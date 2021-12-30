https://ru.sputnik.md/20211230/pogodnye-rekordy-47635630.html
Погодные рекорды Молдовы 30 декабря
Погодные рекорды Молдовы 30 декабря
Какой была температура 30 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-30T00:01+0200
2021-12-30T00:01+0200
2021-12-30T00:01+0200
прогноз погоды
рекорды
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 30 декабря, отмечен 21 год назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 30 декабря 2000 года воздух прогрелся до +10,9 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1895 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,6 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211227/snega-vypal-moldova-47553046.html
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 30 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 30 декабря, отмечен 21 год назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 30 декабря 2000 года воздух прогрелся до +10,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1895 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.