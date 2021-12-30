https://ru.sputnik.md/20211230/pogodnye-rekordy-47635630.html

Погодные рекорды Молдовы 30 декабря

Погодные рекорды Молдовы 30 декабря

Какой была температура 30 декабря в Молдове в разные годы

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 30 декабря, отмечен 21 год назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 30 декабря 2000 года воздух прогрелся до +10,9 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1895 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,6 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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