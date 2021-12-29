https://ru.sputnik.md/20211229/vydacha-poddelnykh-sertifikatov-covid-19-zaderzhan-chinovnik-iz-mvd--47617314.html

Выдача поддельных сертификатов COVID-19: задержан чиновник из МВД

Выдача поддельных сертификатов COVID-19: задержан чиновник из МВД

Преступная схема работала при участии госслужащих, которые отвечали за ввод неправильных данных в регистр о вакцинации.

2021-12-29T13:32+0200

2021-12-29T13:32+0200

2021-12-29T13:52+0200

общество

в молдове

молдова

сертификат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730285_599:427:2903:1723_1920x0_80_0_0_e7ca7feacab54761cf6c01b93bbcd0db.jpg

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. В Молдове раскрыли преступную схему по выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19. По итогам обысков был задержан госслужащий из системы Министерства внутренних дел, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. Как отметили в ведомстве, следственные мероприятия проводили в отношении преступной группы, специализирующейся на выдаче поддельных сертификатов, все проходило при физическом отсутствии человека. В том числе такие документы готовили для людей, находящихся за границей. "Расследование проводили в период с июля по декабрь 2021 года. Были зафиксированы потенциально незаконные действия госслужащих с особым/военным статусом из Таможенной службы, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, государственных служащих из Министерства образования и исследований, Минздрава, Минфина, органов госуправления, представителей религиозных конфессий, экономических агентов, а также физических лиц", - говорится в сообщении ведомства. Выяснилось, что граждане платили за поддельные сертификаты от двух до пяти тысяч леев, а затем участники схемы вводили неверные данные в регистр о вакцинации. По итогам расследований было выявлено 240 человек, которые так или иначе могли быть замешаны в схеме, в их отношении должно высказаться соответствующее ведомство, ведущее следствие. В результате обысков был задержан военнослужащий МВД, который регистрировал данные. На этом этапе в качестве подозреваемых были заслушаны несколько лиц, в том числе ответственные за вышеупомянутые расследования. Если вину подозреваемых признают, им грозит штраф до 650 условных единиц и заключение от двух до семи лет.

https://ru.sputnik.md/20211126/nats-zaderzhal-esche-odnogo-figuranta-dela-o-poddelnykh-covid-sertifikatakh-46743006.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, сертификат