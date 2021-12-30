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Семь знаковых событий 2021 года для Приднестровья
Семь знаковых событий 2021 года для Приднестровья
Вакцинация от COVID-19, лигочемпионские победы, переизбрание главы региона: Sputnik - о главных событиях 2021 года в Приднестровье.
2021-12-30T14:33+0200
2021-12-30T15:50+0200
общество
в молдове
приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 30 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье 2021-й был объявлен "Годом здоровья". Война с COVID-19 отразилась на жизни региона во всех сферах. Вместе с тем это был непростой, но яркий год для приднестровцев."Год здоровья" и старт вакцинацииЛейтмотивом года была борьба с пандемией коронавируса. Держать удар против COVID-19 помогли совместные усилия государства и врачей, а также сознательность граждан. Весной самой ожидаемой вакциной приднестровцы называли "Спутник V".Иммунизация населения от коронавирусной инфекции стартовала в апреле. Первые прививки приднестровцам сделали препаратом AstraZeneca. Вакцинировали сначала медиков Республиканской клинической больницы. Со временем добровольцев и вакцин становилось все больше. Прививочная кампания в регионе осуществлялась препаратами "Спутник V", AstraZeneca, Phizer, Sinovac, Sinopharm, Janssen.По данным ведомства по здравоохранению Приднестровья, к концу декабря полностью завершили иммунизацию 131 330 приднестровцев, что составляет 28,2%. Ревакцинацию прошли 1600 человек. Общее число ревакцинированных - 24 648 граждан.В период пандемии многие лечебно-профилактические учреждения были перепрофилированы под коронавирусные госпитали. К концу года в Минздраве подсчитали суточную стоимость стационарного лечения пациента с коронавирусной инфекцией. В зависимости от степени тяжести, сумма доходила до 3279 приднестровских рублей (около 4100 молдавских леев).На поддержку здравоохранения в регионе были затрачены серьезные ресурсы: внедрение государственных целевых программ, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, закупка необходимого медицинского оборудования для оказания качественной помощи. В текущем году по линии Фонда капитальных вложений было закуплено медицинское оборудование в ряд лечебно-профилактических учреждений, например, в центры матери и ребенка в Бендерах и Тирасполе, а также в рыбницкую центральную районную больницу.Годовщина миротворческой операцииВ июле в Приднестровье отметили 29 лет с начала миротворческой операции на Днестре, которая признана одной из самых эффективных в мире. Очередной год работы миротворцев оценил сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков.Олег Беляков напомнил о событиях, которые могли дестабилизировать обстановку в Зоне безопасности."Допустим, выборы 11 июля 2021 года, где определенные электоральные процессы повлияли на обстановку в Зоне безопасности: группа людей пыталась проникнуть в буферную зону, провоцировала наших военных, пыталась напасть на пограничников. Имели место определенные процессы, связанные с деятельностью правоохранительных органов. Буквально 2 декабря было совершено проникновение спецслужб Молдовы с целью задержать нашего пограничника", - рассказал Олег Беляков.Последнее заседание Объединенной контрольной комиссии в 2021 году состоялось 30 декабря в Бендерах.Борьба за номераОсень принесла неприятности приднестровским автомобилистам. С 1 сентября Украина перестала пускать на свою территорию машины, зарегистрированные в Приднестровье. Рейсовые автобусы остановили украинские пограничники на КПП "Кучурганы". До места назначения не добрались четыре маршрутки – из Бендер, Дубоссар и Рыбницы. Приднестровские пассажиры потеряли время, а перевозчики – деньги."Для наших перевозчиков это решение смерти подобно. У всех приднестровских перевозчиков транспорт только на приднестровских номерах. Их и так пандемия подкосила очень существенно, а эти сезонные международные перевозки хотя бы какую-то помощь оказывали. А сейчас они просто встали, и мне даже страшно представить, что будет дальше с ними", – комментировала ситуацию директор "ОАО "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул.История с приднестровскими номерами началась в конце февраля 2021 года. Тогда посол Украины в Молдове Марк Шевченко сообщил о решении украинского правительства не пускать с 1 сентября на Украину автотранспорт, зарегистрированный в Приднестровье. Решение вступило в силу и создало проблему с передвижением автотранспорта из региона.Кризис не разрешился, а лишь усугубился в конце года. С 29 декабря Приднестровье приостановило участие в механизме регистрации транспорта с нейтральными номерами. Об этом власти региона заранее официально уведомили молдавскую сторону и международных представителей в формате "5+2".Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, решение было принято в связи с тем, что молдавская сторона блокирует регистрацию транспорта из региона.В Тирасполе заявили, что этот шаг со стороны Кишинева воспринимаются приднестровской стороной как намеренное создание препятствий нормальной плановой работе механизма регистрации транспортных средств в соответствующих пунктах в Тирасполе и Рыбнице. ПРТС были созданы после подписания 24 апреля 2018 года Протокольного решения об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении. До сих пор частные автовладельцы могли получить нейтральные номера, без которых невозможно выехать в страны ЕС и на Украину.Выборы в Госдуму РФВ сентябре приднестровцы активно поддержали выборы в Госдуму России. В регионе проживает более 200 тысяч граждан РФ, для которых в основной день голосования работало 27 избирательных участков.За три дня выборов - с 17 по 19 сентября – проголосовало 57 536 приднестровцев."Хочу поблагодарить каждого причастного к этому процессу – выборы в Приднестровье всегда проходят на высоком организационном уровне. Эта кампания не стала исключением, что подтверждает отсутствие жалоб от наблюдателей, прибывших в Приднестровье для мониторинга за законностью протекания всех электоральных процедур", – подытожила итоги голосования председатель ЦИК Приднестровья Елена Городецкая.Лигочемпионский фурорНепростую обстановку в условиях кризиса и пандемии разрядили футболисты "Шерифа". Море позитивных эмоций тираспольский клуб подарил болельщикам. Чемпион Молдовы привел в Тирасполь групповую стадию Лиги чемпионов, а вместе с ней грандов большого футбола: мадридский "Реал", миланский "Интер" и донецкий "Шахтер". Более того, желто-черные умудрились закрепиться на лидирующей позиции в своем квартете после домашней победы над "горняками" и сокрушительного успеха на "Сантьяго Бернабеу". В Испании команда из молдавского дивизиона победила "королевский клуб" со счетом 2:1 и заставила говорить о себе всю Европу.Выступление в Лиге чемпионов "Шериф" завершил на третьей строчке. За один тур до окончания групповой стадии желто-черные обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы.Под конец года "Шериф" продлил контракт с украинским специалистом еще на три сезона. Соглашение подписано до конца 2024 года. До 14 января у футболистов зимняя пауза, затем – подготовка к новым свершениям на евроарене. В 1/16 "Шериф" сойдется с португальской "Брагой". Матчи запланированы на 17 и 24 февраля.Приднестровцы выбрали лидераНа пост главы региона претендовали два кандидата: действующий лидер Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь. В основной день голосования, 12 декабря во всех городах и районах работали 257 избирательных участков. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствовали международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.Однако на выборы в Приднестровье попали не все российские наблюдатели. За день до начала голосования девятерых граждан России, известных представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову."В первую очередь я иду голосовать за мир и свободное передвижение", – сказала одна из избирательниц в Тирасполе.Окончательная явка на выборах лидера Приднестровья составила 35,2 %. Свой выбор сделали 143 054 приднестровца. По итогам голосования Вадим Красносельский был переизбран на пост главы региона – за него свои голоса отдали 79,4 % избирателей.В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова Красносельский отметил, что выборы прошли "открыто, демократично, гласно и свободно". Он также прокомментировал то, что официальный Кишинев отказался признавать выборы в Приднестровье."Приднестровье в нынешнем его виде существует уже три десятка лет. Как вы справедливо заметили, Приднестровье является полноправным участником формата "5+2", а значит, полноправными участниками являются и официальные лица региона. Получается, что нас признает все мировое сообщество, за исключением Молдовы. Действительно, весьма странная ситуация", - заявил лидер Приднестровья.Позже Вадим Красносельский направил письмо Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.ПреображениеВ 2021 году Приднестровье стало более привлекательным для туристов и местных жителей. Модернизация туристических объектов прошла в разных уголках региона. Так, в Слободзее появился парк Молодоженов с тематическими фотозонами и двумя фонтанами. В Рыбнице преобразился фонтан, рядом появилась уютная зона отдыха для горожан.В Тирасполе центром развлечений для детей стал Екатерининский парк – там начали работать аттракционы. Праздником для студентов стало открытие обновленного Приднестровского госуниверситета. После большого ремонта на территории учебного заведения можно встретить не только студентов, но прогуливающихся тираспольчан и туристов. Особый интерес вызывает памятник приднестровскому студенту, который очень похож на литературного персонажа Гарри Поттера.Ко Дню города в Бендерах в 2021 году открыли музыкальный сквер и включили новые фонтаны. Масштабная реконструкция прошла в самом центре Бендер. Теперь площадь Освобождения называется по-новому – сквер "Преображенский". Улицу бендерчане между собой именуют "Никольской" из-за внешнего сходства с одним из главных променадов Москвы. Она идеально вписывается по стилю в новогоднее убранство: световые подвески, фотозоны, фудкорты с местной продукцией и согревающим глинтвейном и, конечно, новогодняя ель. В предновогоднее время Преображенский сквер стал самым оживленным местом. В Бендеры на прогулки съезжаются приднестровцы со всего региона.
https://ru.sputnik.md/20210721/ekspert-rossiyskie-mirotvortsy--garant-sokhraneniya-gosudarstvennosti-moldovy-42773057.html
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в молдове, приднестровье

Семь знаковых событий 2021 года для Приднестровья

14:33 30.12.2021 (обновлено: 15:50 30.12.2021)
© Sputnik / Sorokopud JuliaПамятник Суворову на центральной площади Тирасполя
Памятник Суворову на центральной площади Тирасполя - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Вакцинация от COVID-19, лигочемпионские победы, переизбрание главы региона: Sputnik - о самых важных событиях уходящего года в Приднестровье.
ТИРАСПОЛЬ, 30 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье 2021-й был объявлен "Годом здоровья". Война с COVID-19 отразилась на жизни региона во всех сферах. Вместе с тем это был непростой, но яркий год для приднестровцев.
© Sputnik / Юлия СорокопудВакцинация в Приднестровье
Вакцинация в Приднестровье - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Вакцинация в Приднестровье
© Sputnik / Юлия Сорокопуд

"Год здоровья" и старт вакцинации

Лейтмотивом года была борьба с пандемией коронавируса. Держать удар против COVID-19 помогли совместные усилия государства и врачей, а также сознательность граждан. Весной самой ожидаемой вакциной приднестровцы называли "Спутник V".
"Как только объявили запись на вакцинацию, я позвонила и записалась. Конечно, я привилась российским "Спутником". Считаю, что надо поскорее вакцинироваться. Во-первых, чтобы уберечься от этой заразы. Во-вторых, чтобы спокойно летать к родственникам", - сказала тираспольчанка Екатерина Брусалинская.
Иммунизация населения от коронавирусной инфекции стартовала в апреле. Первые прививки приднестровцам сделали препаратом AstraZeneca. Вакцинировали сначала медиков Республиканской клинической больницы. Со временем добровольцев и вакцин становилось все больше. Прививочная кампания в регионе осуществлялась препаратами "Спутник V", AstraZeneca, Phizer, Sinovac, Sinopharm, Janssen.
© Sputnik / Sorokopud JuliaВакцинация препаратом "Спутник V” в Приднестровье
В Приднестровье стартовала вакцинация препаратом «Спутник V” - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Вакцинация препаратом "Спутник V” в Приднестровье
© Sputnik / Sorokopud Julia
По данным ведомства по здравоохранению Приднестровья, к концу декабря полностью завершили иммунизацию 131 330 приднестровцев, что составляет 28,2%. Ревакцинацию прошли 1600 человек. Общее число ревакцинированных - 24 648 граждан.
В период пандемии многие лечебно-профилактические учреждения были перепрофилированы под коронавирусные госпитали. К концу года в Минздраве подсчитали суточную стоимость стационарного лечения пациента с коронавирусной инфекцией. В зависимости от степени тяжести, сумма доходила до 3279 приднестровских рублей (около 4100 молдавских леев).
На поддержку здравоохранения в регионе были затрачены серьезные ресурсы: внедрение государственных целевых программ, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, закупка необходимого медицинского оборудования для оказания качественной помощи. В текущем году по линии Фонда капитальных вложений было закуплено медицинское оборудование в ряд лечебно-профилактических учреждений, например, в центры матери и ребенка в Бендерах и Тирасполе, а также в рыбницкую центральную районную больницу.

"На будущий год ремонт, строительство и оснащение медицинским оборудованием объектов системы здравоохранения будут продолжены. Соответствующие заявки направлены в адрес руководства Приднестровья", - приводит слова главы приднестровского Минздрава Кристины Албул пресс-служба.

Годовщина миротворческой операции

В июле в Приднестровье отметили 29 лет с начала миротворческой операции на Днестре, которая признана одной из самых эффективных в мире. Очередной год работы миротворцев оценил сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков.

"Данная миротворческая операция со своими задачами в 2021 году справилась в полном объеме. По-прежнему у нас мир и стабильность. Но это не говорит, что все было гладко. Звучали заявления должностных лиц Республики Молдова о том, что миротворческая операция должна быть прекращена", – заявил Беляков.

Олег Беляков напомнил о событиях, которые могли дестабилизировать обстановку в Зоне безопасности.
"Допустим, выборы 11 июля 2021 года, где определенные электоральные процессы повлияли на обстановку в Зоне безопасности: группа людей пыталась проникнуть в буферную зону, провоцировала наших военных, пыталась напасть на пограничников. Имели место определенные процессы, связанные с деятельностью правоохранительных органов. Буквально 2 декабря было совершено проникновение спецслужб Молдовы с целью задержать нашего пограничника", - рассказал Олег Беляков.
Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Политика
Эксперт: российские миротворцы — гарант сохранения государственности Молдовы
21 июля, 15:01
Последнее заседание Объединенной контрольной комиссии в 2021 году состоялось 30 декабря в Бендерах.

Борьба за номера

Осень принесла неприятности приднестровским автомобилистам. С 1 сентября Украина перестала пускать на свою территорию машины, зарегистрированные в Приднестровье. Рейсовые автобусы остановили украинские пограничники на КПП "Кучурганы". До места назначения не добрались четыре маршрутки – из Бендер, Дубоссар и Рыбницы. Приднестровские пассажиры потеряли время, а перевозчики – деньги.
"Для наших перевозчиков это решение смерти подобно. У всех приднестровских перевозчиков транспорт только на приднестровских номерах. Их и так пандемия подкосила очень существенно, а эти сезонные международные перевозки хотя бы какую-то помощь оказывали. А сейчас они просто встали, и мне даже страшно представить, что будет дальше с ними", – комментировала ситуацию директор "ОАО "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул.
История с приднестровскими номерами началась в конце февраля 2021 года. Тогда посол Украины в Молдове Марк Шевченко сообщил о решении украинского правительства не пускать с 1 сентября на Украину автотранспорт, зарегистрированный в Приднестровье. Решение вступило в силу и создало проблему с передвижением автотранспорта из региона.
© Sputnik / Irina LeahovaОткрытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Кризис не разрешился, а лишь усугубился в конце года. С 29 декабря Приднестровье приостановило участие в механизме регистрации транспорта с нейтральными номерами. Об этом власти региона заранее официально уведомили молдавскую сторону и международных представителей в формате "5+2".
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, решение было принято в связи с тем, что молдавская сторона блокирует регистрацию транспорта из региона.

"Таможенными органами Молдовы 22 декабря был необоснованно задержан груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца. Принятые по политико-дипломатическим каналам меры по скорейшему деблокированию приднестровского груза не привели к положительным результатам", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

В Тирасполе заявили, что этот шаг со стороны Кишинева воспринимаются приднестровской стороной как намеренное создание препятствий нормальной плановой работе механизма регистрации транспортных средств в соответствующих пунктах в Тирасполе и Рыбнице. ПРТС были созданы после подписания 24 апреля 2018 года Протокольного решения об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении. До сих пор частные автовладельцы могли получить нейтральные номера, без которых невозможно выехать в страны ЕС и на Украину.

Выборы в Госдуму РФ

В сентябре приднестровцы активно поддержали выборы в Госдуму России. В регионе проживает более 200 тысяч граждан РФ, для которых в основной день голосования работало 27 избирательных участков.
© Sputnik / Sorokopud JuliaИзбирательный участок в Тирасполе
Избирательный участок в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Избирательный участок в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
За три дня выборов - с 17 по 19 сентября – проголосовало 57 536 приднестровцев.
"Хочу поблагодарить каждого причастного к этому процессу – выборы в Приднестровье всегда проходят на высоком организационном уровне. Эта кампания не стала исключением, что подтверждает отсутствие жалоб от наблюдателей, прибывших в Приднестровье для мониторинга за законностью протекания всех электоральных процедур", – подытожила итоги голосования председатель ЦИК Приднестровья Елена Городецкая.

Лигочемпионский фурор

Непростую обстановку в условиях кризиса и пандемии разрядили футболисты "Шерифа". Море позитивных эмоций тираспольский клуб подарил болельщикам. Чемпион Молдовы привел в Тирасполь групповую стадию Лиги чемпионов, а вместе с ней грандов большого футбола: мадридский "Реал", миланский "Интер" и донецкий "Шахтер". Более того, желто-черные умудрились закрепиться на лидирующей позиции в своем квартете после домашней победы над "горняками" и сокрушительного успеха на "Сантьяго Бернабеу". В Испании команда из молдавского дивизиона победила "королевский клуб" со счетом 2:1 и заставила говорить о себе всю Европу.
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Матч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
© Sputnik / Mihai Caraus
Выступление в Лиге чемпионов "Шериф" завершил на третьей строчке. За один тур до окончания групповой стадии желто-черные обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы.
"2021 был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов. Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году пробились опять в групповую стадию еврокубков", - сказал главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, которым явно доволен клуб.
Под конец года "Шериф" продлил контракт с украинским специалистом еще на три сезона. Соглашение подписано до конца 2024 года. До 14 января у футболистов зимняя пауза, затем – подготовка к новым свершениям на евроарене. В 1/16 "Шериф" сойдется с португальской "Брагой". Матчи запланированы на 17 и 24 февраля.

Приднестровцы выбрали лидера

На пост главы региона претендовали два кандидата: действующий лидер Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь. В основной день голосования, 12 декабря во всех городах и районах работали 257 избирательных участков. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствовали международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПодсчёт голосов на выборах лидера Приднестровья
Подсчёт голосов на выборах лидера Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Подсчёт голосов на выборах лидера Приднестровья
© Sputnik / Sorokopud Julia
Однако на выборы в Приднестровье попали не все российские наблюдатели. За день до начала голосования девятерых граждан России, известных представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
"В первую очередь я иду голосовать за мир и свободное передвижение", – сказала одна из избирательниц в Тирасполе.
Окончательная явка на выборах лидера Приднестровья составила 35,2 %. Свой выбор сделали 143 054 приднестровца. По итогам голосования Вадим Красносельский был переизбран на пост главы региона – за него свои голоса отдали 79,4 % избирателей.
В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова Красносельский отметил, что выборы прошли "открыто, демократично, гласно и свободно". Он также прокомментировал то, что официальный Кишинев отказался признавать выборы в Приднестровье.
"Приднестровье в нынешнем его виде существует уже три десятка лет. Как вы справедливо заметили, Приднестровье является полноправным участником формата "5+2", а значит, полноправными участниками являются и официальные лица региона. Получается, что нас признает все мировое сообщество, за исключением Молдовы. Действительно, весьма странная ситуация", - заявил лидер Приднестровья.
© Sputnik / Mihai CarausВ Тирасполе прошла инаугурация Вадима Красносельского
В Тирасполе прошла инаугурация Вадима Красносельского - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
В Тирасполе прошла инаугурация Вадима Красносельского
© Sputnik / Mihai Caraus
Позже Вадим Красносельский направил письмо Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.

Преображение

В 2021 году Приднестровье стало более привлекательным для туристов и местных жителей. Модернизация туристических объектов прошла в разных уголках региона. Так, в Слободзее появился парк Молодоженов с тематическими фотозонами и двумя фонтанами. В Рыбнице преобразился фонтан, рядом появилась уютная зона отдыха для горожан.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПреображенский сквер в Бендерах
Преображенский сквер в Бендерах - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Преображенский сквер в Бендерах
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Тирасполе центром развлечений для детей стал Екатерининский парк – там начали работать аттракционы. Праздником для студентов стало открытие обновленного Приднестровского госуниверситета. После большого ремонта на территории учебного заведения можно встретить не только студентов, но прогуливающихся тираспольчан и туристов. Особый интерес вызывает памятник приднестровскому студенту, который очень похож на литературного персонажа Гарри Поттера.
Ко Дню города в Бендерах в 2021 году открыли музыкальный сквер и включили новые фонтаны. Масштабная реконструкция прошла в самом центре Бендер. Теперь площадь Освобождения называется по-новому – сквер "Преображенский". Улицу бендерчане между собой именуют "Никольской" из-за внешнего сходства с одним из главных променадов Москвы. Она идеально вписывается по стилю в новогоднее убранство: световые подвески, фотозоны, фудкорты с местной продукцией и согревающим глинтвейном и, конечно, новогодняя ель. В предновогоднее время Преображенский сквер стал самым оживленным местом. В Бендеры на прогулки съезжаются приднестровцы со всего региона.
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