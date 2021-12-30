https://ru.sputnik.md/20211230/kosmicheskiy-salat-na-mks-prigotovili-lyubimoe-novogodnee-blyudo-47642824.html

"Космический" салат: на МКС приготовили любимое новогоднее блюдо

"Космический" салат: на МКС приготовили любимое новогоднее блюдо

На Международной космической станции приготовили одно из главных новогодних блюд - сельдь "под шубой".

2021-12-30T15:02+0200

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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Российские космонавты на МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров приготовили для коллег адаптированный к космическим условиям салат "сельдь под шубой", передает РИА Новости.Видеоролик подготовки блюда Антон Шкаплеров выложил в соцсети."Приготовить даже такое простое блюдо, как салат, в космосе не так просто. Сложности начинаются уже с того, что у нас нет тарелок в привычном понимании. И для этого нам пришлось соорудить свою тарелку – из подручных материалов", - сказал Петр Дубров.Тарелку космонавты смастерили, использовав скотч, а напоминающую кондитерское кольцо форму из пластиковой пленки закрепили на специальной подставке.Часть ингредиентов космические кулинары взяли из специальных продуктов, которые поставляют на МКС в сублимированном виде. Чтобы почистить и нарезать лук, Антон Шкаплеров воспользовался пластиковым пакетом, иначе шелуха разлетелась бы по станции.Для верхнего слоя "сельди под шубой" в дело пошел "салат витаминный мичуринский". Сверху космонавты украсили блюдо оливками. Антон Шкаплеров рассказал, что обитатели станции встретят Новый год 16-й раз - столько витков вокруг Земли делает МКС. Однако отмечать праздник будут трижды: по времени в странах, граждане которых входят в состав экипажа.В состав нынешней, 66-й экспедиции на МКС, входят россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров (командир станции), американец Марка Ванде Хай, а также экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.

https://ru.sputnik.md/20211017/mks-pervyy-kinoekipazh-45645216.html

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