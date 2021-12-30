https://ru.sputnik.md/20211230/moldova-toplivo-nare-tseny-47646171.html
Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены
Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 31 декабря.
2021-12-30T12:00+0200
2021-12-30T12:00+0200
2021-12-30T12:00+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 31 декабря.Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 20,62 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на десять банов, до 17,35 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на следующий день.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 31 декабря.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 20,62 лея за литр.
Цена на дизтопливо понизится на десять банов, до 17,35 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.