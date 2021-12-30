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Песков: телефонный разговор Путина и Байдена пройдет по инициативе Москвы
Песков: телефонный разговор Путина и Байдена пройдет по инициативе Москвы
Телефонный разговор президентов России и США намечен на поздний вечер 30 декабря.
2021-12-30T16:33+0200
2021-12-30T16:33+0200
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил некоторые детали предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Как отмечает РИА Новости, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавних переговоров двух государственных лидеров по видеосвязи.Дмитрий Песков также отметил, что телефонный разговор лидеров двух стран произойдет по инициативе России.Он проинформировал, что "речь идет об обычном телефонном разговоре"."Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить", - добавил Песков.По его словам, Владимир Путин счел необходимым телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности."Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц, и поэтому сейчас с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров вышеупомянутых", - сказал Песков.Десятого января начнутся переговоры Москвы и Вашингтона, посвященные вопросам стратегической безопасности и ситуации на Украине.
https://ru.sputnik.md/20211229/putin-bayden-telefonnyy-razgovor-47634609.html
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в мире, россия, сша

Песков: телефонный разговор Путина и Байдена пройдет по инициативе Москвы

16:33 30.12.2021
© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Alexey Maishev
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Телефонный разговор президентов России и США намечен на поздний вечер 30 декабря.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил некоторые детали предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Как отмечает РИА Новости, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавних переговоров двух государственных лидеров по видеосвязи.
Дмитрий Песков также отметил, что телефонный разговор лидеров двух стран произойдет по инициативе России.
"Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по московскому времени, по кишиневскому - на час раньше) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда еще очень активно работает", - сказал Песков.
Он проинформировал, что "речь идет об обычном телефонном разговоре".
"Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить", - добавил Песков.
По его словам, Владимир Путин счел необходимым телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.

"Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц, и поэтому сейчас с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров вышеупомянутых", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
Политика
Путин и Байден проведут телефонный разговор
Вчера, 20:44
Десятого января начнутся переговоры Москвы и Вашингтона, посвященные вопросам стратегической безопасности и ситуации на Украине.
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