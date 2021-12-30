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Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира

Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира

Экономический эксперт рассказал о том, с чем связана стабильность национальной валюты Молдовы и не постигнет ли ее участь турецкой лиры

2021-12-30T08:00+0200

2021-12-30T08:00+0200

2021-12-30T08:00+0200

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Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира Гырбу: рухнет ли молдавский лей как турецкая лира

Национальную валюту Турции "штормит" почти месяц, хотя длительное время она демонстрировала относительно стабильный курс – причин этому явлению множество – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу."Лира просто обвалилась, и главный фактор, который повлиял на это – очень маленькая базовая ставка, устанавливаемая национальным банком. Исходя из этого, коммерческие банки кредитуют экономику, деньги вливаются в оборот, и их количество намного превышает наличие товаров и услуг на рынке. Тут факторов очень много, все это – результат политики, проводимой президентом Эрдоганом", – заявил экономист.Возможен ли обвал молдавского лея по типу турецкой лиры и почему национальная валюта Молдовы стабильна при малоразвитой экономике?Вместе с тем экономист уверен, что искусственное удержание курса молдавского лея на нынешнем уровне не способствует экономическому развитию.16 декабря 2021 года Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 15% до 14%, что привело к обвалу лиры: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры. Но вечером того же дня падение сменилось ростом, в итоге лира компенсировала потери последних недель.Турецкая валюта в январе этого года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар и на момент достижения исторического минимума подешевела на 60%.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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