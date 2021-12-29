https://ru.sputnik.md/20211229/srednemesyachnaya-zarplata-2022-god-47630366.html
Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году
Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году
Заработная плата станет выше согласно прогнозу макроэкономических показателей на 2022-2024 годы.
2021-12-29T18:28+0200
2021-12-29T18:28+0200
2021-12-29T18:32+0200
общество
в молдове
правительство
молдова
средняя зарплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/1b/31461352_0:171:3073:1899_1920x0_80_0_0_c17b8459a6ffdf3b9cddec27ae4130c5.jpg
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2022 год, вырастет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Согласно прогнозу макроэкономических показателей на 2022-2024 годы, рассчитанному Министерством экономики, она составит 9900 леев.Среднемесячная заработная плата по экономике используется для:
https://ru.sputnik.md/20211219/moldovy-poluchaet-zarplatu-nizhe-sredney-47350009.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/1b/31461352_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb876f47f988727b85fa87ed318ece69.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, правительство, молдова, средняя зарплата
Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году
18:28 29.12.2021 (обновлено: 18:32 29.12.2021)
Заработная плата станет выше, согласно прогнозу макроэкономических показателей на 2022-2024 годы.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2022 год, вырастет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Согласно прогнозу макроэкономических показателей на 2022-2024 годы, рассчитанному Министерством экономики, она составит 9900 леев.
Среднемесячная заработная плата по экономике используется для:
определения предела расчетной базы социальных выплат,
определения ежемесячного застрахованного дохода сотрудников-резидентов технопарков,
определения размера ущерба, причиненного в случае совершения преступления,
определения размера ущерба, приведшего к уклонению от уплаты налогов предприятиями, учреждениями и организациями.