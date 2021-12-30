https://ru.sputnik.md/20211230/moldava-ekonomika-47630904.html
Надежда или молдавская экономика: кто умрет последней
Надежда или молдавская экономика: кто умрет последней
Каким был 2021 год для экономики Молдовы
2021-12-30T08:30+0200
2021-12-30T08:30+0200
2021-12-30T08:37+0200
радио
инфляция
молдова
экономика
кризис
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Стабильность в Молдове существует уже 30 лет – весь этот период страна считается беднейшей страной географической Европы. Тут существует некий парадокс, потому как за последние столетия, предшествующие началу независимого периода, на территории нынешней Молдовы люди жили в целом богаче ближайших соседей. Что стряслось 30 лет назад? Сможет ли страна избавиться от грустного или даже позорного статуса?Подводим экономические итоги 2021 года с экспертами Галиной Шеларь и Татьяной Ларюшиной.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
инфляция, молдова, экономика, кризис, видео
Надежда или молдавская экономика: кто умрет последней
08:30 30.12.2021 (обновлено: 08:37 30.12.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические итоги 2021 года.
Стабильность в Молдове существует уже 30 лет – весь этот период страна считается беднейшей страной географической Европы. Тут существует некий парадокс, потому как за последние столетия, предшествующие началу независимого периода, на территории нынешней Молдовы люди жили в целом богаче ближайших соседей. Что стряслось 30 лет назад? Сможет ли страна избавиться от грустного или даже позорного статуса?
Подводим экономические итоги 2021 года с экспертами Галиной Шеларь и Татьяной Ларюшиной.