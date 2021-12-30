https://ru.sputnik.md/20211230/kishinev--marshrutki-47631332.html

В Кишиневе автобусы и троллейбусы в скором времени вытеснят маршрутки

В Кишиневе автобусы и троллейбусы в скором времени вытеснят маршрутки

До конца 2023 года столичные троллейбусные и автобусные парки будут полностью укомплектованы новой техникой.

2021-12-30T08:48+0200

2021-12-30T08:48+0200

2021-12-30T08:48+0200

ион чебан

примэрия кишинева

маршрутки

автобусы

троллейбусы

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В течение 2021 года в на линии в Кишиневе вышли 240 новых автобусов и троллейбусов. Об этом столичный градоначальник Ион Чебан заявил в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова."В сфере муниципального общественного транспорта мы будем все больше уделять внимание вопросу наполнения маршрутов новыми троллейбусами и автобусами. Планирую, что до конца мандата – до 2023 года – мы полностью обновим оба парка", – сказал Чебан.Градоначальник отметил, что уже сейчас новых автобусов больше, чем водителей для них.Чебан заявил, что в целом примэрия не против маршруток. Однако в подавляющем большинстве они в Кишиневе не соответствуют параметрам качества и безопасности. По его словам, автобусы и троллейбусы постепенно неминуемо вытеснят маршрутки в молдавской столице. Полное интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00.

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ион чебан, примэрия кишинева, маршрутки, автобусы, троллейбусы