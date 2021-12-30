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https://ru.sputnik.md/20211230/tesla-defekty-47664083.html
Tesla отзовет почти полмиллиона автомобилей из-за дефектов
Tesla отзовет почти полмиллиона автомобилей из-за дефектов
Американская компания Tesla отзывает почти 500 тысяч своих электромобилей для устранения технических дефектов.
2021-12-30T20:37+0200
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в мире
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве 475 тысяч машин в США в связи с возможными проблемами с камерами заднего вида и замками багажников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг и Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).Сообщается, что будут отозваны все электромобили Model 3, произведенные в 2017-2020 годах, а это почти 356 тысяч машин. Как сообщили в NHTSA, кабель камеры заднего вида может быть поврежден при открывании и закрывании багажника. Также Tesla отзывает 119 тысяч электромобилей Model S, произведенных с 2014 года, из-за неисправности замка переднего багажника.Как отмечает агентство, компания заявила, что исправит обе проблемы без дополнительной платы. При этом акции Tesla дешевеют на предварительных торгах на 1,2%.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://ru.sputnik.md/20190423/tesla-taxi-usa-service-2020-25621190.html
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в мире, сша, автомобиль

Tesla отзовет почти полмиллиона автомобилей из-за дефектов

20:37 30.12.2021 (обновлено: 20:45 30.12.2021)
© SputnikАвтомобиль Tesla
Автомобиль Tesla - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik
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Американская компания Tesla отзывает почти 500 тысяч своих электромобилей для устранения технических дефектов.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве 475 тысяч машин в США в связи с возможными проблемами с камерами заднего вида и замками багажников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг и Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

"Tesla отозвала 475 тысяч автомобилей в США – что практически равно уровню ее международных поставок в прошлом году – из-за технических неполадок, которые могут увеличить риск аварий", – говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что будут отозваны все электромобили Model 3, произведенные в 2017-2020 годах, а это почти 356 тысяч машин. Как сообщили в NHTSA, кабель камеры заднего вида может быть поврежден при открывании и закрывании багажника. Также Tesla отзывает 119 тысяч электромобилей Model S, произведенных с 2014 года, из-за неисправности замка переднего багажника.
Как отмечает агентство, компания заявила, что исправит обе проблемы без дополнительной платы. При этом акции Tesla дешевеют на предварительных торгах на 1,2%.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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