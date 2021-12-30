https://ru.sputnik.md/20211230/covid-19-moldova-47661960.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-30T19:00+0200
2021-12-30T19:00+0200
2021-12-30T19:24+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 422 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Зарегистрировано 18 случаев "импорта" инфекции: 7 – из Германии, 5 – из Великобритании, по одному – из Болгарии, Ирландии, Италии, Румынии, Турции и Украины.За минувшие сутки проведено 9142 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 375 780.У работников системы здравоохранения выявлено 9 случаев инфицирования: два – у врачей, два – у медсестер и пять – у вспомогательного персонала.Госпитализировано 732 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 127 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).В то же время за сутки выздоровели 332 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 056.Минздрав сообщает о 23 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9690.Также министерство заявило, что "после корректировок количество смертей от COVID-19 в Молдове определено в 10 269 человек". Т️аким образом, с завтрашнего дня Минздрав продолжает подсчет погибших, начиная сразу с числа 10 270.️Аналогичным образом будут скорректированы данные по Республике Молдова на международных платформах.
https://ru.sputnik.md/20211229/antigen-test-omikron-47634771.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
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в молдове, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:00 30.12.2021 (обновлено: 19:24 30.12.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 422 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
Зарегистрировано 18 случаев "импорта" инфекции: 7 – из Германии, 5 – из Великобритании, по одному – из Болгарии, Ирландии, Италии, Румынии, Турции и Украины.
За минувшие сутки проведено 9142 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 375 780.
У работников системы здравоохранения выявлено 9 случаев инфицирования: два – у врачей, два – у медсестер и пять – у вспомогательного персонала.
Госпитализировано 732 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 127 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).
В то же время за сутки выздоровели 332 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 056.
Минздрав сообщает о 23 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9690.
Также министерство заявило, что "после корректировок количество смертей от COVID-19 в Молдове определено в 10 269 человек".
Т️аким образом, с завтрашнего дня Минздрав продолжает подсчет погибших, начиная сразу с числа 10 270.
️Аналогичным образом будут скорректированы данные по Республике Молдова на международных платформах.