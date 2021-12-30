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Курс валют на пятницу: доллар и евро растут в цене
Курс валют на пятницу: доллар и евро растут в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-30T22:05+0200
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 31 декабря. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею подрастут в цене.Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 17,7452 лея.Евро станет дороже на 6 банов и закрепится на уровне 20,0938 лея.Что касается остальных валют, то 31 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2369 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6504 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0598 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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Александр Исаев
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на пятницу: доллар и евро растут в цене

22:05 30.12.2021 (обновлено: 22:10 30.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 31 декабря. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею подрастут в цене.
Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 17,7452 лея.
Евро станет дороже на 6 банов и закрепится на уровне 20,0938 лея.
Что касается остальных валют, то 31 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2369 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6504 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0598 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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