https://ru.sputnik.md/20211230/pravila-vezda-v-chernogoriyu-uzhestochat-47655114.html
Правила въезда в Черногорию ужесточат
Правила въезда в Черногорию ужесточат
Черногория вводит более жесткие правила для въезда в страну уже в начале января.
2021-12-30T18:00+0200
2021-12-30T18:00+0200
2021-12-30T18:00+0200
коронавирус
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черногория
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Со 2 января 2022 года требования для въезда в Черногорию ужесточаются, передает МИР24 со ссылкой на правительство Черногории.Если ранее для этих целей нужен был лишь отрицательный тест на коронавирус, то теперь гражданам Черногории и иностранцам необходимо подтверждение полной вакцинации от COVID-19 или документ о перенесенном заболевании. "В обоих случаях нужно предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа или антиген-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов", - отмечает источник.Въезд без таких подтверждений разрешается гражданам Черногории и иностранцам, но им нужно будет на 10 дней уйти на самоизоляцию. Если через три дня ПЦР-тест покажет отрицательный результат, из самоизоляции можно будет выйти.
https://ru.sputnik.md/20211212/izrail-novye-ogranicheniya-koronavirus-47164887.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, черногория
Правила въезда в Черногорию ужесточат
Черногория вводит более строгие правила для въезда в страну уже в начале января.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik.
Со 2 января 2022 года требования для въезда в Черногорию ужесточаются, передает МИР24
со ссылкой на правительство Черногории.
Если ранее для этих целей нужен был лишь отрицательный тест на коронавирус, то теперь гражданам Черногории и иностранцам необходимо подтверждение полной вакцинации от COVID-19 или документ о перенесенном заболевании.
"В обоих случаях нужно предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа или антиген-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов", - отмечает источник.
Въезд без таких подтверждений разрешается гражданам Черногории и иностранцам, но им нужно будет на 10 дней уйти на самоизоляцию. Если через три дня ПЦР-тест покажет отрицательный результат, из самоизоляции можно будет выйти.