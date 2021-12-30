https://ru.sputnik.md/20211230/ion-cheban-zayavil-o-sozdanii-novogo-politicheskogo-dvizheniya-47641742.html
Ион Чебан заявил о создании нового политического движения
Ион Чебан заявил о создании нового политического движения
Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о создании нового политического проекта - "Движения национальной альтернативы"
2021-12-30T10:44+0200
2021-12-30T10:44+0200
2021-12-30T11:05+0200
ион чебан
движение
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о создании нового политического проекта - "Движения национальной альтернативы". Такое заявление столичный мэр сделал на брифинге в примэрии Кишинева.Чебан заявил, что в Молдове не было еще такой плохой власти как в настоящее время, а люди ждут альтернативу. По его словам, в Молдове не существует другой силы, которая могла бы стать альтернативой нынешней власти.Чебан заявил, что эта идея принадлежит ему, будущая команда этого движения была рядом с ним на протяжении последних лет. О дальнейших шагах мэр пообещал сообщить позже.
https://ru.sputnik.md/20211230/ion-cheban-nyneshniy-god--47634248.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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ион чебан, движение
Ион Чебан заявил о создании нового политического движения
10:44 30.12.2021 (обновлено: 11:05 30.12.2021)
По словам мэра Кишинева, в Молдове не существует другой силы, которая могла бы стать альтернативой нынешней власти.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о создании нового политического проекта - "Движения национальной альтернативы". Такое заявление столичный мэр сделал на брифинге в примэрии Кишинева.
Чебан заявил, что в Молдове не было еще такой плохой власти как в настоящее время, а люди ждут альтернативу. По его словам, в Молдове не существует другой силы, которая могла бы стать альтернативой нынешней власти.
"Я говорил, что я буду вам сообщать о любом своем решении и планах. Знаю, что все ждут альтернативу, которая всех объединит, будет заниматься построением будущего, заботиться о рядовых гражданах и их интересах, а не о забытых обещаниях и дешевых шоу. Альтернативой может быть движение, которое я сегодня инициирую — "Движение национальной альтернативы", - сообщил мэр Кишинева.
Чебан заявил, что эта идея принадлежит ему, будущая команда этого движения была рядом с ним на протяжении последних лет. О дальнейших шагах мэр пообещал сообщить позже.