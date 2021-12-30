https://ru.sputnik.md/20211230/rossiya-formula-pridnestrovie-uregulirovanie-47619426.html

Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования

Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования

Как будут развиваться отношения Кишинева и Тирасполя

2021-12-30T09:00+0200

2021-12-30T09:00+0200

2021-12-30T09:00+0200

радио

кишинев

приднестровье

тирасполь

перспективы

отношения

урегулирование

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Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования

Россия готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом недавно заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, сказано, что Москва приветствует готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2".Каковы перспективы приднестровского урегулирования, учитывая последние заявления официальных лиц? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев."Я думаю, что наконец-то появилась формула, которую обе стороны переговорного процесса могут принять, прислушаться к ней. Сейчас такая формула выгодна и властям Молдовы, и администрации в Тирасполе. Мне как-то довелось присутствовать на встрече приднестровской и молдавской молодежи, и больших противоречий я там не заметил", - сообщил собеседник.По словам политолога-международника, официальному Кишиневу следовало бы идти по пути интенсификации переговоров в формате "5+2", поскольку в переговорах уже давно назрели стратегические прорывы, необходимость четкого видения того, как на политическом уровне происходит разрешение застарелого конфликта.Журавлев резюмировал: до событий 2014 года на Украине, приднестровский регион еще мог развивать какую четкую линию в экономике, сейчас же назрела необходимость решения конфликта на политическом уровне с учетом совершенствования торгово-экономических отношений и экспортных поставок из региона.

кишинев

приднестровье

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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кишинев, приднестровье, тирасполь, перспективы, отношения, урегулирование, аудио