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Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования
Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования
Как будут развиваться отношения Кишинева и Тирасполя
2021-12-30T09:00+0200
2021-12-30T09:00+0200
радио
кишинев
приднестровье
тирасполь
перспективы
отношения
урегулирование
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Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования
Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования
Россия готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом недавно заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, сказано, что Москва приветствует готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2".Каковы перспективы приднестровского урегулирования, учитывая последние заявления официальных лиц? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев."Я думаю, что наконец-то появилась формула, которую обе стороны переговорного процесса могут принять, прислушаться к ней. Сейчас такая формула выгодна и властям Молдовы, и администрации в Тирасполе. Мне как-то довелось присутствовать на встрече приднестровской и молдавской молодежи, и больших противоречий я там не заметил", - сообщил собеседник.По словам политолога-международника, официальному Кишиневу следовало бы идти по пути интенсификации переговоров в формате "5+2", поскольку в переговорах уже давно назрели стратегические прорывы, необходимость четкого видения того, как на политическом уровне происходит разрешение застарелого конфликта.Журавлев резюмировал: до событий 2014 года на Украине, приднестровский регион еще мог развивать какую четкую линию в экономике, сейчас же назрела необходимость решения конфликта на политическом уровне с учетом совершенствования торгово-экономических отношений и экспортных поставок из региона.
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кишинев, приднестровье, тирасполь, перспективы, отношения, урегулирование, аудио

Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования

09:00 30.12.2021
Радио
Журавлев: Россия предложила разумную формулу приднестровского урегулирования
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Эксперт проанализировал заявления, сделанные в последнее время по вопросу урегулирования приднестровского конфликта, и дал свой прогноз относительно дальнейшего развития отношений между Кишиневом и Тирасполем.
Россия готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом недавно заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, сказано, что Москва приветствует готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2".
Каковы перспективы приднестровского урегулирования, учитывая последние заявления официальных лиц? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев.
"Я думаю, что наконец-то появилась формула, которую обе стороны переговорного процесса могут принять, прислушаться к ней. Сейчас такая формула выгодна и властям Молдовы, и администрации в Тирасполе. Мне как-то довелось присутствовать на встрече приднестровской и молдавской молодежи, и больших противоречий я там не заметил", - сообщил собеседник.
По словам политолога-международника, официальному Кишиневу следовало бы идти по пути интенсификации переговоров в формате "5+2", поскольку в переговорах уже давно назрели стратегические прорывы, необходимость четкого видения того, как на политическом уровне происходит разрешение застарелого конфликта.

Приднестровье неплохо сумело сохранить тот потенциал, который унаследовало в свое время от Советского Союза. Но нужно же развиваться, а делать это не так просто. Особенно, учитывая, что рядом есть Украина с ее, скажу помягче, сложным отношением к реальности.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев - Sputnik Молдова
Дмитрий Журавлев
Политолог, генеральный директор Института региональных проблем (Москва)
Журавлев резюмировал: до событий 2014 года на Украине, приднестровский регион еще мог развивать какую четкую линию в экономике, сейчас же назрела необходимость решения конфликта на политическом уровне с учетом совершенствования торгово-экономических отношений и экспортных поставок из региона.
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