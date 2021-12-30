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Полосатое очарование: как тигры находят общий язык с любыми животными
Полосатое очарование: как тигры находят общий язык с любыми животными
Тигры доказывают, что они – лучшие друзья не только для людей, но и для других животных.
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фото, мультимедиа, тигр, животные, тигр амур

Полосатое очарование: как тигры находят общий язык с любыми животными

21:06 30.12.2021 (обновлено: 21:15 30.12.2021)
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Наступающий год Тигра, по мнению астрологов, должен принести перемены, придать людям силу духа, смелость, жизненную и физическую силу. Ну а сами тигры доказывают, что они – лучшие друзья не только для людей, но и для других животных.
© AP Photo / Igor Yakunin

Амурский тигренок и кошка Масяня из Сочи – друзья не разлей вода.

Амурский тигренок и кошка Масяня из Сочи – друзья не разлей вода. - Sputnik Молдова
1/10
© AP Photo / Igor Yakunin

Амурский тигренок и кошка Масяня из Сочи – друзья не разлей вода.

© AFP 2021 / Saeed Khan

Тигрица воспитывает поросят в зоопарке Бангкока.

Тигрица воспитывает поросят в зоопарке Бангкока. - Sputnik Молдова
2/10
© AFP 2021 / Saeed Khan

Тигрица воспитывает поросят в зоопарке Бангкока.

© AFP 2021 / Julian Stratenschulte / DPA

Белый тигренок играет с белым львенком в парке живой природы в Германии.

Белый тигренок играет с белым львенком в парке живой природы в Германии. - Sputnik Молдова
3/10
© AFP 2021 / Julian Stratenschulte / DPA

Белый тигренок играет с белым львенком в парке живой природы в Германии.

© AFP 2021 / Philippe Huguen

Собака выкармливает тигренка вместе со своим щенком во Франции.

Собака выкармливает тигренка вместе со своим щенком во Франции. - Sputnik Молдова
4/10
© AFP 2021 / Philippe Huguen

Собака выкармливает тигренка вместе со своим щенком во Франции.

© AP Photo / John Minchillo

Сотрудник питомника с малайзийскими тигрятами в США.

Сотрудник питомника с малайзийскими тигрятами в США. - Sputnik Молдова
5/10
© AP Photo / John Minchillo

Сотрудник питомника с малайзийскими тигрятами в США.

© AP Photo / Russell McPhedran

Собака играет с двумя тигрятами в Сиднее.

Собака играет с двумя тигрятами в Сиднее. - Sputnik Молдова
6/10
© AP Photo / Russell McPhedran

Собака играет с двумя тигрятами в Сиднее.

© AFP 2021 / STR

Тигренок и заяц из Китая.

Тигренок и заяц из Китая. - Sputnik Молдова
7/10
© AFP 2021 / STR

Тигренок и заяц из Китая.

© AP Photo / Achmad Ibrahim

Маленькие орангутаны помогают кормить тигренка молоком в зоопарке Индонезии.

Маленькие орангутаны помогают кормить тигренка молоком в зоопарке Индонезии. - Sputnik Молдова
8/10
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Маленькие орангутаны помогают кормить тигренка молоком в зоопарке Индонезии.

© AP Photo / Renata Brito

Маленькая собака и большой тигр – питомцы семейства из Бразилии.

Маленькая собака и большой тигр – питомцы семейства из Бразилии. - Sputnik Молдова
9/10
© AP Photo / Renata Brito

Маленькая собака и большой тигр – питомцы семейства из Бразилии.

© Sputnik / Vitaliy AnkovУссурийский тигр по кличке Амур и козел по кличке Тимур в вольере Приморского сафари-парка. Круглый год тигров кормят живой добычей, но козла Тимура тигр Амур есть не стал.
Козел Тимур и тигр Амур в Приморском сафари-парке - Sputnik Молдова
10/10
© Sputnik / Vitaliy Ankov
Уссурийский тигр по кличке Амур и козел по кличке Тимур в вольере Приморского сафари-парка. Круглый год тигров кормят живой добычей, но козла Тимура тигр Амур есть не стал.
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