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Странная стабильность молдавского лея и… загадки Котовского
Странная стабильность молдавского лея и… загадки Котовского
Молдавская валюта демонстрирует странную стабильность
2021-12-29T08:30+0200
2021-12-29T10:19+0200
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молдавский лей
лей
бессарабия
григорий котовский
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Несмотря на затянувшуюся пандемию и стремительный рост цен на природный газ молдавский лей демонстрирует удивительную стабильность – с чем это связано, хорошо это или плохо?А также - ровно 230 лет назад, 29 декабря 1791 года между Россией и Османской империей был подписан Ясский мирный договор, положивший конец русско-турецкой войне 1787—1791 годов.Статья 3-я договора касалась непосредственно территорий нынешней Молдовы – она определяла, что "между Империею Всероссийскою и Портою Оттоманскою пребудет границею река Днестр, так, что все земли, на левом берегу помянутой реки лежащия, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Всероссийской Империи, а на правом берегу помянутой реки и лежащия все земли, по возвращении их со стороны Всероссийской Империи, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Порты Оттоманской". Именно после подписания Ясского договора были основаны Тирасполь (1792 год) и Григориополь (1795 год).Обо всем этом - в беседе с экономистом Виорелом Гырбу и историком Игорем Иваненко.
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молдова, молдавский лей, лей, бессарабия, григорий котовский, видео

Странная стабильность молдавского лея и… загадки Котовского

08:30 29.12.2021 (обновлено: 10:19 29.12.2021)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем интересные моменты прошлого Молдовы и подозрительную стабильность молдавского лея.
Несмотря на затянувшуюся пандемию и стремительный рост цен на природный газ молдавский лей демонстрирует удивительную стабильность – с чем это связано, хорошо это или плохо?
А также - ровно 230 лет назад, 29 декабря 1791 года между Россией и Османской империей был подписан Ясский мирный договор, положивший конец русско-турецкой войне 1787—1791 годов.
Статья 3-я договора касалась непосредственно территорий нынешней Молдовы – она определяла, что "между Империею Всероссийскою и Портою Оттоманскою пребудет границею река Днестр, так, что все земли, на левом берегу помянутой реки лежащия, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Всероссийской Империи, а на правом берегу помянутой реки и лежащия все земли, по возвращении их со стороны Всероссийской Империи, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Порты Оттоманской". Именно после подписания Ясского договора были основаны Тирасполь (1792 год) и Григориополь (1795 год).
Обо всем этом - в беседе с экономистом Виорелом Гырбу и историком Игорем Иваненко.
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