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https://ru.sputnik.md/20211230/telefonnyy-razgovor-putin-bayden-47665891.html
Состоялся телефонный разговор Путина и Байдена
Состоялся телефонный разговор Путина и Байдена
Разговор президентов США и России продолжался 50 минут. 30.12.2021, Sputnik Молдова
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политика
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сша
владимир путин
джо байден
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 23.35 по московскому времени, то есть в 15.35 по вашингтонскому, сообщает РИА Новости.Беседа двух президентов продолжалась 50 минут, сообщила пресс-служба Белого дома.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что телефонный разговор между главами двух стран произойдет в четверг вечером по инициативе России. Целью контактов является обсуждение вопросов, которые были обозначены в ходе недавних переговоров двух государственных лидеров по видеосвязи.
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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор Путина и Байдена

23:38 30.12.2021 (обновлено: 23:46 30.12.2021)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром РФ М. Мишустиным
Президент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром РФ М. Мишустиным - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Разговор президентов США и России продолжался 50 минут.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 23.35 по московскому времени, то есть в 15.35 по вашингтонскому, сообщает РИА Новости.
Беседа двух президентов продолжалась 50 минут, сообщила пресс-служба Белого дома.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что телефонный разговор между главами двух стран произойдет в четверг вечером по инициативе России. Целью контактов является обсуждение вопросов, которые были обозначены в ходе недавних переговоров двух государственных лидеров по видеосвязи.
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