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Ион Чебан: нынешний год – первый, когда в Кишиневе не было зловония
Ион Чебан: нынешний год – первый, когда в Кишиневе не было зловония
Стоимость реконструкции столичных очистных сооружений составила более 24 миллионов евро.
2021-12-30T08:15+0200
2021-12-30T08:15+0200
2021-12-30T08:15+0200
ион чебан
очистные сооружения
зловоние
примэрия кишинева
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Уходящий 2021 год стал первым за долгое время, когда в молдавской столице не распространялось зловоние от городских очистных сооружений. Об этом в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова заявил кишиневский примар Ион Чебан. "Это действительно так – вони в Кишиневе больше нет. Но проблемы еще остаются. Во времена СССР все предприятия города имели собственные очистные, сегодня их нет ни у одного из 800 предприятий Кишинева. Все, что они сливают, в той или иной степени превышает допустимое содержание вредных веществ", – отметил Чебан.Он утверждает, что для установки собственных очистных сооружений любому столичному предприятию потребуется от двух до пяти миллионов евро. В условиях пандемии почти ни у кого этих денег нет. Напомним, работы на кишиневских очистных сооружениях проводит немецкий подрядчик, общая стоимость контракта составляет более 24 миллионов евро.Полное интервью Иона Чебана программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
ион чебан, очистные сооружения, зловоние, примэрия кишинева
Ион Чебан: нынешний год – первый, когда в Кишиневе не было зловония
Стоимость реконструкции столичных очистных сооружений составила более 24 миллионов евро.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Уходящий 2021 год стал первым за долгое время, когда в молдавской столице не распространялось зловоние от городских очистных сооружений. Об этом в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова заявил кишиневский примар Ион Чебан.
"Это действительно так – вони в Кишиневе больше нет. Но проблемы еще остаются. Во времена СССР все предприятия города имели собственные очистные, сегодня их нет ни у одного из 800 предприятий Кишинева. Все, что они сливают, в той или иной степени превышает допустимое содержание вредных веществ", – отметил Чебан.
Он утверждает, что для установки собственных очистных сооружений любому столичному предприятию потребуется от двух до пяти миллионов евро. В условиях пандемии почти ни у кого этих денег нет.
"Правительство, которое на словах очень заботится об экологии, должно бы учредить специальный фонд, который помогал бы предприятиям обзаводиться собственными очистными. Но мы, как и вы, не знаем, куда ушли 60 миллионов леев европейской помощи. Городу из этих денег не перепало ничего", - сообщил примар молдавской столицы.
Напомним, работы на кишиневских очистных сооружениях проводит немецкий подрядчик, общая стоимость контракта составляет более 24 миллионов евро.
Полное интервью Иона Чебана программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.