https://ru.sputnik.md/20211230/kishinev--marshrutki-47631332.html
В Кишиневе автобусы и троллейбусы в скором времени вытеснят маршрутки
В Кишиневе автобусы и троллейбусы в скором времени вытеснят маршрутки
До конца 2023 года столичные троллейбусные и автобусные парки будут полностью укомплектованы новой техникой.
2021-12-30T08:48+0200
2021-12-30T08:48+0200
2021-12-30T08:48+0200
ион чебан
примэрия кишинева
маршрутки
автобусы
троллейбусы
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В течение 2021 года в на линии в Кишиневе вышли 240 новых автобусов и троллейбусов. Об этом столичный градоначальник Ион Чебан заявил в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова."В сфере муниципального общественного транспорта мы будем все больше уделять внимание вопросу наполнения маршрутов новыми троллейбусами и автобусами. Планирую, что до конца мандата – до 2023 года – мы полностью обновим оба парка", – сказал Чебан.Градоначальник отметил, что уже сейчас новых автобусов больше, чем водителей для них.Чебан заявил, что в целом примэрия не против маршруток. Однако в подавляющем большинстве они в Кишиневе не соответствуют параметрам качества и безопасности. По его словам, автобусы и троллейбусы постепенно неминуемо вытеснят маршрутки в молдавской столице. Полное интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00.
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Дмитрий Терехов
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ион чебан, примэрия кишинева, маршрутки, автобусы, троллейбусы
В Кишиневе автобусы и троллейбусы в скором времени вытеснят маршрутки
До конца 2023 года столичные троллейбусные и автобусные парки будут полностью укомплектованы необходимым количеством новой техники, утверждает мэр Чебан.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В течение 2021 года в на линии в Кишиневе вышли 240 новых автобусов и троллейбусов. Об этом столичный градоначальник Ион Чебан заявил в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова.
"В сфере муниципального общественного транспорта мы будем все больше уделять внимание вопросу наполнения маршрутов новыми троллейбусами и автобусами. Планирую, что до конца мандата – до 2023 года – мы полностью обновим оба парка", – сказал Чебан.
Градоначальник отметил, что уже сейчас новых автобусов больше, чем водителей для них.
"На полученные в этом году автобусы "Isuzu" в данный момент не хватает 26 водителей. К слову, водители городских автобусов сейчас получают минимум 10 тысяч леев в месяц, и мы продолжаем искать возможности еще повысить им зарплату", – утверждает мэр Кишинева.
Чебан заявил, что в целом примэрия не против маршруток. Однако в подавляющем большинстве они в Кишиневе не соответствуют параметрам качества и безопасности. По его словам, автобусы и троллейбусы постепенно неминуемо вытеснят маршрутки в молдавской столице.
Полное интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00.