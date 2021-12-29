https://ru.sputnik.md/20211229/sputnik-layt-zaregistrirovan-strana-47614607.html

"Спутник Лайт" зарегистрировали еще в одной стране

"Спутник Лайт" зарегистрировали еще в одной стране

Однокомпонентная вакцина от коронавируса российского производства "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Туниса

2021-12-29T13:00+0200

2021-12-29T13:00+0200

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коронавирус

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спутник

страна

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Однокомпонентная вакцина от коронавируса российского производства "Спутник Лайт" зарегистрирована Министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера, передает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 миллиардов человек, "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и бустера.Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон". Это демонстрируется исследованием НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи образцов сыворотки, полученной через 2-3 месяца после ревакцинации. У 100% ревакцинированных "Спутником Лайт" как бустером сформировались антитела к штамму "омикрон", отмечается в пресс-релизе.Как ожидается, "Спутник Лайт" обеспечит высокую защиту от инфекции, а также тяжелых случаев и госпитализации, вызванных штаммом "омикрон". "Спутник Лайт" в качестве бустера рекомендуется применять для повышения эффективности других вакцин против "омикрона". Бустирование "Спутником Лайт" может усилить и продлить быстро снижающуюся эффективность многих вакцин с учетом вызовов, вызванных совместным доминированием штаммов "дельта" и "омикрон" в мире, резюмирует фонд.

https://ru.sputnik.md/20211217/putin-rossiya-besplatno-sputnik-layt-strani-47314693.html

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