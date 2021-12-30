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Песков: телефонный разговор Путина и Байдена пройдет по инициативе Москвы
© Sputnik / Alexey Maishev/
Телефонный разговор президентов России и США намечен на поздний вечер 30 декабря.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил некоторые детали предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Как отмечает РИА Новости, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавних переговоров двух государственных лидеров по видеосвязи.
Дмитрий Песков также отметил, что телефонный разговор лидеров двух стран произойдет по инициативе России.
"Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по московскому времени, по кишиневскому - на час раньше) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда еще очень активно работает", - сказал Песков.
Он проинформировал, что "речь идет об обычном телефонном разговоре".
"Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить", - добавил Песков.
По его словам, Владимир Путин счел необходимым телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.
"Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц, и поэтому сейчас с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров вышеупомянутых", - сказал Песков.
"Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц, и поэтому сейчас с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров вышеупомянутых", - сказал Песков.
Десятого января начнутся переговоры Москвы и Вашингтона, посвященные вопросам стратегической безопасности и ситуации на Украине.