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Ион Чебан: придут платежки ЖКХ – будет страшно
Ион Чебан: придут платежки ЖКХ – будет страшно
Примар Кишинева Ион Чебан рассказал о росте тарифов и о том, что как будут выглядеть платежки ЖКХ
2021-12-30T09:01+0200
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В эфире радиостудии Sputnik Moldova примар молдавской столицы Ион Чебан рассказал о планах на следующий год, о взаимоотношениях с центральной властью, о преследовании и о том, что сотрудники определенных служб делали в здании городской администрации. Поговорили о парковках, подземных переходах, просроченной вакцине, питании детей в школах и детсадах. Что важнее всего в "деле Додона" по Energocom? Почему, по мнению Иона Чебана, Майе Санду лучше этого не делать, а премьер-министр должна взять в руки лопату? Почему Ион Чебан не стесняется в выражениях, вы узнаете из интервью примара.
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кишинев, молдова, жкх, видео

Ион Чебан: придут платежки ЖКХ – будет страшно

09:01 30.12.2021 (обновлено: 09:29 30.12.2021)
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В интервью с примаром Кишинева обсудили ситуацию в молдавской столице и в республике.
В эфире радиостудии Sputnik Moldova примар молдавской столицы Ион Чебан рассказал о планах на следующий год, о взаимоотношениях с центральной властью, о преследовании и о том, что сотрудники определенных служб делали в здании городской администрации.
Поговорили о парковках, подземных переходах, просроченной вакцине, питании детей в школах и детсадах.
Что важнее всего в "деле Додона" по Energocom? Почему, по мнению Иона Чебана, Майе Санду лучше этого не делать, а премьер-министр должна взять в руки лопату?
Почему Ион Чебан не стесняется в выражениях, вы узнаете из интервью примара.
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