https://ru.sputnik.md/20211229/srednemesyachnaya-zarplata-2022-god-47630366.html

Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году

Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году

Заработная плата станет выше согласно прогнозу макроэкономических показателей на 2022-2024 годы.

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средняя зарплата

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2022 год, вырастет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Согласно прогнозу макроэкономических показателей на 2022-2024 годы, рассчитанному Министерством экономики, она составит 9900 леев.Среднемесячная заработная плата по экономике используется для:

https://ru.sputnik.md/20211219/moldovy-poluchaet-zarplatu-nizhe-sredney-47350009.html

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в молдове, правительство, молдова, средняя зарплата