кишинев, полиция

Полиция информирует, что получила сообщения о заложенной по Кишиневу взрывчатке

16:21 29.12.2021 (обновлено: 16:38 29.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausКомендантский час в Кишиневе: что сейчас происходит на улицах города
Комендантский час в Кишиневе: что сейчас происходит на улицах города - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Неизвестный сообщил в полицию, что в Кишиневе якобы заминировано несколько людных мест.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Полиция Молдовы сообщила, что получила информацию о заложенной взрывчатке в нескольких людных местах Кишинева.
Как отметили в Генинспекторате полиции, сотрудники технико-взрывного управления работают совместно со смешанными группами оперативников и охраной объектов. Все места проверяются для обеспечения безопасности граждан.
"Сотрудники полиции также работают над установлением личности человека, который предоставил информацию. Предварительные данные не указывают на опасность для граждан", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, ранее неизвестный сообщал о бомбе в одном из торговых центров столицы.
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
Общество
Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным
21 декабря, 16:35
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