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Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира
Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира
Экономический эксперт рассказал о том, с чем связана стабильность национальной валюты Молдовы и не постигнет ли ее участь турецкой лиры
2021-12-30T08:00+0200
2021-12-30T08:00+0200
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инфляция
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Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира
Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира
Национальную валюту Турции "штормит" почти месяц, хотя длительное время она демонстрировала относительно стабильный курс – причин этому явлению множество – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу."Лира просто обвалилась, и главный фактор, который повлиял на это – очень маленькая базовая ставка, устанавливаемая национальным банком. Исходя из этого, коммерческие банки кредитуют экономику, деньги вливаются в оборот, и их количество намного превышает наличие товаров и услуг на рынке. Тут факторов очень много, все это – результат политики, проводимой президентом Эрдоганом", – заявил экономист.Возможен ли обвал молдавского лея по типу турецкой лиры и почему национальная валюта Молдовы стабильна при малоразвитой экономике?Вместе с тем экономист уверен, что искусственное удержание курса молдавского лея на нынешнем уровне не способствует экономическому развитию.16 декабря 2021 года Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 15% до 14%, что привело к обвалу лиры: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры. Но вечером того же дня падение сменилось ростом, в итоге лира компенсировала потери последних недель.Турецкая валюта в январе этого года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар и на момент достижения исторического минимума подешевела на 60%.
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Сергей Цуркану
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инфляция, молдавский лей, лей, аудио, в молдове, молдова

Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира

08:00 30.12.2021
Радио
Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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Экономический эксперт рассказал о том, с чем связана стабильность национальной валюты Молдовы.
Национальную валюту Турции "штормит" почти месяц, хотя длительное время она демонстрировала относительно стабильный курс – причин этому явлению множество – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Лира просто обвалилась, и главный фактор, который повлиял на это – очень маленькая базовая ставка, устанавливаемая национальным банком. Исходя из этого, коммерческие банки кредитуют экономику, деньги вливаются в оборот, и их количество намного превышает наличие товаров и услуг на рынке. Тут факторов очень много, все это – результат политики, проводимой президентом Эрдоганом", – заявил экономист.
Возможен ли обвал молдавского лея по типу турецкой лиры и почему национальная валюта Молдовы стабильна при малоразвитой экономике?

"У нас ситуация скорее просто глупая. Если произойдет инфляция, обвалится лей, то обвалится и экономика. В Турции есть экономика и развивается она очень бурно... У нас же лей "сильный", экспорт наш очень дорогой, и никто его не покупает, у нас огромный дефицит во внешней торговле, в результате чего экономика практически не развивается", – сказал Гырбу.

Вместе с тем экономист уверен, что искусственное удержание курса молдавского лея на нынешнем уровне не способствует экономическому развитию.

"Пытаясь ничем не рисковать, мы можем все потерять. Экономика у нас до такой степени слаба, что для ее разрушения нужно не так уж много. Нечего разрушать практически. Но даже ее остатки можно развалить, имея "добрые помыслы", пытаясь удержать курс национальной валюты", – резюмировал эксперт.

16 декабря 2021 года Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 15% до 14%, что привело к обвалу лиры: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры. Но вечером того же дня падение сменилось ростом, в итоге лира компенсировала потери последних недель.
Турецкая валюта в январе этого года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар и на момент достижения исторического минимума подешевела на 60%.
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