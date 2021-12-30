https://ru.sputnik.md/20211230/poprosite-deda-moroza-predyavit-sertifikat-o-vaktsinatsii-47648487.html

Попросите Деда Мороза предъявить сертификат о вакцинации

Попросите Деда Мороза предъявить сертификат о вакцинации

Как в период новогодних праздников не подвергнуть риску здоровье детей и их родителей.

2021-12-30T13:00+0200

2021-12-30T13:00+0200

2021-12-30T13:24+0200

общество

в молдове

праздники

новый год

дед мороз

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2375/90/23759002_0:129:2127:1325_1920x0_80_0_0_dcab3d89e5dd5f086f6c4cf001a09e6f.jpg

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Очередная волна пандемии коронавируса в Молдове идет на спад, но в период новогодних праздников следует быть предельно осторожными, предупреждают специалисты. В полной мере это касается и главных символов Нового года – Деда Мороза и Снегурочки."Я не видела никаких официальных рекомендаций относительно антиковидных мер, которые должны соблюдать актеры, играющие новогодних персонажей, – говорит в интервью Sputnik Молдова эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук. – Но если исходить из общих требований в условиях "желтого кода", Дед Мороз и Снегурочка, поздравляющие детей и взрослых, должны быть вакцинированы. А еще лучше – с бустерной дозой, чтобы можно было снять медицинскую маску в помещении".Токарчук и некоторые ее коллеги опасаются, что новогодние праздничные мероприятия запустят новую волну пандемии – с учетом очень высокой заразности нового штамма "омикрон" и возросшего количества социальных контактов.Заведующая труппой Театра имени Чехова Любовь Рощина рассказала, что в этом году театр отказался от своих традиционных детских "елок" в фойе, но Дед Мороз и Снегурочка поздравляют ребят со сцены перед показами спектаклей-сказок.Актер одного из столичных театров, назовем его Нику, говорит, что выполняет в эти дни частные заказы и не видит какого-то дополнительного риска от этой деятельности, конечно, насколько вообще можно говорить о безопасности в условиях продолжающейся пандемии."Бустерную дозу я еще не ставил, но две положенные дозы Pfizer я получил еще летом, как и моя партнерша, – говорит Нику. – С одной стороны, доходы актеров упали, с другой – люди предельно устали от пандемии и стремятся хоть на Новый год вернуться к нормальности, к традициям и, конечно, порадовать детей".В целом же здравый смысл подсказывает: чтобы Дед Мороз и Снегурочка представляли минимальный риск для детей, должны в первую очередь позаботиться родители. В том числе, потребовав от новогодних персонажей предъявить сертификат о вакцинации.

https://ru.sputnik.md/20211220/omikron-grozit-isportit-novyy-god-razreshat-li-moldove-korporativy-kontserty-47386033.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, праздники, новый год, дед мороз, вакцинация