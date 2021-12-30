https://ru.sputnik.md/20211230/frunze-kotovskiy-sozdaniye-massr-47598618.html

Как Фрунзе и Котовский добились создания МАССР

Как Фрунзе и Котовский добились создания МАССР

У создания Молдавской АССР в 1924 году был важный военно-политический аспект

2021-12-30T07:30+0200

2021-12-30T07:30+0200

2021-12-30T07:30+0200

молдавия

григорий котовский

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Понятие "полумолдаване" в отношении знаменитых революционных деятелей Михаила Фрунзе и Григория Котовского применял сын последнего - Григорий Григорьевич Котовский, известный советский и российский индолог. Как известно, Фрунзе был рожден в браке молдаванина и русской, Котовский же хоть и не имел молдаван среди близких родственников, но вырос в молдавском местечке Ганчешты и хорошо усвоил язык его жителей.В начале 20-х годов этот "полумолдавский" тандем оказал определяющее воздействие на исход Гражданской войны в Украинской ССР. Его политическое влияние тогда достигло столь высокого уровня, что позволило добиться воссоздания Молдавской государственности в форме Молдавской АССР.Подходил к концу 1920 год, когда уже ставший легендарным красный командир Фрунзе был направлен на работу в высшие органы власти УССР, столицей которой в тот момент являлся Харьков. К его военной должности командующего Вооруженными силами Украины и Крыма добавились административно-хозяйственные: члена Всеукраинского Центрального Исполкома Советов (ВУЦИК) и заместителя председателя республиканского Совета Народных Комиссаров (Правительства Украины).Направление Фрунзе на "хозяйственный фронт" определялось активным вовлечением Красной Армии в экономические процессы: военные восстанавливали железные и иные дороги, занимались заготовкой топлива, участвовали в сельхозработах, обеспечивали поставки соли и т.п.Ситуация в тот момент на Украине складывалась драматичная. Едва завершились бои между польскими и советскими войсками. Несмотря на изгнание из Поднепровья поляков и их союзников - последователей Симона Петлюры, вооруженное противостояние было еще не окончено. Под руководством польского Генштаба на территории Польши формировался Партизанско-Повстанческий штаб Украинской Народной Республики (УНР).Его главной задачей была подрывная работа на территории УССР и подготовка антисоветского восстания. Последнее должно было начаться во время вторжения трех групп Повстанческой армии УНР: Волынской (основной), Подольской и Бессарабской.Первые две группы располагались на территории Польши и планировали поход в направлении Киева. Бессарабская же группа сосредотачивалась в основном на территории Бендерского уезда, хотя ее штаб размещался в Кишиневе. Перед "бессарабцами" ставилась задача форсирования Днестра, захвата Тирасполя и наступления на Одессу. Главной целью этой акции было отвлечение внимания советских войск от киевского похода петлюровцев. Необходимое содействие Бессарабской группе оказывало командование Третьего армейского румынского корпуса.При подготовке похода петлюровцев в 1921 году основная ставка делалась на военнослужащих армии УНР, которые после польско-советской войны укрылись на территории Польши и Румынии. В Румынии на тот момент действовало два лагеря для интернированных украинцев.Антисоветское восстание на Украине планировалось поднять силами повстанческих отрядов, возникших на неприятии зажиточными крестьянами политики "военного коммунизма". В 1921 году крестьяне были уже менее критичны к советской власти из-за внедрения НЭПа, зато отряды различных атаманов стали получать финансовую помощь из-за рубежа, а также вооружение, инструкторов. Только через Бессарабию на территорию УССР в течении года было заброшено не менее 60 специалистов по ведению партизанской и подпольной работы.Между тем советские войска в УССР прибывали явно не в лучшем состоянии. В 1921 году большевики приступили к резкому сокращению Красной Армии. Всего за год ей предстояло ужаться с 5,5 миллионов человек до 1,6 миллионов, а за тем еще в два раза.На фоне Кронштадского восстания были сомнения по поводу надежности ряда воинских частей. В украинских условиях это усугублялось тем, что многие местные красноармейцы имели за плечами службу в войсках УНР и повстанческих отрядах, перешедших на сторону красных. В Киевском военном округе был даже выявлен заговор высокопоставленных военных (уровня комбрига), собиравшихся оказывать содействие вторжению петлюровцев.Таким образом ситуация в УССР осенью 1921 года складывалась взрывоопасная. В этих условиях Фрунзе действовал на опережение. Важно было нейтрализовать как можно больше атаманов еще до того, как из Польши выступят главные силы УНР.Красноармейские соединения (прежде всего конные) планомерно блокировали регионы, где фиксировались повстанческие формирования. Специальные летучие отряды, усиленные пулеметами, были призваны навязать атаманам тотальную войну: выслеживать противника и при его обнаружении вести преследование до последней возможности. Большое внимание уделялось войсковой и агентурной разведке.Вскоре благодаря столь активным действиям масштаб повстанческого движения на Украине пошел на спад.Когда же отсчет времени до вторжения пошел на недели, Фрунзе выступил с грозным предостережением. "Всякая банда, которая явится на территорию Украины из-за рубежа, будет несомненно немедленно ликвидирована" - говорилось в заявлении главного военного Украинской ССР.В предстоявшем столкновении с петлюровцами было важно обеспечить быстрый разгром противника, не дать ему закрепиться на какой-либо территории УССР, сформировать параллельные органы власти.Данная задача легла на плечи Григория Котовского и его укомплектованную преимущественно бессарабцами и приднестровцами Отдельную кавалерийскую бригаду. В минувшую советско-польскую войну эта воинская часть зарекомендовала себя как одна из наиболее мотивированных. А все потому, что захват Украины союзниками Польши и Румынии подрывал всякие надежды бессарабских политэмигрантов на освобождение родного края от румынской оккупации.Котовский 1 сентября получил назначение на должность командира 9-й Крымской кавалерийской дивизии, а его "бессарабская" бригада вошла в состав данного соединения. На посту комбрига Котовского сменил его близкий сподвижник, бывший руководитель красного партизанского отряда из Приднестровья Николай Криворучко.После того как 2 ноября в Подольскую губернию УССР прорвался первый отряд петлюровцев, (Подольский отряд Палия в 350 человек), котовцы были приведены в боевую готовность.Двумя днями позже, когда уже главные силы Партизанско-Повстанческого штаба УНР (около 900 человек во главе с генерал-хорунжим Тютюнником) проникли на Волынь им на встречу из Киевской губернии двинулась 9-я кавалерийская дивизия.Переход дивизии занял пять суток и проходил в сложнейших погодных условиях. Дороги были занесены снегом, бушевали сильные метели. Большие сложности возникли с транспортировкой артиллерии, обоза.Петлюровцы избрали тактику уклонения от боев с крупными частями Красной Армии. Их отряд перемещался по заснеженным лесам, стремясь усилиться за счет местных повстанцев и поднять на антибольшевистское восстание крестьян. Котовский же организовал погоню за войсками Тютюнника, загоняя их на позиции "бессарабской" бригады.Развязка наступила 17 ноября у села Миньки (вблизи местечка Базар). Именно там план комдива был в точности исполнен. Вырваться из окружения удалось лишь сотне сподвижников Тютюнника (в основном командного состава), которые укрылись на территории Польши.Заключительным же эпизодом Гражданской войны на Украине стало уже бессмысленное вторжение Бессарабской группы повстанцев УНР в Тираспольский уезд. В ночь, на 19 ноября отряд сотника Пшенника (150 человек) форсировал Днестр у Паркан и устремился к западным окраинам Тирасполя, однако встретил упорное сопротивление и был вынужден отступить. Тогда же несколько меньший отряд Батурина, перейдя реку у села Гура-Быкулуй, попытался захватить город с севера. Однако и это подразделение Бессарабской группы успеха не снискало. На городских окраинах в трехчасовом бою оно понесло существенные потери.На западный берег Днестра петлюровцы уходили под прикрытием румынской артиллерии. В это же время в районе Дубоссар на территорию УССР безуспешно прорывался во главе отряда в 50 человек руководитель Бессарабской группы генерал-хорунжий УНР Гулый-Гуленко.Фиаско этого вторжения вооруженных формирований петлюровцев (в литературе он получил название "Второй зимний поход Армии УНР") определялось отвратительной подготовкой. Повстанцам не хватало оружия, боеприпасов и даже еды, теплых вещей. Но главное в чем просчитались Петлюра и Тютюнник – это переоценка протестных настроений крестьянства в советских республиках. В том же Тираспольском уезде появление "освободителей" не вызвало особого сочувствия. Нельзя недооценивать также организационные и полководческие таланты Фрунзе и Котовского, сумевших быстро завершить это военное противостояние.Авторитет "бессарабского тандема" после тех событий очень возрос. Фрунзе укрепил свои позиции на украинском и союзном уровнях. В 1924 году именно он представлял отчетный доклад правительства УССР на VIII Всеукраинском съезде советов, а в начале 1925 года стал народным комиссаром по военным и морским делам СССР. При поддержке своего патрона Котовский стал членом ВУЦИК. Под его руководством новый импульс получили военные формирования, основывающиеся на бессарабских и приднестровских кадрах.В октябре 1922 года Котовский назначен командующим вновь образованного 2-го конного корпуса. Причем, одной из трех его дивизий была 3-я Бессарабская (за счет развертывания Отдельной кавбригады Котовского).В 1923 году усилившийся Фрунзе и Котовский приступили к реализации главного совместного политического проекта - созданию Молдавской Советской Республики на юго-западной окраине СССР. Первый организовал выдвижение соответствующей инициативы и поддержку на низовом уровне, а Фрунзе ее пролоббировал в политических верхах СССР.Это государственное образование объективно подрывало унитарность Украины, ограничивало "свободу рук" руководителей УССР на внешней границе Союза. Разумеется, украинским политэлитам данная идея нравиться не могла. Но максимум, чего они смогли добиться - ограничить ее статус уровнем автономной республики.Таким образом у создания Молдавской АССР в 1924 году был важный военно-политический аспект. Безусловно, основными вдохновителями возрождения молдавской государственности были Фрунзе и Котовский, но чего стоили эти инициативы без высокомотивированных и боеспособных эскадронов бессарабцев и приднестровцев, готовых выполнить любой приказ своих лидеров.

https://ru.sputnik.md/20211204/moldaviya-ili-moldova--istorik-o-tom-kak-pravilno-nazyvat-stranu-46941535.html

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https://ru.sputnik.md/20210325/v-bessarabii-i-moldavii-200-let-nazad-nachalos-vozrozhdenie-nezavisimoy-greece-34119883.html

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молдавия, григорий котовский