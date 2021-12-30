Полосатое очарование: как тигры находят общий язык с любыми животными

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Наступающий год Тигра, по мнению астрологов, должен принести перемены, придать людям силу духа, смелость, жизненную и физическую силу. Ну а сами тигры доказывают, что они – лучшие друзья не только для людей, но и для других животных.