https://ru.sputnik.md/20211230/ion-cheban-pridut-platezhki-zhkkh--budet-strashno-47639270.html

Ион Чебан: придут платежки ЖКХ – будет страшно

Ион Чебан: придут платежки ЖКХ – будет страшно

Примар Кишинева Ион Чебан рассказал о росте тарифов и о том, что как будут выглядеть платежки ЖКХ

2021-12-30T09:01+0200

2021-12-30T09:01+0200

2021-12-30T09:29+0200

радио

кишинев

молдова

жкх

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В эфире радиостудии Sputnik Moldova примар молдавской столицы Ион Чебан рассказал о планах на следующий год, о взаимоотношениях с центральной властью, о преследовании и о том, что сотрудники определенных служб делали в здании городской администрации. Поговорили о парковках, подземных переходах, просроченной вакцине, питании детей в школах и детсадах. Что важнее всего в "деле Додона" по Energocom? Почему, по мнению Иона Чебана, Майе Санду лучше этого не делать, а премьер-министр должна взять в руки лопату? Почему Ион Чебан не стесняется в выражениях, вы узнаете из интервью примара.

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