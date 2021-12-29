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https://ru.sputnik.md/20211229/srednemesyachnaya-zarplata-2022-god-47630366.html
Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году
Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году
Заработная плата станет выше согласно прогнозу макроэкономических показателей на 2022-2024 годы.
2021-12-29T18:28+0200
2021-12-29T18:32+0200
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в молдове
правительство
молдова
средняя зарплата
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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2022 год, вырастет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Согласно прогнозу макроэкономических показателей на 2022-2024 годы, рассчитанному Министерством экономики, она составит 9900 леев.Среднемесячная заработная плата по экономике используется для:
https://ru.sputnik.md/20211219/moldovy-poluchaet-zarplatu-nizhe-sredney-47350009.html
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в молдове, правительство, молдова, средняя зарплата

Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году

18:28 29.12.2021 (обновлено: 18:32 29.12.2021)
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Юлия Липовая
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Заработная плата станет выше, согласно прогнозу макроэкономических показателей на 2022-2024 годы.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2022 год, вырастет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Согласно прогнозу макроэкономических показателей на 2022-2024 годы, рассчитанному Министерством экономики, она составит 9900 леев.
Среднемесячная заработная плата по экономике используется для:
определения предела расчетной базы социальных выплат,
определения ежемесячного застрахованного дохода сотрудников-резидентов технопарков,
определения размера ущерба, причиненного в случае совершения преступления,
определения размера ущерба, приведшего к уклонению от уплаты налогов предприятиями, учреждениями и организациями.
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