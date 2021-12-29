https://ru.sputnik.md/20211229/sud-vynes-prigovor-po-delu-o-200-kilogrammakh-geroina-47610837.html

Суд вынес приговор по делу о 200 килограммах героина

Суд вынес приговор по делу о 200 килограммах героина

Граждане Турции получили тюремные сроки за нелегальный ввоз крупной партии наркотика в Молдову, но прокуратура недовольна.

2021-12-29T11:30+0200

2021-12-29T11:30+0200

2021-12-29T11:30+0200

общество

в молдове

полиция

героин

наркотики

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КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Суд вынес приговор по делу о самом крупном изъятии героина в истории Молдовы. Двое граждан Турции получили тюремные сроки на 11 лет и 6 лет соответственно.Также суд постановил уничтожить 200 килограммов героина, ввезенного в страну контрабандным путем, стоимость которого на черном рынке превышает 200 миллионов леев. Судьи также распорядились конфисковать в пользу государства около 200 000 леев, изъятых у подсудимых.Однако прокуратура осталась недовольна слишком мягким приговором и оспорит решение Кишиневского суда сектора Буюканы в Апелляционном суде столицы. Кроме того, прокуратура требует высылки двух подсудимых после исполнения приговора.Напомним, что за деятельностью преступной группы правоохранители следили с осени 2020 года. Согласно материалам дела, героин планировали доставить в государства ЕС. Для этого организатор группы турецкого происхождения зарегистрировал в Кишиневе компанию, занимающуюся перевозкой строительных материалов и сантехники из Ирана морем, а затем наземным транспортом — в Молдову. Сформировав положительную экономическую историю, обвиняемые приступили к реализации схемы контрабанды наркотиков, однако были задержаны.

https://ru.sputnik.md/20211223/moldove-izyali-narkotiki-na-1-3-milliona-leev-47474053.html

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в молдове, полиция, героин, наркотики