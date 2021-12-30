https://ru.sputnik.md/20211230/posol-russia-pozdravil-novym-god-rozhdestvom-47643671.html
Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством
Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством
Олег Васнецов считает, что уходящий год был богат на события, а также был связан с испытаниями, радостями и достижениями.
2021-12-30T11:35+0200
2021-12-30T11:35+0200
2021-12-30T11:58+0200
общество
в молдове
посольство россии в молдове
молдова
поздравление
новый год
рождество
олег васнецов
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КИШИНЕВ, 30 дек- Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов передал жителям республики поздравление с Новым годом и Рождеством.По его словам, "в условиях острых глобальных региональных проблем современности мы продолжали идти вперед, смотреть в будущее с осторожным, но обоснованным оптимизмом". Как считает посол, предпраздничные мгновения декабря – хороший повод подвести итоги и построить планы на будущее."В уходящем году мы работали над укреплением российско-молдавских отношений. Их важными вехами стали 20-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве, встреча в Москве глав внешнеполитических ведомств наших государств, насыщенная культурно-гуманитарная повестка", - рассказал Васнецов. Как заявил дипломат, он верит, что позитивные наработки удастся сохранить и развить. Он напомнил, что в новом году планируется отмечать 30-летие установления российско-молдавских дипломатических отношений, продолжать работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, стремиться к развитию разнопланового и взаимовыгодного партнерства в интересах народов России и Молдовы."Наступает год, который станет точкой отсчета для светлых начинаний и надежд. Давайте встретим его в кругу родных и близких людей. Еще раз вспомним о тех ярких и радостных моментах, которые мы пережили. Желаю с оптимизмом смотреть в будущее и опираясь на проверенные временем общечеловеческие ценности: милосердие, доброту и взаимопомощь. Здоровья вам и вашим близким! Берегите себя! С Новым годом и Рождеством!" - заключил посол.
https://ru.sputnik.md/20211222/parlamentskaya-komissiya-posol-moldova-rossia-47429084.html
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в молдове, посольство россии в молдове, молдова, поздравление, новый год, рождество, олег васнецов
Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством
11:35 30.12.2021 (обновлено: 11:58 30.12.2021)
Глава дипломатической миссии РФ в Молдове считает, что уходящий год был богат на события, а также был связан с испытаниями, радостями и достижениями.
КИШИНЕВ, 30 дек- Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов передал жителям республики поздравление с Новым годом и Рождеством.
"Дорогие друзья! Уже скоро мы оставим позади 2021 год. Уходящий год был богат на события, был связан с испытаниями, радостями и достижениями", - заявил посол.
По его словам, "в условиях острых глобальных региональных проблем современности мы продолжали идти вперед, смотреть в будущее с осторожным, но обоснованным оптимизмом".
Как считает посол, предпраздничные мгновения декабря – хороший повод подвести итоги и построить планы на будущее.
"В уходящем году мы работали над укреплением российско-молдавских отношений. Их важными вехами стали 20-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве, встреча в Москве глав внешнеполитических ведомств наших государств, насыщенная культурно-гуманитарная повестка", - рассказал Васнецов.
Как заявил дипломат, он верит, что позитивные наработки удастся сохранить и развить.
Он напомнил, что в новом году планируется отмечать 30-летие установления российско-молдавских дипломатических отношений, продолжать работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, стремиться к развитию разнопланового и взаимовыгодного партнерства в интересах народов России и Молдовы.
"Наступает год, который станет точкой отсчета для светлых начинаний и надежд. Давайте встретим его в кругу родных и близких людей. Еще раз вспомним о тех ярких и радостных моментах, которые мы пережили. Желаю с оптимизмом смотреть в будущее и опираясь на проверенные временем общечеловеческие ценности: милосердие, доброту и взаимопомощь. Здоровья вам и вашим близким! Берегите себя! С Новым годом и Рождеством!" - заключил посол.