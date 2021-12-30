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https://ru.sputnik.md/20211230/kompanii-franzeluta-oprovergli-soobscheniya-podorozhanii-khleb-47653871.html
В компании Franzeluta опровергли сообщения о подорожании хлеба
В компании Franzeluta опровергли сообщения о подорожании хлеба
Потребителей заверили, что цена на хлеб не будет повышена.
2021-12-30T15:26+0200
2021-12-30T15:38+0200
общество
в молдове
цены
молдова
александр слусарь
хлеб
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. На кишиневском хлебокомбинате Franzeluta опровергли информацию, что готовится повышение цен на хлеб, начиная с 1 января 2022 года. Как говорится в сообщении на сайте хлебокомбината, обо всех изменениях, связанных с деятельностью Franzeluta, в том числе касающихся цен, сообщалось прозрачно и с необходимыми аргументами. Ранее такая информация появилась в социальных сетях. В частности, перечень видов хлеба с предполагаемым подорожанием опубликовал бывший вице-спикер парламента Александр Слусарь. "Как видите, из 27 видов хлеба до 18 предлагается поднять цены с 21 до 36%. Не станет дороже только социальный хлеб, который производится в ограниченном количестве. Эти изменения цен нанесут серьезный удар прежде всего по слоям населения с низкими доходами", - написал Слусарь. В своем сообщении Слусарь потребовал, чтобы власти выступили с объяснением.
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в молдове, цены, молдова, александр слусарь, хлеб

В компании Franzeluta опровергли сообщения о подорожании хлеба

15:26 30.12.2021 (обновлено: 15:38 30.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariХлеб
Хлеб - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая
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Потребителей заверили, что цена на хлеб не будет повышена.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. На кишиневском хлебокомбинате Franzeluta опровергли информацию, что готовится повышение цен на хлеб, начиная с 1 января 2022 года.
"Информация, появившаяся в публичном пространстве, не соответствует действительности. Вся манипулятивная информация вводит потребителей в заблуждение, поэтому мы призываем к ясности, так как исходим из главного интереса в предоставлении гражданам только объективной информации", - говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении на сайте хлебокомбината, обо всех изменениях, связанных с деятельностью Franzeluta, в том числе касающихся цен, сообщалось прозрачно и с необходимыми аргументами.
Ранее такая информация появилась в социальных сетях. В частности, перечень видов хлеба с предполагаемым подорожанием опубликовал бывший вице-спикер парламента Александр Слусарь.
"Как видите, из 27 видов хлеба до 18 предлагается поднять цены с 21 до 36%. Не станет дороже только социальный хлеб, который производится в ограниченном количестве. Эти изменения цен нанесут серьезный удар прежде всего по слоям населения с низкими доходами", - написал Слусарь.
В своем сообщении Слусарь потребовал, чтобы власти выступили с объяснением.
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