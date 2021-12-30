https://ru.sputnik.md/20211230/telefonnyy-razgovor-putin-bayden-47665891.html

Состоялся телефонный разговор Путина и Байдена

Состоялся телефонный разговор Путина и Байдена

Разговор президентов США и России продолжался 50 минут. 30.12.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 23.35 по московскому времени, то есть в 15.35 по вашингтонскому, сообщает РИА Новости.Беседа двух президентов продолжалась 50 минут, сообщила пресс-служба Белого дома.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что телефонный разговор между главами двух стран произойдет в четверг вечером по инициативе России. Целью контактов является обсуждение вопросов, которые были обозначены в ходе недавних переговоров двух государственных лидеров по видеосвязи.

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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, телефонные переговоры