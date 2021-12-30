https://ru.sputnik.md/20211230/mer-kishineva-telefon-47632776.html

Мэр Кишинева: за мной следят, мои телефоны слушают

Мэр Кишинева: за мной следят, мои телефоны слушают

Примар Чебан не исключает, что на него могут завести "высосанное из пальца" дело.

2021-12-30T07:45+0200

2021-12-30T07:45+0200

2021-12-30T09:49+0200

общество

ион чебан

примэрия кишинева

слежка

pas

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34110211_0:619:1155:1269_1920x0_80_0_0_5df803d4d152406ebb9c2eeef343a9ca.jpg

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Ион Чебан заявил, что непрерывно ощущает интерес к собственной персоне со стороны "соответствующих структур". "Я вижу определенную нервозность действующей республиканской власти. У меня есть информаторы в соответствующих структурах, от них я знаю, что за мной ведется слежка, мои телефоны прослушиваются", – рассказал Чебан в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова.По словам столичного примара, следственные органы республики сейчас озабочены не столько защитой закона, сколько поиском компромата на политических оппонентов PAS.При этом он утверждает, что к сегодняшнему дню кишиневская примэрия стала одним из лидирующих в стране учреждений по уровню прозрачности и отсутствию коррупционных рисков.Полное интервью Иона Чебана программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

ион чебан, примэрия кишинева, слежка, pas, коррупция