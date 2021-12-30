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Елки, ярмарки, снежные горки: новогодние гуляния в Приднестровье
Елки, ярмарки, снежные горки: новогодние гуляния в Приднестровье
Более 20 праздничных площадок подготовили в Приднестровье к новогодним и рождественским праздникам.
2021-12-30T18:29+0200
2021-12-30T19:13+0200
общество
в молдове
приднестровье
молдова
тирасполь
новый год
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ТИРАСПОЛЬ, 30 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Новогодние гуляния в Приднестровье стартовали в начале декабря и к концу года вышли на финишную прямую. К Новому 2022-му отгремели все корпоративы и утренники. В этот период не до отдыха было главным новогодним персонажам – Деду Морозу и его внучке Снегурочке."Раньше, конечно, больше работы было – по 3 утренника в день. В последние годы из-за всех этих историй с пандемией 5-7 елок за сезон проводим. Но что не изменилось, так это эмоции. Счастье – видеть радость детей и их креативность. Например, одна девочка на утреннике попросила в подарок Аквамена. Сказала, что он – идеальный муж. Девочке 5 лет, представляете", – рассказывает артистка Александра Черний.В отличие от игрушек, мода на хвойные деревья остается прежней: елки и сосны, зеленые и живые. Елочные базары открыты с 20 декабря. Приобрести лесную красавицу можно практически в каждом районе города. В Тирасполе самый крупный елочный базар развернулся в сквере Авиаторов. Приобрести новогоднюю ель можно будет даже в канун самого праздника.Все уличные елки зажглись к финалу декабря, а зимнюю атмосферу подсветила погода. Если не считать хлопоты коммунальщиков, снег пришелся как нельзя кстати перед рождественскими каникулами, которые в регионе продлятся до 10 января. 31 декабря в Приднестровье тоже объявлен выходным днем.В Тирасполе основные гуляния развернулись в самом центре. У подножия памятника Суворову горожане устроили главный зимний аттракцион – горку. Учитывая бесснежные молдавские зимы, катания на санках, плюшках и таблетках выглядят экзотично. Всюду раздается детский смех, молодежь делает селфи на фоне праздничных декораций, прогуливаются взрослые. Здесь же красуется главная новогодняя ель. Ее спутники – сказочные персонажи из советских мультфильмов и огромные световые шары. Вглубь Екатерининского парка идут километры гирлянд и ярких арок. Они украшают новогоднюю ярмарку. Здесь можно угоститься свежей выпечкой и ароматными напитками. Днем со сцены звучит музыка, до темна работает детский городок "Чудо-Град"."Отличное место для прогулок с детьми. Мы приходим сюда каждые выходные. Конечно, в рождественские каникулы будем гулять чаще. Здесь красочно, много огней и развлечений. Детям нравится", – говорит тираспольчанка Олеся Павлова.Госадминистрации обозначили январские планы. В Тирасполе Новый год можно будет праздновать в Екатерининском парке: каждый день на аллее Фонтанной площади аниматоры будут угощать детей конфетами и пряниками, на сцене дадут концерты столичные артисты. Новогодние локации есть во всех городах и районах Приднестровья. В Бендерах первого января в Преображенском сквере планируется молодежная дискотека, а в Рождественский вечер будут организованы игры для детей и взрослых."Мы с семьей планируем встретить Новый год у телевизора, как всегда, сначала поздравление Владимира Путина, затем нашего лидера Вадима Красносельского. Это уже традиция. Затем можно и в город выйти, прогуляться у главной елки", – говорит бендерчанин Александр Колесниченко.В Слободзее помимо традиционных утренников и ярмарок можно будет посетить выставку новогодних елочных игрушек советского периода и посмотреть спектакль "Морозко". В Каменке, Рыбнице и Григориополе главные новогодние гуляния развернутся на центральных площадях у новогодних елок.
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в молдове, приднестровье, молдова, тирасполь, новый год

Елки, ярмарки, снежные горки: новогодние гуляния в Приднестровье

18:29 30.12.2021 (обновлено: 19:13 30.12.2021)
© Sputnik / Sorokopud JuliaТирасполь, новый год
Тирасполь, новый год - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Более 20 праздничных площадок подготовили в Приднестровье к новогодним и рождественским праздникам.
ТИРАСПОЛЬ, 30 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Новогодние гуляния в Приднестровье стартовали в начале декабря и к концу года вышли на финишную прямую. К Новому 2022-му отгремели все корпоративы и утренники. В этот период не до отдыха было главным новогодним персонажам – Деду Морозу и его внучке Снегурочке.
"Раньше, конечно, больше работы было – по 3 утренника в день. В последние годы из-за всех этих историй с пандемией 5-7 елок за сезон проводим. Но что не изменилось, так это эмоции. Счастье – видеть радость детей и их креативность. Например, одна девочка на утреннике попросила в подарок Аквамена. Сказала, что он – идеальный муж. Девочке 5 лет, представляете", – рассказывает артистка Александра Черний.
© Photo : Предоставила: Александра ЧернийАлександра Черний
Александра Черний - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Александра Черний
© Photo : Предоставила: Александра Черний
В отличие от игрушек, мода на хвойные деревья остается прежней: елки и сосны, зеленые и живые. Елочные базары открыты с 20 декабря. Приобрести лесную красавицу можно практически в каждом районе города. В Тирасполе самый крупный елочный базар развернулся в сквере Авиаторов. Приобрести новогоднюю ель можно будет даже в канун самого праздника.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЕлочный базар в сквере Авиаторов
Елочный базар в сквере Авиаторов - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Елочный базар в сквере Авиаторов
© Sputnik / Sorokopud Julia
Все уличные елки зажглись к финалу декабря, а зимнюю атмосферу подсветила погода. Если не считать хлопоты коммунальщиков, снег пришелся как нельзя кстати перед рождественскими каникулами, которые в регионе продлятся до 10 января. 31 декабря в Приднестровье тоже объявлен выходным днем.
© Sputnik / Sorokopud JuliaНовогодний Тирасполь
Новогодний Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Новогодний Тирасполь
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Тирасполе основные гуляния развернулись в самом центре. У подножия памятника Суворову горожане устроили главный зимний аттракцион – горку. Учитывая бесснежные молдавские зимы, катания на санках, плюшках и таблетках выглядят экзотично. Всюду раздается детский смех, молодежь делает селфи на фоне праздничных декораций, прогуливаются взрослые. Здесь же красуется главная новогодняя ель. Ее спутники – сказочные персонажи из советских мультфильмов и огромные световые шары. Вглубь Екатерининского парка идут километры гирлянд и ярких арок. Они украшают новогоднюю ярмарку. Здесь можно угоститься свежей выпечкой и ароматными напитками. Днем со сцены звучит музыка, до темна работает детский городок "Чудо-Град".
© Sputnik / Sorokopud JuliaЕкатерининский парк в Тирасполе
Екатерининский парк в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Екатерининский парк в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
"Отличное место для прогулок с детьми. Мы приходим сюда каждые выходные. Конечно, в рождественские каникулы будем гулять чаще. Здесь красочно, много огней и развлечений. Детям нравится", – говорит тираспольчанка Олеся Павлова.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЦентр Тирасполя
Центр Тирасполя - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Центр Тирасполя
© Sputnik / Sorokopud Julia
Госадминистрации обозначили январские планы. В Тирасполе Новый год можно будет праздновать в Екатерининском парке: каждый день на аллее Фонтанной площади аниматоры будут угощать детей конфетами и пряниками, на сцене дадут концерты столичные артисты.
Новогодние локации есть во всех городах и районах Приднестровья. В Бендерах первого января в Преображенском сквере планируется молодежная дискотека, а в Рождественский вечер будут организованы игры для детей и взрослых.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПреображенский сквер в Бендерах
Преображенский сквер в Бендерах - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Преображенский сквер в Бендерах
© Sputnik / Sorokopud Julia
"Мы с семьей планируем встретить Новый год у телевизора, как всегда, сначала поздравление Владимира Путина, затем нашего лидера Вадима Красносельского. Это уже традиция. Затем можно и в город выйти, прогуляться у главной елки", – говорит бендерчанин Александр Колесниченко.
В Слободзее помимо традиционных утренников и ярмарок можно будет посетить выставку новогодних елочных игрушек советского периода и посмотреть спектакль "Морозко". В Каменке, Рыбнице и Григориополе главные новогодние гуляния развернутся на центральных площадях у новогодних елок.
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