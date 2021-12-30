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МИДЕИ: в смертельном ДТП с автобусом в Грузии не было граждан Молдовы
МИДЕИ: в смертельном ДТП с автобусом в Грузии не было граждан Молдовы
В МИДЕИ опровергли информацию, что граждане Молдовы попали в ДТП с автобусом в Грузии.
2021-12-30T11:12+0200
2021-12-30T11:12+0200
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Грузии, не было граждан Молдовы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Как отметили в МИДЕИ, эта информация была получена от посольства Молдовы в Азербайджане и Грузии. По данным министерства, руководители дипломатической миссии направили срочные запросы властям для получения информации о гражданстве и личности пострадавших.Напомним, ранее в молдавской прессе сообщалось, что среди погибших в ДТП с автобусом в Грузии были граждане Молдовы. Трое человек, в том числе двое иностранцев, погибли в ДТП на дороге близ Жинвали (регион Мцхета-Мтианети) в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля, информацию Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.После столкновения микроавтобус сорвался с обрыва.Сообщалось, что среди погибших - мать с ребенком, которые приехали в Грузию из Болгарии. Они скончались на месте. Еще один человек умер уже в больнице.В результате ДТП пострадали еще пять человек.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть двух или более человек". Наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
https://ru.sputnik.md/20211227/muzh-pogib-zhena-bolnitse-strashnoe-dtp-na-balkanskom-shosse-47561646.html
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МИДЕИ: в смертельном ДТП с автобусом в Грузии не было граждан Молдовы

11:12 30.12.2021
© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaДТП
ДТП - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В МИДЕИ опровергли информацию, что граждане Молдовы попали в ДТП в Грузии.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Грузии, не было граждан Молдовы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Как отметили в МИДЕИ, эта информация была получена от посольства Молдовы в Азербайджане и Грузии.
По данным министерства, руководители дипломатической миссии направили срочные запросы властям для получения информации о гражданстве и личности пострадавших.

"Несмотря на информацию, циркулирующую в зарубежной прессе и в социальных сетях, общение с властями Грузии подтвердило, что в автомобиле, попавшем в аварию, не было граждан Молдовы", - говорится в сообщении МИДЕИ.

Напомним, ранее в молдавской прессе сообщалось, что среди погибших в ДТП с автобусом в Грузии были граждане Молдовы.
Трое человек, в том числе двое иностранцев, погибли в ДТП на дороге близ Жинвали (регион Мцхета-Мтианети) в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля, информацию Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
После столкновения микроавтобус сорвался с обрыва.
Сообщалось, что среди погибших - мать с ребенком, которые приехали в Грузию из Болгарии. Они скончались на месте. Еще один человек умер уже в больнице.
В результате ДТП пострадали еще пять человек.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть двух или более человек". Наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
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