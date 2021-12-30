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Самый точный прогноз погоды: чего ждать в предпоследний день в году
Самый точный прогноз погоды: чего ждать в предпоследний день в году
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы
2021-12-30T07:00+0200
2021-12-30T07:00+0200
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Будет облачно с прояснением, без существенных осадков. На дорогах гололедица.Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –3 до +2 градусов по Цельсию, ночью – от –5 до –10.Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 декабря: днем – от –1 до +1, ночью – от –7 до –9 градусов. Накануне Нового года, 31 декабря, ожидается температура воздуха от 0 до +5. В последующие сутки потеплеет, днем – до +9 градусов.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает день памяти ветхозаветного святого пророка Даниила и трех его помощников – отроков Анании, Азарии и Мисаила.На Руси этот день называли "Даниил", "Данил", "Данила-зимоуказчик", "Данииловы сборы", "Данилов день", "Данил и три отрока".В этот день по традиции разыгрывали в храмах "пещное действо", которое рассказывало библейскую историю об Анании, Азарии и Мисаиле, брошенных в печь. Посредине храма ставили круглую деревянную печь в форме огромного фонаря, в ней зажигали множество свечей, которые изображали пламя. Три мальчика из певчих и двое взрослых играли роли отроков и халдеев.Перед заутреней ряженые халдеи выводили из алтаря связанных отроков и устраивали им допрос, все диалоги происходили не на церковном, а на народном языке. После этого отроков отправляли в печь, из которой их спасал ангел, спускавшийся с купола.Считалось, что сны, приснившиеся в этот день, – вещие. Чтобы увидеть во сне суженого, девушки клали на ночь под подушку три лавровых листика, на которых писали имена парней.Кроме того, считалось, что в этот день могут ударить такие морозы, что следует натопить печь на два дня.
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прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: чего ждать в предпоследний день в году

07:00 30.12.2021
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Новогодняя елка - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Будет облачно с прояснением, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от –3 до +2 градусов по Цельсию, ночью – от –5 до –10.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 декабря: днем – от –1 до +1, ночью – от –7 до –9 градусов.
Накануне Нового года, 31 декабря, ожидается температура воздуха от 0 до +5. В последующие сутки потеплеет, днем – до +9 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает день памяти ветхозаветного святого пророка Даниила и трех его помощников – отроков Анании, Азарии и Мисаила.
На Руси этот день называли "Даниил", "Данил", "Данила-зимоуказчик", "Данииловы сборы", "Данилов день", "Данил и три отрока".
В этот день по традиции разыгрывали в храмах "пещное действо", которое рассказывало библейскую историю об Анании, Азарии и Мисаиле, брошенных в печь. Посредине храма ставили круглую деревянную печь в форме огромного фонаря, в ней зажигали множество свечей, которые изображали пламя. Три мальчика из певчих и двое взрослых играли роли отроков и халдеев.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Перед заутреней ряженые халдеи выводили из алтаря связанных отроков и устраивали им допрос, все диалоги происходили не на церковном, а на народном языке. После этого отроков отправляли в печь, из которой их спасал ангел, спускавшийся с купола.
Считалось, что сны, приснившиеся в этот день, – вещие. Чтобы увидеть во сне суженого, девушки клали на ночь под подушку три лавровых листика, на которых писали имена парней.
Кроме того, считалось, что в этот день могут ударить такие морозы, что следует натопить печь на два дня.
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