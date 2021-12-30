https://ru.sputnik.md/20211230/elektronnoe-golosovanie-47662526.html
ЦИК планирует внедрить электронное голосование по цифровой подписи
ЦИК планирует внедрить электронное голосование по цифровой подписи
Однако электронное голосование не должно заменить собой полностью традиционный метод волеизъявления с помощью бумажных бюллетеней.
2021-12-30T20:04+0200
2021-12-30T20:04+0200
2021-12-30T20:19+0200
общество
в молдове
цик
технологии
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КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В Молдове будет создана межведомственная рабочая группа для разработки плана действий по оцифровке избирательного процесса и электронному голосованию, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).ЦИК заявил, что электронное голосование рассматривается как альтернативный метод и не заменит полностью привычное голосование с помощью бумажных бюллетеней.В состав группы войдут представители Центральной избирательной комиссии, Службы информации и безопасности, Министерства юстиции, вице-премьер по диджитализации, ряд профильных государственных учреждений, а также члены Гражданской коалиции за свободные и справедливые выборы.При необходимости группа может также обучать представителей других государственных органов и учреждений, гражданского общества, экспертов партнеров по развитию или специалистов в данной области.После утверждения номинального состава группа представит ЦИК концепцию и план действий по электронному голосованию с использованием цифровой подписи.
https://ru.sputnik.md/20210124/za-proshlyy-god-zafiksirovano-bolee-20-millionov-elektronnykh-podpisey-33360346.html
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в молдове, цик, технологии
ЦИК планирует внедрить электронное голосование по цифровой подписи
20:04 30.12.2021 (обновлено: 20:19 30.12.2021)
Однако электронное голосование не должно заменить собой полностью традиционный метод волеизъявления с помощью бумажных бюллетеней.
КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В Молдове будет создана межведомственная рабочая группа для разработки плана действий по оцифровке избирательного процесса и электронному голосованию, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
ЦИК заявил, что электронное голосование рассматривается как альтернативный метод и не заменит полностью привычное голосование с помощью бумажных бюллетеней.
В состав группы войдут представители Центральной избирательной комиссии, Службы информации и безопасности, Министерства юстиции, вице-премьер по диджитализации, ряд профильных государственных учреждений, а также члены Гражданской коалиции за свободные и справедливые выборы.
При необходимости группа может также обучать представителей других государственных органов и учреждений, гражданского общества, экспертов партнеров по развитию или специалистов в данной области.
После утверждения номинального состава группа представит ЦИК концепцию и план действий по электронному голосованию с использованием цифровой подписи.