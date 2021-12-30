Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211230/skolko-lyudey-moldova-proshli-vaktsinatsiyu-nachala-goda-47657617.html
Сколько жителей Молдовы прошли полную вакцинацию с начала года
Сколько жителей Молдовы прошли полную вакцинацию с начала года
В конце года в Молдове подводят итоги национальной программы иммунизации населения против коронавируса.
2021-12-30T17:28+0200
2021-12-30T17:28+0200
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
ревакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558846_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_92acfea2eceafe900e1b7670befef05a.jpg
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Более 1,7 миллиона доз вакцины против COVID-19 было использовано в Молдове с начала национальной программы иммунизации населения. Такие данные представил директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Жемальский. По его словам, по всей стране полную схему иммунизации прошло 28,7% граждан от общего числа населения. По данным НАОЗ, бустерной дозой на 30 декабря было привито 68 903 человека. Он отметил, что самый высокий показатель вакцинации полной схемой в муниципии Кишинев - 42%, далее следуют Сороки - 32%. Самые низкие показатели в АТО Гагаузии - 17%, а также в Сынжерее и Леове - 19%. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20211230/poprosite-deda-moroza-predyavit-sertifikat-o-vaktsinatsii-47648487.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558846_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7d879a822095721594a6a393eca232ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, вакцинация, ревакцинация

Сколько жителей Молдовы прошли полную вакцинацию с начала года

17:28 30.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Olga Mînzat - Sputnik Молдова
Ольга Мынзат
Все материалы
В конце года в Молдове подводят итоги национальной программы иммунизации населения против коронавируса.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Более 1,7 миллиона доз вакцины против COVID-19 было использовано в Молдове с начала национальной программы иммунизации населения.
Такие данные представил директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Жемальский.
По его словам, по всей стране полную схему иммунизации прошло 28,7% граждан от общего числа населения.
По данным НАОЗ, бустерной дозой на 30 декабря было привито 68 903 человека.
"Мы обеспечены вакциной до августа-сентября 2022 года, но это при условии, что мы сохраним тот же темп иммунизации", - добавил глава НАОЗ.
Он отметил, что самый высокий показатель вакцинации полной схемой в муниципии Кишинев - 42%, далее следуют Сороки - 32%. Самые низкие показатели в АТО Гагаузии - 17%, а также в Сынжерее и Леове - 19%.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
Дед Мороз и девочка. 1972 год - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Общество
Попросите Деда Мороза предъявить сертификат о вакцинации
13:00
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:04ЦИК планирует внедрить электронное голосование по цифровой подписи
19:33Экономические итоги года: рост тарифов, инфляция и "пробуждение" экономики
19:00Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:29Елки, ярмарки, снежные горки: новогодние гуляния в Приднестровье
18:00Правила въезда в Черногорию ужесточат
17:28Сколько жителей Молдовы прошли полную вакцинацию с начала года
17:02В Орегоне зафиксирована вспышка заражений опасным грибком
16:33Песков: телефонный разговор Путина и Байдена пройдет по инициативе Москвы
16:03Ученые рассказали, насколько велика смертность от штамма "омикрон"
15:26В компании Franzeluta опровергли сообщения о подорожании хлеба
15:02"Космический" салат: на МКС приготовили любимое новогоднее блюдо
14:33Семь знаковых событий 2021 года для Приднестровья
14:02Захарова: Россия и Молдова ведут подготовку заседания межправкомиссии
13:26На севере Молдовы пускали в оборот фальшивые доллары и евро
13:00Попросите Деда Мороза предъявить сертификат о вакцинации
12:44От Олимпиады до Лиги чемпионов: супер-спортивный 2021
12:19Захарова: постепенно возобновляем политический диалог с Кишиневом
12:00Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены
11:35Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством
11:28"Желтый код" в Молдове: новое предупреждение синоптиков