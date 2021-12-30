https://ru.sputnik.md/20211230/kishinev-parkovki-47634880.html

У Кишинева нет свободной земли для большой многоуровневой парковки

У Кишинева нет свободной земли для большой многоуровневой парковки

Три главные проблемы сегодняшнего Кишинева - трафик, дороги, парковки, утверждает столичных градоначальник.

2021-12-30T08:40+0200

2021-12-30T08:40+0200

2021-12-30T08:40+0200

ион чебан

трафик

парковки

примэрия кишинева

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Примар Ион Чебан заявил в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова, что предыдущая городская власть отдала за бесценок так много земли, что ныне весьма проблематично найти участок для строительства большой парковки.Тем не менее, утверждает градоначальник, только за последнее время город инвестировал в организацию тысяч парковочных мест."На следующий год муниципалитетом выделено более 100 миллионов леев на оборудование парковочных мест в историческом центре Кишинева, а это более 70 гектаров. Все наши регулярные опросы свидетельствуют о том, что людей больше всего волнуют три городских проблемы: трафик, дороги, парковки", – утверждает Чебан.Кроме того, по его словам, в 2022-ом в Кишиневе появятся перехватывающие парковки, где въезжающие в столицу автомобилисты смогут оставить машину и пересесть на общественный транспорт.Полное интервью Иона Чебана программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.

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2021

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ион чебан, трафик, парковки, примэрия кишинева