https://ru.sputnik.md/20211230/ekonomicheskie-itogi-goda-47661528.html

Экономические итоги года: рост тарифов, инфляция и "пробуждение" экономики

Экономические итоги года: рост тарифов, инфляция и "пробуждение" экономики

Энергетический кризис, рост цен, дефицитный "пустой" бюджет и сладкая пилюля в виде новой программы МВФ - таковы главные события "экономического" 2021 года.

2021-12-30T19:33+0200

2021-12-30T19:33+0200

2021-12-30T19:33+0200

прогноз

экономика

итоги

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Весь 2021 год в Молдове, как и в большинстве регионов мира прошел под знаменем восстановления экономики после ее беспрецедентного падения в 2020 году. За первые десять месяцев ВВП Молдовы вырос на рекордные 12,6%. Но, как отмечают эксперты, это не повод для радости. Экономические последствия пандемии, энергетический кризис, недостаточные усилия властей по управлению кризисами и, как следствие, растущая инфляция, не позволяют сделать оптимистичный прогноз на 2022 год.Восстановление экономики и рост ВВПВ январе-сентябре 2021 года валовой внутренний продукт в номинальном выражении составил 174,1 миллиарда леев, увеличившись по сравнению с январем-сентябрем 2020 го на 10,3%. Рост произошел на фоне снижения ВВП в 2020 году по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 8,2%.В январе-октябре 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство было выше на 12,6% на фоне снижения рассматриваемого показателя в январе-октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,9%. Рост производства в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был вызван увеличением производства в добывающей промышленности (+ 11,5%), в обрабатывающей промышленности (+ 11,8%), а также в производстве и поставке электро- и теплоэнергии и газа (+ 18,4%).Однако, всех этих оптимистичных цифр молдавским производителям удалось достичь благодаря небывалому падению ВВП в 2020 году.Главное потрясение: энергетический кризисПродолжительная и холодная зима в Европе привела к низким запасам газа в хранилищах европейских стран и позднему началу закачки. Параллельно начали падать поставки СПГ, которые перетянули на себя страны Азии и Южной Америки."Газпром" в свою очередь был вынужден закачивать газ в российские хранилища и не стал выбрасывать дополнительные объемы газа на европейский рынок. Все это в конечном счете привело к лавинообразному росту цен на природный газ в Европе и масштабному энергетическому кризису.Из-за этого в сентябре закупочная цена на природный газ для Молдовы, которая привязана к рыночным ценам, превысила 500 долларов, по сравнению с 127 долларов за тысячу кубометров в первом квартале 2021 года.В октябре "Молдовагаз" не смог договорится о продлении контракта на поставку газа с "Газпромом" и целый месяц страна покупала газ по среднерыночным ценам в 800 долларов за тысячу кубометров.В ноябре при участии молдавского правительства долгосрочный контракт все же удалось подписать. Согласно нему Молдова в ноябре получила газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров. Все это привело к росту тарифов на газ для потребителей более чем в два раза с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС и росту тарифов на теплоэнергию для кишиневцев на 60% с 650 леев за гигакалорию до 1772 леев.Правительство утвердило программу компенсация для граждан. Экономические агенты помощи от государства не получили. Рост цен на основные энергоносители неминуемо спровоцировал рост цен и, соответственно, инфляции.Уже в ноябре средние потребительские цены выросли более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.Больше всего подорожали продукты питания — на 15,49%. Непродовольственные товары стали дороже на 11,28%, а цены на услуги выросли на 9,65%.По оценкам экспертов, цены на энергоносители и инфляция продолжат рост и в 2022 году.Ввиду таких инфляционных ожиданий Нацбанк Молдовы впервые за долгое время принял решение повысить базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 1,0 процент до 6,50 процента годовых. Решение направлено на сдерживание темпов роста потребительских цен.При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт выросли процентный пункт — до 8,50 и до 4,50 процента соответственно.Бюджет 2022Не смотря на тревожные прогнозы на 2022 год документ, принятый в качестве Налогово-бюджетной политики властей, не дает представления о стратегии правительства на новый бюджетный период, а государственный бюджет на 2022 год утвержден правительством довольно поспешно и в значительной степени опирается на внешние источники финансирования. Так характеризуют главный финансовый документ страны специалисты в области финансов.Доходная и расходная части государственного бюджета на 2022 год будут увеличены примерно на 18% по сравнению с 2021 годом, при сравнимом с прошлым периодом дефицитом в 15 миллиардов леев (13,9 миллиарда дефицит бюджета в 2021 году).Основные отличия от бюджета на текущий год, как утверждают в правительстве, касаются сферы оплаты труда бюджетников, здравоохранения, социальной защиты и страхования, регионального и местного развития.Согласно проекту, поступления в госбюджет в следующем году составят 50,1 миллиарда леев и увеличатся на 18% по сравнению с текущим годом. Увеличение доходов, как утверждают в правительстве, в основном связано с налоговыми поступлениями в результате улучшения макроэкономических показателей и мер налогово-бюджетной политики.Что касается расходов, то они увеличатся более чем на 7,5 миллиарда леев — до 65,2 миллиарда.Проект налогово-бюджетной политики, как отмечают специалисты, не дает полного и всеобъемлющего представления о планах правительства и содержит лишь перечень незначительных изменений в действующее законодательство.Новая программа МВФОдним из немногих знаковых шагов новых властей Молдовы на экономическом фронте можно считать заключение нового соглашения с МВФ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в конце декабря одобрил запрос Молдовы о заключении соглашения по программе экономических реформ. 40-месячная программа должна быть нацелена на поддержание пост-пандемического восстановления экономики, удовлетворение насущных потребностей в области развития и укрепление системы управления и институциональной базы.После утверждения запроса властей Молдова получила доступ к траншу в размере примерно 84,4 миллиона долларов США. Общая сумма выплат в рамках 40-месячной программы составит около 590,6 миллионов долларов США.ПрогнозыКак отмечает экономический эксперт Галина Шеларь хоть экономика в 2021 году демонстрировала высокие темпы роста за счет небывалого снижения активности в 2020 году, государство не предприняло адекватных усилий, для управления текущими вызовами. Это, по словам Шеларь, может обернуться проблемами в следующем году."В этом году чуть лучше заработала экономика. У нас высокие темпы роста, они обусловлены большим падением в прошлом году. нам не удалось избежать региональной тенденции повышения цен. Мы внесли сюда свою лепту, скачок цен обусловлен и внутренними факторами. Государство не переключилось на диалог с бизнесом и обществом", — говорит Шеларь.Эксперт считает, что власти Молдовы так и не адаптировались к изменениям, продиктованным пандемией.Специалист в области экономики Татьяна Ларюшина считает, что валсти в данный момент сконцентрированы на проведении реформ и сломе олигархических схем в госинститутах. По ее словам попытка проведения непопулярных реформ, помноженная на кадровый голод мешает адекватно реагировать на текущие вызовы."У меня есть впечатление, что новая власть пытается демонтировать олигархическую систему, задав новую траекторию развития. Новая власть принимает непопулярные реформы и пытается изменить систему в условиях тяжелейшего кадрового голода и пандемии. Мы видим вице-премьера по дигитализации. Видим меры принятые в парламенте. Это меры, которые должны запустить бизнесы, которые меньше стоят и больше приносят в краткосрочной перспективе", — рассказывает она.По мнению экс-премьера молдовы Иона Кику, неудачи властей вызваны, непрофессионализмом новой власти.Бывший глава правительства Молдовы считает, что в 2022 году рост цен на газ и инфляция продолжает расти.Экс-премьер выразил надежду, что правительство найдет способ компенсировать потери граждан и экономических агентов. По его словам, возможности для этого есть, надо просто работать и быть ответственными.

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2021

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прогноз, экономика, итоги