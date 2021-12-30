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Полосатое очарование: как тигры находят общий язык с любыми животными
Полосатое очарование: как тигры находят общий язык с любыми животными
Тигры доказывают, что они – лучшие друзья не только для людей, но и для других животных.
2021-12-30T21:06+0200
2021-12-30T21:06+0200
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фото, мультимедиа, тигр, животные, тигр амур
Полосатое очарование: как тигры находят общий язык с любыми животными 21:06 30.12.2021 (обновлено: 21:15 30.12.2021)
Наступающий год Тигра, по мнению астрологов, должен принести перемены, придать людям силу духа, смелость, жизненную и физическую силу. Ну а сами тигры доказывают, что они – лучшие друзья не только для людей, но и для других животных.
© AP Photo / Igor Yakunin
Амурский тигренок и кошка Масяня из Сочи – друзья не разлей вода.
Амурский тигренок и кошка Масяня из Сочи – друзья не разлей вода.
© AFP 2021 / Saeed Khan
Тигрица воспитывает поросят в зоопарке Бангкока.
Тигрица воспитывает поросят в зоопарке Бангкока.
© AFP 2021 / Julian Stratenschulte / DPA
Белый тигренок играет с белым львенком в парке живой природы в Германии.
Белый тигренок играет с белым львенком в парке живой природы в Германии.
© AFP 2021 / Philippe Huguen
Собака выкармливает тигренка вместе со своим щенком во Франции.
Собака выкармливает тигренка вместе со своим щенком во Франции.
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудник питомника с малайзийскими тигрятами в США.
Сотрудник питомника с малайзийскими тигрятами в США.
© AP Photo / Russell McPhedran
Собака играет с двумя тигрятами в Сиднее.
Собака играет с двумя тигрятами в Сиднее.
© AFP 2021 / STR
Тигренок и заяц из Китая.
Тигренок и заяц из Китая.
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Маленькие орангутаны помогают кормить тигренка молоком в зоопарке Индонезии.
Маленькие орангутаны помогают кормить тигренка молоком в зоопарке Индонезии.
© AP Photo / Renata Brito
Маленькая собака и большой тигр – питомцы семейства из Бразилии.
Маленькая собака и большой тигр – питомцы семейства из Бразилии.
© Sputnik / Vitaliy Ankov Уссурийский тигр по кличке Амур и козел по кличке Тимур в вольере Приморского сафари-парка. Круглый год тигров кормят живой добычей, но козла Тимура тигр Амур есть не стал.
Уссурийский тигр по кличке Амур и козел по кличке Тимур в вольере Приморского сафари-парка. Круглый год тигров кормят живой добычей, но козла Тимура тигр Амур есть не стал.