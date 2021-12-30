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Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены

Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 31 декабря.

2021-12-30T12:00+0200

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 31 декабря.Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 20,62 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на десять банов, до 17,35 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.

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2021

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