https://ru.sputnik.md/20211229/soobschenie-bombe-kishinev-yakoby-zaminirovano-neskolko-lyudnykh-47625603.html

Полиция информирует, что получила сообщения о заложенной по Кишиневу взрывчатке

Полиция информирует, что получила сообщения о заложенной по Кишиневу взрывчатке

Неизвестный сообщил в полицию, что в Кишиневе якобы заминировано несколько людных мест.

2021-12-29T16:21+0200

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Полиция Молдовы сообщила, что получила информацию о заложенной взрывчатке в нескольких людных местах Кишинева. Как отметили в Генинспекторате полиции, сотрудники технико-взрывного управления работают совместно со смешанными группами оперативников и охраной объектов. Все места проверяются для обеспечения безопасности граждан. "Сотрудники полиции также работают над установлением личности человека, который предоставил информацию. Предварительные данные не указывают на опасность для граждан", - говорится в сообщении полиции. Напомним, ранее неизвестный сообщал о бомбе в одном из торговых центров столицы.

https://ru.sputnik.md/20211221/soobschenie-bombe-torgovom-tsentre-okazalos-lozhnym-47411988.html

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