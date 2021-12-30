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Чебан – о скандале с просроченными вакцинами: это позорище
Чебан – о скандале с просроченными вакцинами: это позорище
Примар Кишинева рассказал, что столичные власти вернули обратно в Минздрав партию вакцины, срок годности которой истекал через два дня, а также уточнил, справится ли столица со штаммом "омикрон".
2021-12-30T07:13+0200
2021-12-30T09:44+0200
молдова
вирус
вакцина
коронавирус
кишинев
ион чебан
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Муниципалитету пытались направить партию вакцины от коронавируса производства Johnson &amp; Johnson с истекающим сроком годности, но кишиневские власти вернули ее обратно Минздраву. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан в программе "Главная тема с Ниной Димогло" на YouTube-канале Sputnik Молдова.Ранее аудит Счетной палаты выявил, что примерно семь тысяч прививок против COVID-19 с истекшим сроком годности были введены гражданам республики. В Минздраве после этого опровергли данные проверки. Как отметили в ведомстве, выводы, представленные Счетной палатой, основаны на данных, извлеченных из реестра прививок, относящихся к периоду 30.05 – 31.08.2021. А затем министерство объявило о создании комиссии по расследованию, которая проверит, как делали прививки от коронавируса в медицинских учреждениях и центрах вакцинации.Он отметил, что не знает, по каким конкретно районам республики распределили вакцину, которую пытались направить муниципалитету.Готов ли Кишинев к встрече с "омикроном"?Чебан рассказал, что столичные власти направили министру здравоохранения Алле Немеренко несколько писем с рекомендациями и планом действий, а также с тем, что должна быть единая позиция по управлению процессом. "Она должна быть единой – не Кишинев "со своим огородом", а государство. На Кишинев, к слову, и так пришлось 70% всего прессинга, и наши стратегические больницы справились", – сказал градоначальник.На вопрос о том, готов ли Кишинев к встрече с "омикроном", примар отметил, что "пока мы не знаем, что это за разновидность вируса, и насколько это серьезно". Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Полное интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 09.00 в четверг.
https://ru.sputnik.md/20211224/chto-vyyasnil-minzdrav-posle-skandala-s-prosrochennymi-vaktsinami-47505015.html
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молдова, вирус, вакцина, кишинев, ион чебан

Чебан – о скандале с просроченными вакцинами: это позорище

07:13 30.12.2021 (обновлено: 09:44 30.12.2021)
© Inquam Photos / OCTAV GANEAВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
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Столичный градоначальник прокомментировал скандал с вакцинами в Молдове, а также рассказал, справится ли Кишинев в случае прихода в страну "омикрона".
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Муниципалитету пытались направить партию вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson с истекающим сроком годности, но кишиневские власти вернули ее обратно Минздраву. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан в программе "Главная тема с Ниной Димогло" на YouTube-канале Sputnik Молдова.
Ранее аудит Счетной палаты выявил, что примерно семь тысяч прививок против COVID-19 с истекшим сроком годности были введены гражданам республики. В Минздраве после этого опровергли данные проверки. Как отметили в ведомстве, выводы, представленные Счетной палатой, основаны на данных, извлеченных из реестра прививок, относящихся к периоду 30.05 – 31.08.2021. А затем министерство объявило о создании комиссии по расследованию, которая проверит, как делали прививки от коронавируса в медицинских учреждениях и центрах вакцинации.
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"Это с одной стороны позорище, а с другой – безответственность перед людьми и криминал, в конечном итоге. Ну как такое может быть?" – сказал Чебан.

Он отметил, что не знает, по каким конкретно районам республики распределили вакцину, которую пытались направить муниципалитету.

"Я не знаю, кому их вкололи… Нам пытались впихнуть партию со сроком, который истекал через два дня, но мы ее вернули обратно. Мне интересно, куда она ушла. Если списали – это одна ситуация, если вкололи, то надо, чтобы кто-то "получил по шапке". Нам пытались впихнуть Johnson".

Ion Cioban - Sputnik Молдова
Ион Чебан
примар Кишинева

Готов ли Кишинев к встрече с "омикроном"?

Чебан рассказал, что столичные власти направили министру здравоохранения Алле Немеренко несколько писем с рекомендациями и планом действий, а также с тем, что должна быть единая позиция по управлению процессом. "Она должна быть единой – не Кишинев "со своим огородом", а государство. На Кишинев, к слову, и так пришлось 70% всего прессинга, и наши стратегические больницы справились", – сказал градоначальник.
На вопрос о том, готов ли Кишинев к встрече с "омикроном", примар отметил, что "пока мы не знаем, что это за разновидность вируса, и насколько это серьезно".

"Пусть лучше врачи объясняют. У нас есть все протоколы, есть план действий, есть возможность принять до трех тысяч инфицированных в день с серьезными осложнениями. Эти сценарии все расписаны. Более трех тысяч в день и на более длительный промежуток времени – это уже будет накладно и надо будет подключать больницы-сателлиты, то есть сам Кишинев не справится", – сказал Чебан.

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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Полное интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 09.00 в четверг.
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