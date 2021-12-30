https://ru.sputnik.md/20211230/italia-pravila-busternaea-vaktsina-47640357.html

В Италии вступили в силу новые правила для тех, кто сделал бустерную вакцину

В Италии вступили в силу новые правила для тех, кто сделал бустерную вакцину

Власти Италии пересмотрев правила и сроки соблюдения карантина при контактах с зараженными коронавирусом

2021-12-30T09:49+0200

2021-12-30T09:49+0200

2021-12-30T09:49+0200

коронавирус

италия

вакцина

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Власти Италии пересмотрев правила и сроки соблюдения карантина при контактах с зараженными коронавирусом, передает РИА Новости. Правила введены на фоне распространения "омикрон"-штамма.Одним из нововведений стала полная отмена карантина для лиц, получивших три дозы вакцины, при контактах с зараженными COVID-19. Те же правила распространяются для имеющих две дозы вакцины, если цикл вакцинации завершился не раньше чем за 120 дней до контакта.Расширены действия "усиленного" ковид-сертификата green pass - то есть той разновидности санитарного пропуска, который можно получить после завершения вакцинации или после выздоровления от инфекции. С 10 января он станет необходим для всего транспорта - включая городской общественный. Сейчас для подобных поездок достаточно "базового" green pass после тестирования на коронавирус.Также длинный список учреждений и мероприятий, куда можно попасть только при наличии прививки и подтверждения о выздоровлении, пополнили гостиницы или аналогичные структуры, праздники после религиозных и гражданских церемоний, конгресс-центры, ярмарки и рестораны на открытом воздухе - фактически, все заведения общественного питания теперь будут требовать так называемый super green pass.Меры последовали после очередного рекорда заражений коронавирусом за сутки. По данным итальянского Минздрава, за день инфекцию подхватили 98 тысяч человек. При миллионе проведенных за сутки тестов коэффициент заражений составил 9,5%, что на 2% выше переданных накануне показателей.

https://ru.sputnik.md/20211229/antigen-test-omikron-47634771.html

италия

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италия, вакцина, ревакцинация