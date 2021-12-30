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Дело "Пятого управления": Дамиру и Кожокару продлили арест
Дело "Пятого управления": Дамиру и Кожокару продлили арест
Расследование дела "Пятого управления" продолжается. В связи с этим прокуроры попросили продлить арест фигурантам дела.
2021-12-30T10:12+0200
2021-12-30T10:12+0200
общество
в молдове
арест
продление
молдова
прокуратура
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik Предварительный арест двум фигурантам дела "Пятого управления" продлили на 30 дней. Речь идет о председателе Ассоциации FEA Дорине Дамире и отстраненном от должности главы Инспектората полиции Бельц Валерии Кожокару.Арест был продлен по запросу обвинителей Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено против бывших сотрудников этого управления МВД. Это бывший глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, председатель Ассоциации FEA Дорин Дамир, а также отстраненный от должности глава Инспектората полиции Бельц Валерий Кожокару.По данным следствия, всем фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов.
https://ru.sputnik.md/20211022/delo-pyatogo-upravleniya-mvd-moldove-vydvinuto-esche-odno-obvinenie-45810872.html
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Юлия Липовая
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в молдове, арест, продление, молдова, прокуратура

Дело "Пятого управления": Дамиру и Кожокару продлили арест

10:12 30.12.2021
© Sputnik / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкАрест
Арест - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Сергей Венявский
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Юлия Липовая
Все материалы
Расследование дела "Пятого управления" продолжается. В связи с этим прокуроры попросили продлить арест некоторым фигурантам дела.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik Предварительный арест двум фигурантам дела "Пятого управления" продлили на 30 дней. Речь идет о председателе Ассоциации FEA Дорине Дамире и отстраненном от должности главы Инспектората полиции Бельц Валерии Кожокару.
Арест был продлен по запросу обвинителей Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено против бывших сотрудников этого управления МВД. Это бывший глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, председатель Ассоциации FEA Дорин Дамир, а также отстраненный от должности глава Инспектората полиции Бельц Валерий Кожокару.
По данным следствия, всем фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов.
Судебный молоток - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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