https://ru.sputnik.md/20211230/olimpiada-liga-chempionov-sport-2021-47646737.html

От Олимпиады до Лиги чемпионов: супер-спортивный 2021

От Олимпиады до Лиги чемпионов: супер-спортивный 2021

Единственная олимпийская медаль, первое "мировое" золото в вольной борьбе и тяжелой атлетике, футбольный прорыв в Лиге чемпионов

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спорт

медаль

фк "шериф"

олимпийские игры

сборная молдовы по футболу

токио

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ТИРАСПОЛЬ, 30 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Молдове назвали самых успешных спортсменов. Черту в 2021-м подвело профильное министерство и различные федерации.Футбольный год: взлет "Шерифа", провал сборнойЭто был противоречивый футбольный год. С одной стороны, лучший за всю историю клубного футбола страны, с другой стороны - крайне неудачный для национальной сборной. Тираспольский "Шериф" провел еврокампанию мечты: победная серия в квалификации Лиги чемпионов и выход в групповую стадию самого престижного футбольного турнира. Жребий определил чемпиона Молдовы в группу D, к "Реалу", "Интеру" и "Шахтеру". В элитной турнирной гонке желто-темная лошадка лидировала первые два тура. Дома "Шериф" обыграл "горняков" (2:0), а в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" устроил реальный кошмар "королевскому клубу" (1:2). О команде из Тирасполя заговорил весь футбольный мир, а герои матча попали на передовицы европейских изданий.Одна из ключевых фигур прошедшей евро-осени - голкипер "Шерифа" Георгиос Атанасиадиас. Греческий "бог сэйвов" блестяще отстоял в воротах против "Реала", стал лучшим игроком матча, затем тура, а после всего – и лучшим голкипером группового этапа Лиги чемпионов по версии УЕФА. В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова Атанасиадиас вспоминает самую яркую неделю в своей карьере."Это был конец сентября – начало октября… Самая счастливая неделя в моей жизни. У меня родился ребенок, мы обыграли "Реал Мадрид" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, я стал самым ценным игроком по итогам матча, а затем и всего тура. Ну и в добавок национальная сборная пригласила меня в состав. А для меня ведь огромная честь играть за свою национальную команду. Это та деталь в футболе, которой мне раньше не хватало. Если подытожить – это был шикарный год, который я разделил с "Шерифом", - заявил Георгиос Атанасиадиас.После стремительного взлета футболисты "Шерифа" проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3). Завершили дебютное выступление в Лиге чемпионов желто-черные ничьей против "Шахтера". Итог группового этапа для тираспольчан – семь очков и третье место в группе."Этой осенью мы сражались изо всех сил, как могли. Мы противостояли грандам европейского футбола, таким, как мадридский "Реал" и миланский "Интер". Мы очень счастливы, что досрочно заслужили место в плей-офф Лиги Европы и будем продолжать эту историческую битву", - сказал после домашней игры со "сливочными" защитник Димитрис Коловос.В зимнее межсезонье Вернидуб и команда ушли с мыслями о плей-офф Лиги Европы. В 1/16 "Шериф" сойдется с португальской "Брагой". Матчи запланированы на 17 и 24 февраля. Ну а пока – зимняя пауза и новый рекорд украинского тренера - Вернидуб продлил контракт с "Шерифом" еще на три сезона. Соглашение рассчитано до конца 2024 года."Это значит, что мы двигаемся дальше. 2021-й был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов. Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году пробиться опять в групповую стадию еврокубков", - сделал заявление на официальной сайте тираспольской команды Юрий Вернидуб."Каждый год - новый путь. Есть потери в команде, но я знаю, что мы сможем их восполнить. Есть достаточно игроков на примете, которых мы хотели бы видеть в команде. Сейчас ведется работа в этом направлении. Делаем все для этого. Возможно, в следующем году станем лучше и сильнее", - подвел итог наставник "Шерифа".В своих итогах 2021-го "Гала лауреатов молдавского футбола" отдала "Шерифу" шесть номинаций, включая звание команды года. Желто-черные лидировали во всех амплуа:Однако главная награда – приз лучшему футболисту года - принадлежит игроку греческого "Олимпиакоса" Олегу Рябчуку. В этой же номинации в женском футболе победила игрок минского "Динамо" Наталья Мунтяну. Бендерчанин Дмитрий Мунтян назван лучшим арбитром."Судить нужно беспристрастно и с уважением к футболу, потому что, если ты обманываешь игру, она тебя обязательно накажет. Еще важно анализировать ошибки в целях их исключения и совершенствоваться как физически, так и ментально", - рассказал Sputnik о принципах своего судейства Дмитрий Мунтян.Главное футбольное разочарование года – выступление сборной Молдовы. Национальная команда провалила квалификацию на ЧМ-2022: ни одной победы, один балл за ничью с Фарерами и последнее место в группе F. В декабре у руля национальной сборной Роберто Бордина сменил Сергей Клещенко. Главный тренер дал первые обещания на новом посту."Приложу все усилия, чтобы перевести сборную на другой уровень. Стратегические задачи – создание боеспособного коллектива, селекция, внедрение молодых футболистов, тех, кто доказал, что может играть за сборную", - заявил Сергей Клещенко.Достижения олимпийцевОлимпиада уже по определению — крупнейшее спортивное событие. Но токийские Игры-2020 стали уникальными, потому что прошли на год позже — в 2021-м. Они получили новый девиз "Быстрее, выше, сильнее — вместе", полностью лишились зрителей, но не эмоций — тут пандемия не смогла внести свои коррективы.В олимпийскую сборную Молдовы вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта. Каждый представитель национальной сборной ехал в Токио за медалью. Единственную награду с пятью кольцами в Молдову привез гребец Сергей Тарновский. Олимпийскую бронзу каноист завоевал в предпоследний день соревнований в гонке каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров.В интервью Sputnik Молдова Тарновский признался, что на этих Играх конкуренция была намного выше, чем в Рио или на других Олимпиадах. "Потому что могли участвовать уже по два спортсмена. Поэтому конкуренция, допустим, для того, чтобы выйти в финал, была гораздо выше, чем раньше, и было тяжелее, чем на чемпионате мира", – сказал молдавский каноист."Настраивался на результат, на то, чтобы я выступил так, как могу. Это у меня получилось – смог показать то, что делаю на тренировках", - подытожил спортсмен.Откровенный шанс на медаль был и у борца греко-римского стиля Виктора Чобану (60 килограмм). В полуфинале он проиграл будущему олимпийскому чемпиону и получил право сразиться за бронзу. В этой схватке сильнее оказался россиянин Сергей Емелин. Чобану занял итоговое 5-е место.В топ-10 завершили выступление в Токио и Андриан Мардаре – в метании копья, Анастасия Никита – в женской борьбе (57 килограмм), Мария Олэрашу и Даниела Кочу (каноэ-двойка, 500 метров).Тяжелоатлеты Марин Робу (73 килограмма) и Елена Кылчик (87 килограмм) сумели показать 8-й результат. В десятке лучших также финишировали дзюдоисты Виктор Стерпу (73 килограмма) и Денис Виеру (66 килограмм).В декабре за достойное участие на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио были отмечены тридцать молдавских атлетов. Размеры денежных премий еще в июне утвердило правительство Молдовы. Золотая медаль сулила три миллиона леев, серебряная - 2,6 миллиона, бронзовая — два миллиона леев. Премиальные для спортсменов, занявших с 4 по 8 места, варьировались от 200 тысяч леев до 600 тысяч леев.Официальная церемония награждения олимпийцев прошла с участием премьер-министра Натальи Гаврилицы и президента Республики Молдова Майи Санду."Мы хотим построить общество, которое ценит и практикует спорт и физическую культуру не декларативно, а через конкретные действия. Мы хотим создать условия для роста будущих чемпионов среди молодежи нашей страны. Мы можем сделать это вместе", – заявила Санду во время церемонии.Sports Gala 2021Окончательные итоги спортивного года в стране подвела торжественная церемония Sports Gala 2021. Это традиционный рейтинг по версии Министерства образования и науки Молдовы, заключенный в светское мероприятие. Вместо спортивной формы – официально-деловой стиль. Вместо арены – сцена, на которую вышли лучшие атлеты и тренеры 2021-го.На вечере один из постоянных участников Sports Gala спортивный репортер Эдуард Чобану дал оценку молдавскому спорту."Молдавский спорт, можно сказать, переживает серьезный кризис. По моему мнению, политические баталии отражаются и на спорте, в котором остается все меньше профессионалов. Несмотря на это, спортсмены выступили в уходящем году достойно. Конечно, самым большим достижением можно считать бронзовую награду каноиста Сергея Тарновского на Олимпиаде в Токио. Также впервые в истории борцы Виктор Чобану и Ирина Рынгач завоевали золото на чемпионате мира. Но, боюсь, если не будет серьезного финансирования со стороны государства, кого-то из лидеров спорта Молдова потеряет - слишком много заманчивых предложений из-за границы", - подчеркнул спортивный журналист.В этом году молдавские спортсмены завоевали более 200 медалей разного достоинства на крупнейших международных стартах. Это Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира. Но звание лучших спортсменов страны получили двое: каноист Сергей Тарновский и представительница женской вольной борьбы Ирина Рынгач, которая в своей дисциплине стала открытием.В октябре Ирина Рынгач совершила фурор на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограмм. Спортсменка победила японку Миву Морикаву и завоевала чемпионский титул, первый для Молдовы в этом виде. Весной 19-летняя "вольница" завоевала европейское золото и стала самой юной чемпионкой турнира.Чемпионат мира в столице Норвегии ознаменовался для Молдовы еще одним золотом, которое завоевал Виктор Чобану. Молдавский спортсмен стал лучшим в греко-римской борьбе в категории 60 килограммов. В финале он поборол Жомалана Шаршенбекова из Кыргызстана.Подарок под конец года сделал тяжелоатлет Марин Робу. Бронза, завоеванная на чемпионате мира в Ташкенте, для Молдовы стала первой медалью взрослого чемпионата мира в этом виде спорта за последние 16 лет. Именно таким творцам спортивной истории на Sports Gala посвящали речи спортивные функционеры."Спорт - это не только физическая сила, это сила характера, сила воли, самоотдача и самопожертвование. Есть много сильных людей, но чемпионами становятся единицы. Вы, молдавские спортсмены, - лучшие послы своей страны. Именно благодаря вам мы испытываем чувство национальной гордости в том момент, когда вы стоите на пьедесталах", - говорил на церемонии награждения министр Анатолий Топалэ.В числе лучших были отмечены также тренеры Николай Журавский и Петру Киперь. Сильнейшие молдавские спортивные федерации - борьбы, гребли и тяжелой атлетики. Для всех лауреатов фонд премий составил около 20 миллионов леев. Все эмоции от спортивного 2021-го бесценны: лигочемпионский прорыв и приезд "Интера" и "Реала" в Тирасполь, Олимпиада и возвращение с медалью Тарновского, начало новой эпохи в женской вольной борьбе. Это был богатый на результаты год.

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медаль, фк "шериф", олимпийские игры, сборная молдовы по футболу, токио