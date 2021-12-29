https://ru.sputnik.md/20211229/test-vich-otpechatki-paltsev-rossia-pravila-migranti-47608931.html

Тест на ВИЧ и отпечатки пальцев – в России вступили в силу новые правила для мигрантов

Тест на ВИЧ и отпечатки пальцев – в России вступили в силу новые правила для мигрантов

Для трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, с 29 декабря вступают в силу новые правила

2021-12-29T09:41+0200

2021-12-29T09:41+0200

2021-12-29T09:41+0200

россия

вич

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иностранцы

тест

мигранты

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Для трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, с 29 декабря вступают в силу новые правила, передает РИА Новости.Так, трудовых мигрантов и иностранцев обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний. Тест на ВИЧ необходимо сделать на территории России. Справки будут действительны в течение года, по истечении этого срока тесты нужно будет повторить."Данные иностранные граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и иные документы, подтверждающие прохождение предусмотренного пунктом 18 настоящей статьи медицинского освидетельствования", - говорится в документе.Также иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу."Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ", - говорится в документе.При этом для иностранцев, которые приехали в Россию работать, обязательны дактилоскопия и фотографирование в течение 30 дней с момента въезда в страну, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.С 29 декабря 2021 года начнут выдавать патенты для работы в форме карты с электронным носителем информации, содержащим сведения об их отпечатках пальцев и биометрии лица.

https://ru.sputnik.md/20211228/trudovym-migrantam-nelegalam-s-1-yanvarya-grozit-vydvorenie-iz-rossii-47588331.html

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вич, правила, иностранцы, тест, мигранты