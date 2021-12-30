https://ru.sputnik.md/20211230/moldova-izgotavlivali-oborot-falshivye-dengi-47649131.html
На севере Молдовы пускали в оборот фальшивые доллары и евро
На севере Молдовы пускали в оборот фальшивые доллары и евро
Правоохранители нашли двух людей, поставивших в оборот фальшивые купюры иностранной валюты.
2021-12-30T13:26+0200
2021-12-30T13:26+0200
2021-12-30T13:26+0200
общество
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молдова
фальшивые деньги
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Схему изготовления и оборота фальшивых денег раскрыли на севере Молдовы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре со ссылкой на прокуратуру Бельц. Как отметили в Генпрокуратуре, преступная схема действовала именно в Бельцах. Речь идет об обороте фальшивых купюр иностранной валюты. По данным следствия, на основе имеющихся доказательств были открыты уголовные дела по статье 236 Уголовного кодекса "Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг". Эти дела направили на рассмотрение в суд. В то же время прокуроры вместе со следователями продолжили расследование и нашли еще одного человека, замешанного в схеме, который передал поддельные банкноты двум фигурантам дела.Как уточнили в прокуратуре, у этого подозреваемого провели обыски и обнаружили 381 банкноту по 50 евро на общую сумму 19 050 евро, все эти банкноты могут быть поддельными. Расследование дела продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211103/falshivyy-sertifikat-covid-19-46133962.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, фальшивые деньги
На севере Молдовы пускали в оборот фальшивые доллары и евро
Правоохранители выявили фальшивомонетчиков, пускавших в оборот поддельные доллары и евро.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Схему изготовления и оборота фальшивых денег раскрыли на севере Молдовы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре со ссылкой на прокуратуру Бельц.
Как отметили в Генпрокуратуре, преступная схема действовала именно в Бельцах. Речь идет об обороте фальшивых купюр иностранной валюты.
"Правоохранители установили и задержали двух человек, которые в феврале 2021 года, находясь на территории муниципия Бельцы, пустили в обращение две поддельные банкноты номиналом 100 долларов США", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным следствия, на основе имеющихся доказательств были открыты уголовные дела по статье 236 Уголовного кодекса "Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг". Эти дела направили на рассмотрение в суд.
В то же время прокуроры вместе со следователями продолжили расследование и нашли еще одного человека, замешанного в схеме, который передал поддельные банкноты двум фигурантам дела.
Как уточнили в прокуратуре, у этого подозреваемого провели обыски и обнаружили 381 банкноту по 50 евро на общую сумму 19 050 евро, все эти банкноты могут быть поддельными.
Расследование дела продолжается.