https://ru.sputnik.md/20211230/sem-znakovykh-sobytiy-2021-goda-dlya-pridnestrovya-47645237.html

Семь знаковых событий 2021 года для Приднестровья

Семь знаковых событий 2021 года для Приднестровья

Вакцинация от COVID-19, лигочемпионские победы, переизбрание главы региона: Sputnik - о главных событиях 2021 года в Приднестровье.

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ТИРАСПОЛЬ, 30 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье 2021-й был объявлен "Годом здоровья". Война с COVID-19 отразилась на жизни региона во всех сферах. Вместе с тем это был непростой, но яркий год для приднестровцев."Год здоровья" и старт вакцинацииЛейтмотивом года была борьба с пандемией коронавируса. Держать удар против COVID-19 помогли совместные усилия государства и врачей, а также сознательность граждан. Весной самой ожидаемой вакциной приднестровцы называли "Спутник V".Иммунизация населения от коронавирусной инфекции стартовала в апреле. Первые прививки приднестровцам сделали препаратом AstraZeneca. Вакцинировали сначала медиков Республиканской клинической больницы. Со временем добровольцев и вакцин становилось все больше. Прививочная кампания в регионе осуществлялась препаратами "Спутник V", AstraZeneca, Phizer, Sinovac, Sinopharm, Janssen.По данным ведомства по здравоохранению Приднестровья, к концу декабря полностью завершили иммунизацию 131 330 приднестровцев, что составляет 28,2%. Ревакцинацию прошли 1600 человек. Общее число ревакцинированных - 24 648 граждан.В период пандемии многие лечебно-профилактические учреждения были перепрофилированы под коронавирусные госпитали. К концу года в Минздраве подсчитали суточную стоимость стационарного лечения пациента с коронавирусной инфекцией. В зависимости от степени тяжести, сумма доходила до 3279 приднестровских рублей (около 4100 молдавских леев).На поддержку здравоохранения в регионе были затрачены серьезные ресурсы: внедрение государственных целевых программ, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, закупка необходимого медицинского оборудования для оказания качественной помощи. В текущем году по линии Фонда капитальных вложений было закуплено медицинское оборудование в ряд лечебно-профилактических учреждений, например, в центры матери и ребенка в Бендерах и Тирасполе, а также в рыбницкую центральную районную больницу.Годовщина миротворческой операцииВ июле в Приднестровье отметили 29 лет с начала миротворческой операции на Днестре, которая признана одной из самых эффективных в мире. Очередной год работы миротворцев оценил сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков.Олег Беляков напомнил о событиях, которые могли дестабилизировать обстановку в Зоне безопасности."Допустим, выборы 11 июля 2021 года, где определенные электоральные процессы повлияли на обстановку в Зоне безопасности: группа людей пыталась проникнуть в буферную зону, провоцировала наших военных, пыталась напасть на пограничников. Имели место определенные процессы, связанные с деятельностью правоохранительных органов. Буквально 2 декабря было совершено проникновение спецслужб Молдовы с целью задержать нашего пограничника", - рассказал Олег Беляков.Последнее заседание Объединенной контрольной комиссии в 2021 году состоялось 30 декабря в Бендерах.Борьба за номераОсень принесла неприятности приднестровским автомобилистам. С 1 сентября Украина перестала пускать на свою территорию машины, зарегистрированные в Приднестровье. Рейсовые автобусы остановили украинские пограничники на КПП "Кучурганы". До места назначения не добрались четыре маршрутки – из Бендер, Дубоссар и Рыбницы. Приднестровские пассажиры потеряли время, а перевозчики – деньги."Для наших перевозчиков это решение смерти подобно. У всех приднестровских перевозчиков транспорт только на приднестровских номерах. Их и так пандемия подкосила очень существенно, а эти сезонные международные перевозки хотя бы какую-то помощь оказывали. А сейчас они просто встали, и мне даже страшно представить, что будет дальше с ними", – комментировала ситуацию директор "ОАО "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул.История с приднестровскими номерами началась в конце февраля 2021 года. Тогда посол Украины в Молдове Марк Шевченко сообщил о решении украинского правительства не пускать с 1 сентября на Украину автотранспорт, зарегистрированный в Приднестровье. Решение вступило в силу и создало проблему с передвижением автотранспорта из региона.Кризис не разрешился, а лишь усугубился в конце года. С 29 декабря Приднестровье приостановило участие в механизме регистрации транспорта с нейтральными номерами. Об этом власти региона заранее официально уведомили молдавскую сторону и международных представителей в формате "5+2".Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, решение было принято в связи с тем, что молдавская сторона блокирует регистрацию транспорта из региона.В Тирасполе заявили, что этот шаг со стороны Кишинева воспринимаются приднестровской стороной как намеренное создание препятствий нормальной плановой работе механизма регистрации транспортных средств в соответствующих пунктах в Тирасполе и Рыбнице. ПРТС были созданы после подписания 24 апреля 2018 года Протокольного решения об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении. До сих пор частные автовладельцы могли получить нейтральные номера, без которых невозможно выехать в страны ЕС и на Украину.Выборы в Госдуму РФВ сентябре приднестровцы активно поддержали выборы в Госдуму России. В регионе проживает более 200 тысяч граждан РФ, для которых в основной день голосования работало 27 избирательных участков.За три дня выборов - с 17 по 19 сентября – проголосовало 57 536 приднестровцев."Хочу поблагодарить каждого причастного к этому процессу – выборы в Приднестровье всегда проходят на высоком организационном уровне. Эта кампания не стала исключением, что подтверждает отсутствие жалоб от наблюдателей, прибывших в Приднестровье для мониторинга за законностью протекания всех электоральных процедур", – подытожила итоги голосования председатель ЦИК Приднестровья Елена Городецкая.Лигочемпионский фурорНепростую обстановку в условиях кризиса и пандемии разрядили футболисты "Шерифа". Море позитивных эмоций тираспольский клуб подарил болельщикам. Чемпион Молдовы привел в Тирасполь групповую стадию Лиги чемпионов, а вместе с ней грандов большого футбола: мадридский "Реал", миланский "Интер" и донецкий "Шахтер". Более того, желто-черные умудрились закрепиться на лидирующей позиции в своем квартете после домашней победы над "горняками" и сокрушительного успеха на "Сантьяго Бернабеу". В Испании команда из молдавского дивизиона победила "королевский клуб" со счетом 2:1 и заставила говорить о себе всю Европу.Выступление в Лиге чемпионов "Шериф" завершил на третьей строчке. За один тур до окончания групповой стадии желто-черные обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы.Под конец года "Шериф" продлил контракт с украинским специалистом еще на три сезона. Соглашение подписано до конца 2024 года. До 14 января у футболистов зимняя пауза, затем – подготовка к новым свершениям на евроарене. В 1/16 "Шериф" сойдется с португальской "Брагой". Матчи запланированы на 17 и 24 февраля.Приднестровцы выбрали лидераНа пост главы региона претендовали два кандидата: действующий лидер Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь. В основной день голосования, 12 декабря во всех городах и районах работали 257 избирательных участков. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствовали международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.Однако на выборы в Приднестровье попали не все российские наблюдатели. За день до начала голосования девятерых граждан России, известных представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову."В первую очередь я иду голосовать за мир и свободное передвижение", – сказала одна из избирательниц в Тирасполе.Окончательная явка на выборах лидера Приднестровья составила 35,2 %. Свой выбор сделали 143 054 приднестровца. По итогам голосования Вадим Красносельский был переизбран на пост главы региона – за него свои голоса отдали 79,4 % избирателей.В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова Красносельский отметил, что выборы прошли "открыто, демократично, гласно и свободно". Он также прокомментировал то, что официальный Кишинев отказался признавать выборы в Приднестровье."Приднестровье в нынешнем его виде существует уже три десятка лет. Как вы справедливо заметили, Приднестровье является полноправным участником формата "5+2", а значит, полноправными участниками являются и официальные лица региона. Получается, что нас признает все мировое сообщество, за исключением Молдовы. Действительно, весьма странная ситуация", - заявил лидер Приднестровья.Позже Вадим Красносельский направил письмо Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.ПреображениеВ 2021 году Приднестровье стало более привлекательным для туристов и местных жителей. Модернизация туристических объектов прошла в разных уголках региона. Так, в Слободзее появился парк Молодоженов с тематическими фотозонами и двумя фонтанами. В Рыбнице преобразился фонтан, рядом появилась уютная зона отдыха для горожан.В Тирасполе центром развлечений для детей стал Екатерининский парк – там начали работать аттракционы. Праздником для студентов стало открытие обновленного Приднестровского госуниверситета. После большого ремонта на территории учебного заведения можно встретить не только студентов, но прогуливающихся тираспольчан и туристов. Особый интерес вызывает памятник приднестровскому студенту, который очень похож на литературного персонажа Гарри Поттера.Ко Дню города в Бендерах в 2021 году открыли музыкальный сквер и включили новые фонтаны. Масштабная реконструкция прошла в самом центре Бендер. Теперь площадь Освобождения называется по-новому – сквер "Преображенский". Улицу бендерчане между собой именуют "Никольской" из-за внешнего сходства с одним из главных променадов Москвы. Она идеально вписывается по стилю в новогоднее убранство: световые подвески, фотозоны, фудкорты с местной продукцией и согревающим глинтвейном и, конечно, новогодняя ель. В предновогоднее время Преображенский сквер стал самым оживленным местом. В Бендеры на прогулки съезжаются приднестровцы со всего региона.

https://ru.sputnik.md/20210721/ekspert-rossiyskie-mirotvortsy--garant-sokhraneniya-gosudarstvennosti-moldovy-42773057.html

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