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Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены
Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 31 декабря.
2021-12-30T12:00+0200
2021-12-30T12:00+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 31 декабря.Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 20,62 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на десять банов, до 17,35 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены

12:00 30.12.2021
© Sputnik / Константин МихальчевскийЗаправочная колонка на автозаправочной станции
Заправочная колонка на автозаправочной станции - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на следующий день.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 31 декабря.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 20,62 лея за литр.
Цена на дизтопливо понизится на десять банов, до 17,35 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
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