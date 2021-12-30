https://ru.sputnik.md/20211230/oregone-zafiksirovana-vspyshka-zarazheniy-opasnym-gribkom-47647656.html

В Орегоне зафиксирована вспышка заражений опасным грибком

В Орегоне зафиксирована вспышка заражений опасным грибком

Грибок Candida auris считается опасным, так как имеет устойчивость к препаратам.

2021-12-30T17:02+0200

2021-12-30T17:02+0200

2021-12-30T17:02+0200

общество

в мире

сша

грибок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/0b/33588798_808:307:2398:1201_1920x0_80_0_0_f0c00f5dbf7db6e1848658fbf756d323.jpg

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. В штате США Орегон выявлена вспышка опасного грибка Candida auris, который устойчив к препаратам, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение местного управления здравоохранения.В сообщении уточняется, что заражения грибком подтвердились 17, 23 и 27 декабря у трех пациентов больницы города Сейлем. Ведется расследование.В июле вспышки заражений грибком Candida auris были выявлены в Техасе и Вашингтоне у пациентов медицинских учреждений.В настоящее время Candida auris идентифицирован на пяти континентах, а впервые грибок был выявлен в 2009 году у пациента в Японии. Два года назад в больницах Великобритании вспышка Candida auris спровоцировала гибель восьми человек, заразились около 200 пациентов.

https://ru.sputnik.md/20201228/pomimo-koronavirusa-cheloveku-ugrozhayut-drugie-opasnye-infektsii-33034787.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, грибок