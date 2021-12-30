https://ru.sputnik.md/20211230/skolko-lyudey-moldova-proshli-vaktsinatsiyu-nachala-goda-47657617.html

Сколько жителей Молдовы прошли полную вакцинацию с начала года

Сколько жителей Молдовы прошли полную вакцинацию с начала года

В конце года в Молдове подводят итоги национальной программы иммунизации населения против коронавируса.

2021-12-30T17:28+0200

2021-12-30T17:28+0200

2021-12-30T17:28+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Более 1,7 миллиона доз вакцины против COVID-19 было использовано в Молдове с начала национальной программы иммунизации населения. Такие данные представил директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Жемальский. По его словам, по всей стране полную схему иммунизации прошло 28,7% граждан от общего числа населения. По данным НАОЗ, бустерной дозой на 30 декабря было привито 68 903 человека. Он отметил, что самый высокий показатель вакцинации полной схемой в муниципии Кишинев - 42%, далее следуют Сороки - 32%. Самые низкие показатели в АТО Гагаузии - 17%, а также в Сынжерее и Леове - 19%. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".

https://ru.sputnik.md/20211230/poprosite-deda-moroza-predyavit-sertifikat-o-vaktsinatsii-47648487.html

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

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в молдове, молдова, вакцинация, ревакцинация