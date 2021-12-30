https://ru.sputnik.md/20211230/ion-cheban-zayavil-o-sozdanii-novogo-politicheskogo-dvizheniya-47641742.html

Ион Чебан заявил о создании нового политического движения

Ион Чебан заявил о создании нового политического движения

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о создании нового политического проекта - "Движения национальной альтернативы"

2021-12-30T10:44+0200

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ион чебан

движение

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о создании нового политического проекта - "Движения национальной альтернативы". Такое заявление столичный мэр сделал на брифинге в примэрии Кишинева.Чебан заявил, что в Молдове не было еще такой плохой власти как в настоящее время, а люди ждут альтернативу. По его словам, в Молдове не существует другой силы, которая могла бы стать альтернативой нынешней власти.Чебан заявил, что эта идея принадлежит ему, будущая команда этого движения была рядом с ним на протяжении последних лет. О дальнейших шагах мэр пообещал сообщить позже.

https://ru.sputnik.md/20211230/ion-cheban-nyneshniy-god--47634248.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ион чебан, движение