https://ru.sputnik.md/20211230/posol-russia-pozdravil-novym-god-rozhdestvom-47643671.html

Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством

Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством

Олег Васнецов считает, что уходящий год был богат на события, а также был связан с испытаниями, радостями и достижениями.

2021-12-30T11:35+0200

2021-12-30T11:35+0200

2021-12-30T11:58+0200

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КИШИНЕВ, 30 дек- Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов передал жителям республики поздравление с Новым годом и Рождеством.По его словам, "в условиях острых глобальных региональных проблем современности мы продолжали идти вперед, смотреть в будущее с осторожным, но обоснованным оптимизмом". Как считает посол, предпраздничные мгновения декабря – хороший повод подвести итоги и построить планы на будущее."В уходящем году мы работали над укреплением российско-молдавских отношений. Их важными вехами стали 20-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве, встреча в Москве глав внешнеполитических ведомств наших государств, насыщенная культурно-гуманитарная повестка", - рассказал Васнецов. Как заявил дипломат, он верит, что позитивные наработки удастся сохранить и развить. Он напомнил, что в новом году планируется отмечать 30-летие установления российско-молдавских дипломатических отношений, продолжать работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, стремиться к развитию разнопланового и взаимовыгодного партнерства в интересах народов России и Молдовы."Наступает год, который станет точкой отсчета для светлых начинаний и надежд. Давайте встретим его в кругу родных и близких людей. Еще раз вспомним о тех ярких и радостных моментах, которые мы пережили. Желаю с оптимизмом смотреть в будущее и опираясь на проверенные временем общечеловеческие ценности: милосердие, доброту и взаимопомощь. Здоровья вам и вашим близким! Берегите себя! С Новым годом и Рождеством!" - заключил посол.

https://ru.sputnik.md/20211222/parlamentskaya-komissiya-posol-moldova-rossia-47429084.html

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