https://ru.sputnik.md/20211230/skandale-prosrochennye-vaktsiny-47634373.html

Чебан – о скандале с просроченными вакцинами: это позорище

Чебан – о скандале с просроченными вакцинами: это позорище

Примар Кишинева рассказал, что столичные власти вернули обратно в Минздрав партию вакцины, срок годности которой истекал через два дня, а также уточнил, справится ли столица со штаммом "омикрон".

2021-12-30T07:13+0200

2021-12-30T07:13+0200

2021-12-30T09:44+0200

молдова

вирус

вакцина

коронавирус

кишинев

ион чебан

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Муниципалитету пытались направить партию вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson с истекающим сроком годности, но кишиневские власти вернули ее обратно Минздраву. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан в программе "Главная тема с Ниной Димогло" на YouTube-канале Sputnik Молдова.Ранее аудит Счетной палаты выявил, что примерно семь тысяч прививок против COVID-19 с истекшим сроком годности были введены гражданам республики. В Минздраве после этого опровергли данные проверки. Как отметили в ведомстве, выводы, представленные Счетной палатой, основаны на данных, извлеченных из реестра прививок, относящихся к периоду 30.05 – 31.08.2021. А затем министерство объявило о создании комиссии по расследованию, которая проверит, как делали прививки от коронавируса в медицинских учреждениях и центрах вакцинации.Он отметил, что не знает, по каким конкретно районам республики распределили вакцину, которую пытались направить муниципалитету.Готов ли Кишинев к встрече с "омикроном"?Чебан рассказал, что столичные власти направили министру здравоохранения Алле Немеренко несколько писем с рекомендациями и планом действий, а также с тем, что должна быть единая позиция по управлению процессом. "Она должна быть единой – не Кишинев "со своим огородом", а государство. На Кишинев, к слову, и так пришлось 70% всего прессинга, и наши стратегические больницы справились", – сказал градоначальник.На вопрос о том, готов ли Кишинев к встрече с "омикроном", примар отметил, что "пока мы не знаем, что это за разновидность вируса, и насколько это серьезно". Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Полное интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 09.00 в четверг.

https://ru.sputnik.md/20211224/chto-vyyasnil-minzdrav-posle-skandala-s-prosrochennymi-vaktsinami-47505015.html

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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молдова, вирус, вакцина, кишинев, ион чебан