https://ru.sputnik.md/20211230/itogi-2021-proisshestviya-moldova-47660886.html

Итоги 2021 года: самые громкие происшествия в Молдове

Итоги 2021 года: самые громкие происшествия в Молдове

Какие происшествия в Молдове были самыми необычными и громкими.

2021-12-30T22:34+0200

2021-12-30T22:34+0200

2021-12-30T22:49+0200

общество

в молдове

происшествия

итоги

убийство

похищение

пожар

дтп

авария

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Уходящий 2021 года в Молдове был богат на события социальные и политические. В то же время в 2021 году было немало чрезвычайных происшествий, среди которых пожары, ДТП, бунт в тюрьме и похищение человека.Пожар на складе лакокрасочных материаловОдин из наиболее крупных пожаров произошел в Кишиневе на улице Каля Басарабией 21 апреля. Пламя разгорелось утром на складе лакокрасочных материалов.На месте происшествия работали 60 пожарных и 15 единиц техники, пожару присвоена была 3-я категория сложности. Площадь возгорания составила более 2двух тысяч квадратных метров.Спасатели тушили пламя почти сутки: полностью ликвидировать его удалось лишь рано утром 22 апреля. Главное – в результате возгорания никто не пострадал.Огромный столб дыма от пожара был виден во всем Кишиневе и напугал жителей города. Позднее экологи рассказали, что из-за пожара произошел большой выброс токсичных газов в атмосферу, которые выделялись при горении красок и лака. Однако серьезных последствий для качества воздуха молдавской столицы и близлежащих районов не было.Похищение ЧаусаГромкое похищение украинского судьи Николая Чауса произошло в самом центре Кишинева днем 3 апреля. В социальных сетях в тот же день появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивали мужчину в белый фургон.В тот же день в социальных сетях адвокат Юлиан Балан заявил, что похищенный человек – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус. Как известно, бывший судья, в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.Позднее появились данные, что бывшего судью якобы похитили украинские спецслужбы, но официально эту информацию не подтвердила ни молдавская, ни украинская сторона.Президент Молдовы Майя Санду потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".Тогдашний врио премьер-министра Аурелиу Чокой провел беседу с премьером Украины Дмитрием Кулебой, который заверил молдавскую сторону, что сотрудники госучреждений Украины не принимали участия в данном инциденте. Тогда же стороны договорились создать рабочую группу для расследования инцидента.В начале мая в Молдове задержали подозреваемого по делу о похищении Чауса. Вскоре дело отправили в суд. Сообщалось, что обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Было известно, что это 30-летний мужчина, проходивший военную службу в спецназе, для похищения Чауса его якобы завербовали еще в феврале 2021 года.Сам Чаус объявился в конце мая, на якобы его каналах в Telegram появлялись видеообращения, где Чаус заявлял, что его "никто не похищал", однако экс-судья не раскрыл свое местонахождение. Позднее Чауса обнаружили в Винницкой области. Уже 5 августа его поместили под домашний арест.Крушение самолета под Вадул луй ВодэК счастью, на территории Молдовы редко случаются авиакатастрофы, но в 2021 году произошла одна такая авария.Это случилось 18 апреля вблизи аэродрома в Вадул луй Водэ. Легкомоторный самолет рухнул вскоре после начала полета, на борту находились два человека.Сообщалось, что воздушное судно потерпело крушение после взлета на высоту 200-300 метров. К счастью, после удара о землю ни взрыва, ни пожара не произошло.Экипаж сумел выбраться самостоятельно, пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.Массовая драка и столкновения в АтакахКонфликт в городе Атаки начался 21 июня. Как рассказал пресс-атташе Окницкой полиции Евгений Молчанов, в тот день двое молодых людей и девушка отправились отдыхать на Днестр."В какой-то момент к девушке подошли три представителя общины ромов. Она испугалась и быстро позвонила другу и однокласснику. Эти двое пришли ей на помощь, и, таким образом, начался конфликт между ними и представителями этнической группы ромов, который перерос в драку", – уточнил пресс-секретарь.В центре скандала оказалась и местная полиция, которая освободила троих молодых людей. Они якобы избили "защитников" девушки, один из которых был несовершеннолетним. Другой, 18 лет, находился в больнице.Впоследствии 24 июня в Атаках была организована встреча местных жителей для обсуждения инцидента на реке. Пришло более 100 человек, встреча закончилась массовой дракой. Впоследствии многим участникам конфликта поступали угрозы.Для того чтобы остановить волнения в городе, потребовалось вмешательство спецподразделения Fulger.Позже 25 июня, в городе ненадолго вводили ряд ограничений, в частности, запретили массовые собрания в центре города, была запрещена продажа спиртного после 19.00, а также проведение дискотек. Все эти меры привели к постепенному затиханию конфликта.Бунт в тюрьме в ЛипканахВ исправительном учреждении в Липканах 8 июля произошел пожар. Позднее в соцсетях появились сообщения, что в тюрьме был бунт.В связи с этим в Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) поспешили выступить с разъяснением."Один из заключенных активно выступал против легальной процедуры по переводу в другое пенитенциарное учреждение, устроив поджог в своей камере. Также он подстрекал других к беспорядкам", – говорится в сообщении НАПУ.Тем не менее, в ведомстве признали, что бунт был серьезным, поскольку в результате были "разрушены несколько помещений тюрьмы".Администрация при поддержке полиции и пожарных приняла все необходимые меры для исправления ситуации и тушения пожара.Задымление в парламенте во время назначения правительстваВ день рассмотрения вотума доверия правительству Натальи Гаврилицы, 6 августа, в парламенте погас свет и сработала пожарная тревога. Была объявлена эвакуация: депутатов и прессу призвали покинуть здание."Специалисты секретариата парламента установили, что причиной срабатывания пожарной сигнализации стало возгорание при приготовлении продуктов питания в столовой учреждения", – уточнили в пресс-службе парламента.В парламенте отметили, что риск возгорания был устранен, а проведенные соответствующие проверки показали, что опасности находиться внутри парламента нет. Позже все вернулись в зал и депутаты проголосовали за кабмин Гаврилицы. Пожар в мансарде на БуюканахВо второй половине дня 23 октября сильный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в столичном секторе Буюканы. На место для тушения огня прибыли 70 пожарных и спасателей.Пламя тушили до вечера, к счастью, никто не пострадал.Согласно решению кишиневского муниципального совета, 20 семей, пострадавших в результате пожара, получат помощь в размере 9000 леев за квадратный метр пострадавшей от пожара жилплощади. Всего на эти цели муниципалитет выделит из резервного фонда 4 миллиона 400 тысяч леев.В то же время претор сектора Буюкань Вадим Брынзанюк заявил, что из резервного фонда мэрии Кишинева будут выделены финансовые средства на восстановление крыши здания вместо сгоревшей.Мэр Кишинева объявил, что пострадавшие семьи получат по 50 тысяч леев на покупку мебели. Владельцам квартир на нижних этажах муниципалитет тоже поможет, поскольку их квартиры были затоплены водой во время тушения пожара.Скандал со скрипкой 22 октября 2021 года в Международном кишиневском аэропорту у известной молдавской скрипачки Александры Конуновой изъяли инструмент работы Джованни Гваданини. Музыкант направлялась на концерт в Москву. У сотрудников таможни возникли вопросы к скрипке, которую перевозила Конунова. Позднее министр культуры Серджиу Продан написал в социальных сетях, что произошла "досадная путаница" и Конунова получила инструмент по праву и законно перевозила его.Сама скрипачка спустя некоторое время после начала разбирательств обратилась к президенту Майе Санду, министру юстиции Серджиу Литвиненко и другим представителям молдавской власти с просьбой об оказании помощи по скорейшему возвращению инструмента.Также Конунова создала в сети петицию с просьбой скорее решить вопрос.В итоге инструмент вернули лишь под занавес года – 23 декабря, спустя два месяца после его изъятия. Жуткое двойное убийство в ХилиуцьВ начале ноября полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуць Фалештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет. Позднее появились жуткие подробности: у погибших были обнаружены признаки насильственной смерти и пыток.По версии следствия, мужчины были убиты из мести группой преступников за жульничество при игре в карты на деньги. В скором времени были задержаны шестеро подозреваемых.Страшное убийство малыша В первой половине ноября молдавское общество потрясло еще одно убийство. В лесополосе на улице Узинелор в Кишиневе нашли тело двухлетней девочки. Как рассказали в полиции, девочку начали искать после сообщения 19-летней матери о пропаже. В итоге выяснилось, что мать оставила ребенка с няней, подругой матери девочки, которой также 19 лет. По итогам расследования "няню" и ее сожителя задержали, при этом отмечается, что они оба были пьяны. "Таранный автобус": транспорт смял 15 машин в КишиневеЦепная авария произошла в Кишиневе 8 декабря. Автобус протаранил 15 машин на улице Василе Александри.Установить причину ДТП на месте происшествия не удалось, однако очевидцы считают, что у автобуса могли быть неисправны тормоза.Транспортное средство просто съехало по склону вниз и смяло несколько "легковушек", а также зацепило ряд припаркованных авто. Минирование судов, торговых центров и "людных мест Кишинева"Бесконечное "минирование" судов и других учреждений в Молдове давно стало притчей во языцех. Подобных инцидентов в 2021-ом было зарегистрировано как минимум 15. Два раза за год сообщалось о бомбе в администрации президента – 2 марта и 7 декабря. Причем во втором случае из здания не эвакуировали людей, хотя зону вокруг здания оцепили. В некоторых случаях "телефонные террористы" сообщали о взрывчатке в суде сектора Буюканы, иногда "минировали" сразу два суда, уже упомянутый буюканский, а также сектора Центр. Один раз по телефону рассказали о взрывчатке в здании компании Moldtelecom, дважды – в торговом центре. Одно из сообщений о бомбе в ТЦ поступило в конце года, 21 декабря. А неделей позже телефонные террористы заявили, что взрывчатка якобы разложена "во множестве людных мест".

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, происшествия, итоги, убийство, похищение, пожар, дтп, авария