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Погодные рекорды Молдовы 30 декабря
Погодные рекорды Молдовы 30 декабря
Какой была температура 30 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-30T00:01+0200
2021-12-30T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 30 декабря, отмечен 21 год назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 30 декабря 2000 года воздух прогрелся до +10,9 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1895 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,6 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 30 декабря

00:01 30.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
Зимний Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 30 декабря, отмечен 21 год назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 30 декабря 2000 года воздух прогрелся до +10,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1895 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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