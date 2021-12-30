https://ru.sputnik.md/20211230/kompanii-franzeluta-oprovergli-soobscheniya-podorozhanii-khleb-47653871.html

В компании Franzeluta опровергли сообщения о подорожании хлеба

В компании Franzeluta опровергли сообщения о подорожании хлеба

Потребителей заверили, что цена на хлеб не будет повышена.

2021-12-30T15:26+0200

2021-12-30T15:26+0200

2021-12-30T15:38+0200

общество

в молдове

цены

молдова

александр слусарь

хлеб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2432/37/24323758_0:686:2422:2048_1920x0_80_0_0_6b3fef9b7e7d652aeae56f04a59e5ddd.jpg

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. На кишиневском хлебокомбинате Franzeluta опровергли информацию, что готовится повышение цен на хлеб, начиная с 1 января 2022 года. Как говорится в сообщении на сайте хлебокомбината, обо всех изменениях, связанных с деятельностью Franzeluta, в том числе касающихся цен, сообщалось прозрачно и с необходимыми аргументами. Ранее такая информация появилась в социальных сетях. В частности, перечень видов хлеба с предполагаемым подорожанием опубликовал бывший вице-спикер парламента Александр Слусарь. "Как видите, из 27 видов хлеба до 18 предлагается поднять цены с 21 до 36%. Не станет дороже только социальный хлеб, который производится в ограниченном количестве. Эти изменения цен нанесут серьезный удар прежде всего по слоям населения с низкими доходами", - написал Слусарь. В своем сообщении Слусарь потребовал, чтобы власти выступили с объяснением.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, цены, молдова, александр слусарь, хлеб