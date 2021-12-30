Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211230/moldava-ekonomika-47630904.html
Надежда или молдавская экономика: кто умрет последней
Надежда или молдавская экономика: кто умрет последней
Каким был 2021 год для экономики Молдовы
2021-12-30T08:30+0200
2021-12-30T08:37+0200
радио
инфляция
молдова
экономика
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1e/47638807_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_0f7cdaaff7ae42abca99faef64d0ea87.jpg
Стабильность в Молдове существует уже 30 лет – весь этот период страна считается беднейшей страной географической Европы. Тут существует некий парадокс, потому как за последние столетия, предшествующие началу независимого периода, на территории нынешней Молдовы люди жили в целом богаче ближайших соседей. Что стряслось 30 лет назад? Сможет ли страна избавиться от грустного или даже позорного статуса?Подводим экономические итоги 2021 года с экспертами Галиной Шеларь и Татьяной Ларюшиной.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1e/47638807_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_90f834111e822ba5d4024ce6becd059c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
инфляция, молдова, экономика, кризис, видео

Надежда или молдавская экономика: кто умрет последней

08:30 30.12.2021 (обновлено: 08:37 30.12.2021)
© Sputnik
Подписаться на
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические итоги 2021 года.
Стабильность в Молдове существует уже 30 лет – весь этот период страна считается беднейшей страной географической Европы. Тут существует некий парадокс, потому как за последние столетия, предшествующие началу независимого периода, на территории нынешней Молдовы люди жили в целом богаче ближайших соседей. Что стряслось 30 лет назад? Сможет ли страна избавиться от грустного или даже позорного статуса?
Подводим экономические итоги 2021 года с экспертами Галиной Шеларь и Татьяной Ларюшиной.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:49В Италии вступили в силу новые правила для тех, кто сделал бустерную вакцину
09:26Где в Кишиневе 30 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:01Ион Чебан: придут платежки ЖКХ – будет страшно
09:00Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования
08:48В Кишиневе автобусы и троллейбусы в скором времени вытеснят маршрутки
08:44Пока все спали: ситуация на дорогах, лекарство от COVID и разговор Путина и Байдена
08:40У Кишинева нет свободной земли для большой многоуровневой парковки
08:30Надежда или молдавская экономика: кто умрет последней
08:15Ион Чебан: нынешний год – первый, когда в Кишиневе не было зловония
08:00Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира
07:45Мэр Кишинева: за мной следят, мои телефоны слушают
07:30Как Фрунзе и Котовский добились создания МАССР
07:23Чебан – о закупках правительством "альтернативного" газа: попахивает криминалом
07:13Чебан – о скандале с просроченными вакцинами: это позорище
07:00Самый точный прогноз погоды: чего ждать в предпоследний день в году
00:01Погодные рекорды Молдовы 30 декабря
ВчераАнтиген-тесты могут неточно определять омикрон-штамм коронавируса
ВчераПротесты против ограничительных мер в Германии становятся агрессивнее – МВД
ВчераГлавные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
ВчераВ России провели испытания двигателя разгонного блока ракеты "Ангара-А5"