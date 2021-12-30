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У Кишинева нет свободной земли для большой многоуровневой парковки
У Кишинева нет свободной земли для большой многоуровневой парковки
Три главные проблемы сегодняшнего Кишинева - трафик, дороги, парковки, утверждает столичных градоначальник.
2021-12-30T08:40+0200
2021-12-30T08:40+0200
ион чебан
трафик
парковки
примэрия кишинева
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Примар Ион Чебан заявил в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова, что предыдущая городская власть отдала за бесценок так много земли, что ныне весьма проблематично найти участок для строительства большой парковки.Тем не менее, утверждает градоначальник, только за последнее время город инвестировал в организацию тысяч парковочных мест."На следующий год муниципалитетом выделено более 100 миллионов леев на оборудование парковочных мест в историческом центре Кишинева, а это более 70 гектаров. Все наши регулярные опросы свидетельствуют о том, что людей больше всего волнуют три городских проблемы: трафик, дороги, парковки", – утверждает Чебан.Кроме того, по его словам, в 2022-ом в Кишиневе появятся перехватывающие парковки, где въезжающие в столицу автомобилисты смогут оставить машину и пересесть на общественный транспорт.Полное интервью Иона Чебана программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.
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ион чебан, трафик, парковки, примэрия кишинева

У Кишинева нет свободной земли для большой многоуровневой парковки

08:40 30.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus Парковка
 Парковка - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Три главные проблемы сегодняшнего Кишинева – трафик, дороги, парковки, утверждает столичных градоначальник.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Примар Ион Чебан заявил в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова, что предыдущая городская власть отдала за бесценок так много земли, что ныне весьма проблематично найти участок для строительства большой парковки.

"У нас сейчас нет свободной земли, чтобы построить в центре Кишинева многоуровневую парковку. Для этого пришлось бы отбирать участки у каких-нибудь учреждений, находящихся на муниципальном балансе", – рассказал Чебан.

Тем не менее, утверждает градоначальник, только за последнее время город инвестировал в организацию тысяч парковочных мест.
"На следующий год муниципалитетом выделено более 100 миллионов леев на оборудование парковочных мест в историческом центре Кишинева, а это более 70 гектаров. Все наши регулярные опросы свидетельствуют о том, что людей больше всего волнуют три городских проблемы: трафик, дороги, парковки", – утверждает Чебан.
Кроме того, по его словам, в 2022-ом в Кишиневе появятся перехватывающие парковки, где въезжающие в столицу автомобилисты смогут оставить машину и пересесть на общественный транспорт.
Полное интервью Иона Чебана программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.
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