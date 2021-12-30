https://ru.sputnik.md/20211230/oregone-zafiksirovana-vspyshka-zarazheniy-opasnym-gribkom-47647656.html
В Орегоне зафиксирована вспышка заражений опасным грибком
В Орегоне зафиксирована вспышка заражений опасным грибком
Грибок Candida auris считается опасным, так как имеет устойчивость к препаратам.
2021-12-30T17:02+0200
2021-12-30T17:02+0200
2021-12-30T17:02+0200
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. В штате США Орегон выявлена вспышка опасного грибка Candida auris, который устойчив к препаратам, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение местного управления здравоохранения.В сообщении уточняется, что заражения грибком подтвердились 17, 23 и 27 декабря у трех пациентов больницы города Сейлем. Ведется расследование.В июле вспышки заражений грибком Candida auris были выявлены в Техасе и Вашингтоне у пациентов медицинских учреждений.В настоящее время Candida auris идентифицирован на пяти континентах, а впервые грибок был выявлен в 2009 году у пациента в Японии. Два года назад в больницах Великобритании вспышка Candida auris спровоцировала гибель восьми человек, заразились около 200 пациентов.
https://ru.sputnik.md/20201228/pomimo-koronavirusa-cheloveku-ugrozhayut-drugie-opasnye-infektsii-33034787.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сша, грибок
В Орегоне зафиксирована вспышка заражений опасным грибком
Грибок Candida auris считается опасным, так как имеет устойчивость к препаратам.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik.
В штате США Орегон выявлена вспышка опасного грибка Candida auris, который устойчив к препаратам, передает РИА Новости
со ссылкой на сообщение местного управления здравоохранения.
В сообщении уточняется, что заражения грибком подтвердились 17, 23 и 27 декабря у трех пациентов больницы города Сейлем. Ведется расследование.
"К счастью, микроорганизм, с котором мы имеем дело во время этой вспышки, похоже, реагирует на существующие методы лечения. Тем не менее очень важно предотвратить распространение инфекции", - цитирует источник заявление менеджера по инфекционной программе Ребекки Пирс.
В июле вспышки заражений грибком Candida auris были выявлены в Техасе и Вашингтоне у пациентов медицинских учреждений.
В настоящее время Candida auris идентифицирован на пяти континентах, а впервые грибок был выявлен в 2009 году у пациента в Японии. Два года назад в больницах Великобритании вспышка Candida auris спровоцировала гибель восьми человек, заразились около 200 пациентов.