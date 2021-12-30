https://ru.sputnik.md/20211230/mer-kishineva-telefon-47632776.html
Мэр Кишинева: за мной следят, мои телефоны слушают
Мэр Кишинева: за мной следят, мои телефоны слушают
Примар Чебан не исключает, что на него могут завести "высосанное из пальца" дело.
2021-12-30T07:45+0200
2021-12-30T07:45+0200
2021-12-30T09:49+0200
общество
ион чебан
примэрия кишинева
слежка
pas
коррупция
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Ион Чебан заявил, что непрерывно ощущает интерес к собственной персоне со стороны "соответствующих структур". "Я вижу определенную нервозность действующей республиканской власти. У меня есть информаторы в соответствующих структурах, от них я знаю, что за мной ведется слежка, мои телефоны прослушиваются", – рассказал Чебан в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова.По словам столичного примара, следственные органы республики сейчас озабочены не столько защитой закона, сколько поиском компромата на политических оппонентов PAS.При этом он утверждает, что к сегодняшнему дню кишиневская примэрия стала одним из лидирующих в стране учреждений по уровню прозрачности и отсутствию коррупционных рисков.Полное интервью Иона Чебана программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.
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Дмитрий Терехов
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ион чебан, примэрия кишинева, слежка, pas, коррупция
Мэр Кишинева: за мной следят, мои телефоны слушают
07:45 30.12.2021 (обновлено: 09:49 30.12.2021)
Примар Ион Чебан не исключает, что на него могут завести "высосанное из пальца" дело.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Ион Чебан заявил, что непрерывно ощущает интерес к собственной персоне со стороны "соответствующих структур".
"Я вижу определенную нервозность действующей республиканской власти. У меня есть информаторы в соответствующих структурах, от них я знаю, что за мной ведется слежка, мои телефоны прослушиваются", – рассказал Чебан в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова.
По словам столичного примара, следственные органы республики сейчас озабочены не столько защитой закона, сколько поиском компромата на политических оппонентов PAS.
"Конечно, они ничего не могут мне предъявить реального. Но могут что-то высосать из пальца, как в той поговорке: был бы человек, а статья найдется. Но даже если подобное произойдет, думаю, общество даст этим действиям власти адекватную оценку", – убежден Чебан.
При этом он утверждает, что к сегодняшнему дню кишиневская примэрия стала одним из лидирующих в стране учреждений по уровню прозрачности и отсутствию коррупционных рисков.
Полное интервью Иона Чебана программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.