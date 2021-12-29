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"Спутник Лайт" зарегистрировали еще в одной стране
"Спутник Лайт" зарегистрировали еще в одной стране
Однокомпонентная вакцина от коронавируса российского производства "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Туниса
2021-12-29T13:00+0200
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коронавирус
регистрация
вакцина
спутник
страна
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Однокомпонентная вакцина от коронавируса российского производства "Спутник Лайт" зарегистрирована Министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера, передает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 миллиардов человек, "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и бустера.Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон". Это демонстрируется исследованием НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи образцов сыворотки, полученной через 2-3 месяца после ревакцинации. У 100% ревакцинированных "Спутником Лайт" как бустером сформировались антитела к штамму "омикрон", отмечается в пресс-релизе.Как ожидается, "Спутник Лайт" обеспечит высокую защиту от инфекции, а также тяжелых случаев и госпитализации, вызванных штаммом "омикрон". "Спутник Лайт" в качестве бустера рекомендуется применять для повышения эффективности других вакцин против "омикрона". Бустирование "Спутником Лайт" может усилить и продлить быстро снижающуюся эффективность многих вакцин с учетом вызовов, вызванных совместным доминированием штаммов "дельта" и "омикрон" в мире, резюмирует фонд.
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регистрация, вакцина, спутник, страна

"Спутник Лайт" зарегистрировали еще в одной стране

13:00 29.12.2021 (обновлено: 13:03 29.12.2021)
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкВ миграционном центре в деревне Сахарово началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19
В миграционном центре в деревне Сахарово началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Вакцина "Спутник Лайт" одобрена более чем в 30 странах мира.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Однокомпонентная вакцина от коронавируса российского производства "Спутник Лайт" зарегистрирована Министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера, передает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

"Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована Министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера. В январе 2021 года в Тунисе также была зарегистрирована вакцина "Спутник V", - указывает фонд.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 миллиардов человек, "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.
Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и бустера.
Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон". Это демонстрируется исследованием НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи образцов сыворотки, полученной через 2-3 месяца после ревакцинации. У 100% ревакцинированных "Спутником Лайт" как бустером сформировались антитела к штамму "омикрон", отмечается в пресс-релизе.
Как ожидается, "Спутник Лайт" обеспечит высокую защиту от инфекции, а также тяжелых случаев и госпитализации, вызванных штаммом "омикрон". "Спутник Лайт" в качестве бустера рекомендуется применять для повышения эффективности других вакцин против "омикрона". Бустирование "Спутником Лайт" может усилить и продлить быстро снижающуюся эффективность многих вакцин с учетом вызовов, вызванных совместным доминированием штаммов "дельта" и "омикрон" в мире, резюмирует фонд.
Вакцина Спутник Лайт - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
Россия
Путин: Россия готова бесплатно предоставить "Спутник Лайт" другим странам
17 декабря, 14:42
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