https://ru.sputnik.md/20211230/elektronnoe-golosovanie-47662526.html

ЦИК планирует внедрить электронное голосование по цифровой подписи

ЦИК планирует внедрить электронное голосование по цифровой подписи

Однако электронное голосование не должно заменить собой полностью традиционный метод волеизъявления с помощью бумажных бюллетеней.

2021-12-30T20:04+0200

2021-12-30T20:04+0200

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КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В Молдове будет создана межведомственная рабочая группа для разработки плана действий по оцифровке избирательного процесса и электронному голосованию, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).ЦИК заявил, что электронное голосование рассматривается как альтернативный метод и не заменит полностью привычное голосование с помощью бумажных бюллетеней.В состав группы войдут представители Центральной избирательной комиссии, Службы информации и безопасности, Министерства юстиции, вице-премьер по диджитализации, ряд профильных государственных учреждений, а также члены Гражданской коалиции за свободные и справедливые выборы.При необходимости группа может также обучать представителей других государственных органов и учреждений, гражданского общества, экспертов партнеров по развитию или специалистов в данной области.После утверждения номинального состава группа представит ЦИК концепцию и план действий по электронному голосованию с использованием цифровой подписи.

https://ru.sputnik.md/20210124/za-proshlyy-god-zafiksirovano-bolee-20-millionov-elektronnykh-podpisey-33360346.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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