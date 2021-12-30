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Попросите Деда Мороза предъявить сертификат о вакцинации
Попросите Деда Мороза предъявить сертификат о вакцинации
Как в период новогодних праздников не подвергнуть риску здоровье детей и их родителей.
2021-12-30T13:00+0200
2021-12-30T13:24+0200
общество
в молдове
праздники
новый год
дед мороз
вакцинация
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Очередная волна пандемии коронавируса в Молдове идет на спад, но в период новогодних праздников следует быть предельно осторожными, предупреждают специалисты. В полной мере это касается и главных символов Нового года – Деда Мороза и Снегурочки."Я не видела никаких официальных рекомендаций относительно антиковидных мер, которые должны соблюдать актеры, играющие новогодних персонажей, – говорит в интервью Sputnik Молдова эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук. – Но если исходить из общих требований в условиях "желтого кода", Дед Мороз и Снегурочка, поздравляющие детей и взрослых, должны быть вакцинированы. А еще лучше – с бустерной дозой, чтобы можно было снять медицинскую маску в помещении".Токарчук и некоторые ее коллеги опасаются, что новогодние праздничные мероприятия запустят новую волну пандемии – с учетом очень высокой заразности нового штамма "омикрон" и возросшего количества социальных контактов.Заведующая труппой Театра имени Чехова Любовь Рощина рассказала, что в этом году театр отказался от своих традиционных детских "елок" в фойе, но Дед Мороз и Снегурочка поздравляют ребят со сцены перед показами спектаклей-сказок.Актер одного из столичных театров, назовем его Нику, говорит, что выполняет в эти дни частные заказы и не видит какого-то дополнительного риска от этой деятельности, конечно, насколько вообще можно говорить о безопасности в условиях продолжающейся пандемии."Бустерную дозу я еще не ставил, но две положенные дозы Pfizer я получил еще летом, как и моя партнерша, – говорит Нику. – С одной стороны, доходы актеров упали, с другой – люди предельно устали от пандемии и стремятся хоть на Новый год вернуться к нормальности, к традициям и, конечно, порадовать детей".В целом же здравый смысл подсказывает: чтобы Дед Мороз и Снегурочка представляли минимальный риск для детей, должны в первую очередь позаботиться родители. В том числе, потребовав от новогодних персонажей предъявить сертификат о вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20211220/omikron-grozit-isportit-novyy-god-razreshat-li-moldove-korporativy-kontserty-47386033.html
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в молдове, праздники, новый год, дед мороз, вакцинация

Попросите Деда Мороза предъявить сертификат о вакцинации

13:00 30.12.2021 (обновлено: 13:24 30.12.2021)
© Sputnik / V. Shiyanovskiy / Перейти в фотобанкДед Мороз и девочка. 1972 год
Дед Мороз и девочка. 1972 год - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / V. Shiyanovskiy
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Как в период новогодних праздников не подвергнуть риску здоровье детей и их родителей.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Очередная волна пандемии коронавируса в Молдове идет на спад, но в период новогодних праздников следует быть предельно осторожными, предупреждают специалисты. В полной мере это касается и главных символов Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.
"Я не видела никаких официальных рекомендаций относительно антиковидных мер, которые должны соблюдать актеры, играющие новогодних персонажей, – говорит в интервью Sputnik Молдова эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук. – Но если исходить из общих требований в условиях "желтого кода", Дед Мороз и Снегурочка, поздравляющие детей и взрослых, должны быть вакцинированы. А еще лучше – с бустерной дозой, чтобы можно было снять медицинскую маску в помещении".
Токарчук и некоторые ее коллеги опасаются, что новогодние праздничные мероприятия запустят новую волну пандемии – с учетом очень высокой заразности нового штамма "омикрон" и возросшего количества социальных контактов.
Заведующая труппой Театра имени Чехова Любовь Рощина рассказала, что в этом году театр отказался от своих традиционных детских "елок" в фойе, но Дед Мороз и Снегурочка поздравляют ребят со сцены перед показами спектаклей-сказок.
"Поскольку мы продолжаем выезжать на гастроли за пределы Молдовы, подавляющее большинство актеров театра вакцинированы. В том числе, разумеется, и те, кто играет Дедов Морозов и Снегурочек. Мне неизвестно, поздравляет ли кто-то из наших артистов детей, так сказать, в частном порядке, но даже если так, они скорее всего соблюдают необходимые антиковидные меры предосторожности", – утверждает Рощина.
Актер одного из столичных театров, назовем его Нику, говорит, что выполняет в эти дни частные заказы и не видит какого-то дополнительного риска от этой деятельности, конечно, насколько вообще можно говорить о безопасности в условиях продолжающейся пандемии.
"Бустерную дозу я еще не ставил, но две положенные дозы Pfizer я получил еще летом, как и моя партнерша, – говорит Нику. – С одной стороны, доходы актеров упали, с другой – люди предельно устали от пандемии и стремятся хоть на Новый год вернуться к нормальности, к традициям и, конечно, порадовать детей".
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В целом же здравый смысл подсказывает: чтобы Дед Мороз и Снегурочка представляли минимальный риск для детей, должны в первую очередь позаботиться родители. В том числе, потребовав от новогодних персонажей предъявить сертификат о вакцинации.
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