https://ru.sputnik.md/20211229/strannaya-stabilnost-moldavskogo-leya-i-zagadki-kotovskogo-47600628.html

Странная стабильность молдавского лея и… загадки Котовского

Странная стабильность молдавского лея и… загадки Котовского

Молдавская валюта демонстрирует странную стабильность

2021-12-29T08:30+0200

2021-12-29T08:30+0200

2021-12-29T10:19+0200

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молдова

молдавский лей

лей

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григорий котовский

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Несмотря на затянувшуюся пандемию и стремительный рост цен на природный газ молдавский лей демонстрирует удивительную стабильность – с чем это связано, хорошо это или плохо?А также - ровно 230 лет назад, 29 декабря 1791 года между Россией и Османской империей был подписан Ясский мирный договор, положивший конец русско-турецкой войне 1787—1791 годов.Статья 3-я договора касалась непосредственно территорий нынешней Молдовы – она определяла, что "между Империею Всероссийскою и Портою Оттоманскою пребудет границею река Днестр, так, что все земли, на левом берегу помянутой реки лежащия, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Всероссийской Империи, а на правом берегу помянутой реки и лежащия все земли, по возвращении их со стороны Всероссийской Империи, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Порты Оттоманской". Именно после подписания Ясского договора были основаны Тирасполь (1792 год) и Григориополь (1795 год).Обо всем этом - в беседе с экономистом Виорелом Гырбу и историком Игорем Иваненко.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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