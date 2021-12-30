Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211230/mer-kishineva-telefon-47632776.html
Мэр Кишинева: за мной следят, мои телефоны слушают
Мэр Кишинева: за мной следят, мои телефоны слушают
Примар Чебан не исключает, что на него могут завести "высосанное из пальца" дело.
2021-12-30T07:45+0200
2021-12-30T09:49+0200
общество
ион чебан
примэрия кишинева
слежка
pas
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34110211_0:619:1155:1269_1920x0_80_0_0_5df803d4d152406ebb9c2eeef343a9ca.jpg
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Ион Чебан заявил, что непрерывно ощущает интерес к собственной персоне со стороны "соответствующих структур". "Я вижу определенную нервозность действующей республиканской власти. У меня есть информаторы в соответствующих структурах, от них я знаю, что за мной ведется слежка, мои телефоны прослушиваются", – рассказал Чебан в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова.По словам столичного примара, следственные органы республики сейчас озабочены не столько защитой закона, сколько поиском компромата на политических оппонентов PAS.При этом он утверждает, что к сегодняшнему дню кишиневская примэрия стала одним из лидирующих в стране учреждений по уровню прозрачности и отсутствию коррупционных рисков.Полное интервью Иона Чебана программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34110211_0:613:1155:1479_1920x0_80_0_0_bf5777e3c15eeadb2ad2300da9246559.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ион чебан, примэрия кишинева, слежка, pas, коррупция

Мэр Кишинева: за мной следят, мои телефоны слушают

07:45 30.12.2021 (обновлено: 09:49 30.12.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaIon Ceban
Ion Ceban - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Примар Ион Чебан не исключает, что на него могут завести "высосанное из пальца" дело.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Ион Чебан заявил, что непрерывно ощущает интерес к собственной персоне со стороны "соответствующих структур".
"Я вижу определенную нервозность действующей республиканской власти. У меня есть информаторы в соответствующих структурах, от них я знаю, что за мной ведется слежка, мои телефоны прослушиваются", – рассказал Чебан в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова.
По словам столичного примара, следственные органы республики сейчас озабочены не столько защитой закона, сколько поиском компромата на политических оппонентов PAS.

"Конечно, они ничего не могут мне предъявить реального. Но могут что-то высосать из пальца, как в той поговорке: был бы человек, а статья найдется. Но даже если подобное произойдет, думаю, общество даст этим действиям власти адекватную оценку", – убежден Чебан.

При этом он утверждает, что к сегодняшнему дню кишиневская примэрия стала одним из лидирующих в стране учреждений по уровню прозрачности и отсутствию коррупционных рисков.
Полное интервью Иона Чебана программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:49В Италии вступили в силу новые правила для тех, кто сделал бустерную вакцину
09:26Где в Кишиневе 30 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:01Ион Чебан: придут платежки ЖКХ – будет страшно
09:00Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования
08:48В Кишиневе автобусы и троллейбусы в скором времени вытеснят маршрутки
08:44Пока все спали: ситуация на дорогах, лекарство от COVID и разговор Путина и Байдена
08:40У Кишинева нет свободной земли для большой многоуровневой парковки
08:30Надежда или молдавская экономика: кто умрет последней
08:15Ион Чебан: нынешний год – первый, когда в Кишиневе не было зловония
08:00Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира
07:45Мэр Кишинева: за мной следят, мои телефоны слушают
07:30Как Фрунзе и Котовский добились создания МАССР
07:23Чебан – о закупках правительством "альтернативного" газа: попахивает криминалом
07:13Чебан – о скандале с просроченными вакцинами: это позорище
07:00Самый точный прогноз погоды: чего ждать в предпоследний день в году
00:01Погодные рекорды Молдовы 30 декабря
ВчераАнтиген-тесты могут неточно определять омикрон-штамм коронавируса
ВчераПротесты против ограничительных мер в Германии становятся агрессивнее – МВД
ВчераГлавные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
ВчераВ России провели испытания двигателя разгонного блока ракеты "Ангара-А5"