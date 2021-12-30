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"Космический" салат: на МКС приготовили любимое новогоднее блюдо
"Космический" салат: на МКС приготовили любимое новогоднее блюдо
На Международной космической станции приготовили одно из главных новогодних блюд - сельдь "под шубой".
2021-12-30T15:02+0200
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Российские космонавты на МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров приготовили для коллег адаптированный к космическим условиям салат "сельдь под шубой", передает РИА Новости.Видеоролик подготовки блюда Антон Шкаплеров выложил в соцсети."Приготовить даже такое простое блюдо, как салат, в космосе не так просто. Сложности начинаются уже с того, что у нас нет тарелок в привычном понимании. И для этого нам пришлось соорудить свою тарелку – из подручных материалов", - сказал Петр Дубров.Тарелку космонавты смастерили, использовав скотч, а напоминающую кондитерское кольцо форму из пластиковой пленки закрепили на специальной подставке.Часть ингредиентов космические кулинары взяли из специальных продуктов, которые поставляют на МКС в сублимированном виде. Чтобы почистить и нарезать лук, Антон Шкаплеров воспользовался пластиковым пакетом, иначе шелуха разлетелась бы по станции.Для верхнего слоя "сельди под шубой" в дело пошел "салат витаминный мичуринский". Сверху космонавты украсили блюдо оливками. Антон Шкаплеров рассказал, что обитатели станции встретят Новый год 16-й раз - столько витков вокруг Земли делает МКС. Однако отмечать праздник будут трижды: по времени в странах, граждане которых входят в состав экипажа.В состав нынешней, 66-й экспедиции на МКС, входят россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров (командир станции), американец Марка Ванде Хай, а также экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
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в мире, мкс

"Космический" салат: на МКС приготовили любимое новогоднее блюдо

15:02 30.12.2021 (обновлено: 15:07 30.12.2021)
© Photo : Роскосмос / Перейти в фотобанкВыход в открытый космос российских космонавтов
Выход в открытый космос российских космонавтов - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Photo : Роскосмос
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На Международной космической станции приготовили один из главных новогодних салатов - сельдь "под шубой".
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Российские космонавты на МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров приготовили для коллег адаптированный к космическим условиям салат "сельдь под шубой", передает РИА Новости.
Видеоролик подготовки блюда Антон Шкаплеров выложил в соцсети.
"Приготовить даже такое простое блюдо, как салат, в космосе не так просто. Сложности начинаются уже с того, что у нас нет тарелок в привычном понимании. И для этого нам пришлось соорудить свою тарелку – из подручных материалов", - сказал Петр Дубров.

Тарелку космонавты смастерили, использовав скотч, а напоминающую кондитерское кольцо форму из пластиковой пленки закрепили на специальной подставке.
Часть ингредиентов космические кулинары взяли из специальных продуктов, которые поставляют на МКС в сублимированном виде. Чтобы почистить и нарезать лук, Антон Шкаплеров воспользовался пластиковым пакетом, иначе шелуха разлетелась бы по станции.

Для верхнего слоя "сельди под шубой" в дело пошел "салат витаминный мичуринский". Сверху космонавты украсили блюдо оливками.
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Антон Шкаплеров рассказал, что обитатели станции встретят Новый год 16-й раз - столько витков вокруг Земли делает МКС. Однако отмечать праздник будут трижды: по времени в странах, граждане которых входят в состав экипажа.

В состав нынешней, 66-й экспедиции на МКС, входят россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров (командир станции), американец Марка Ванде Хай, а также экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
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