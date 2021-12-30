https://ru.sputnik.md/20211230/situatsiya-doroga-lekarstvo-covid-razgovor-putin-bayden-47638839.html

Пока все спали: ситуация на дорогах, лекарство от COVID и разговор Путина и Байдена

Пока все спали: ситуация на дорогах, лекарство от COVID и разговор Путина и Байдена

Пока все спали: ситуация на дорогах, лекарство от COVID и разговор Путина и Байдена

2021-12-30T08:44+0200

2021-12-30T08:44+0200

2021-12-30T08:57+0200

дороги

лекарства

владимир путин

джо байден

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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Государственная администрация дорог представила детали ситуации на молдавских трассах на утро 30 декабря. По Молдове движение на дорогах осуществляется в зимних условиях, заблокированных из-за снега или гололеда участков нет.Как отметили в ведомстве, специализированные службы расчищали трассы на протяжении всей ночи. Так, до раннего утра было задействовано 92 единицы спецтехники, было использовано 739 тонн противоскользящего материала. Для всех этих работ были вызваны 133 сотрудника государственной администрации дорог.Всех автовладельцев призвали соблюдать правила дорожного движения, экипировать соответствующе свои транспортные средства и адаптировать скорость движения к погодным условиям.В России зарегистрировали препарат "КОВИД-глобулин"Минздрав России одобрил лекарство от коронавируса "КОВИД-глобулин", передает РИА Новости. Препарат основан на плазме крови людей, переболевших ранее COVID-19."Разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат "КОВИД-глобулин" получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России", - говорится в сообщении госкорпорации "Ростех".Согласно результатам научного исследования, у 7 из 10 пациентов, получавших "КОВИД-глобулин" в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. Наибольшая эффективность "КОВИД-глобулина" была продемонстрирована при использовании на ранних стадиях заболевания. Кроме того, в 70% случаев терапия предотвращала развитие ряда осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции.Названо время телефонного разговора Путина и БайденаТелефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стоит в графике американского лидера на 23:30 мск, сообщил Белый дом."Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3:30 по полудню (23:30 мск)", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома расписании Байдена на четверг.Ранее стало известно о том, что телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в четверг вечером.

https://ru.sputnik.md/20211229/situatsiya-doroga-kishinev-transport-snegopad-47609813.html

https://ru.sputnik.md/20211117/rossia-uchenye-lekarstvo-delta-shtamm-koronavirus-46484954.html

https://ru.sputnik.md/20211229/putin-bayden-telefonnyy-razgovor-47634609.html

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дороги, лекарства, владимир путин, джо байден