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Ученые рассказали, насколько велика смертность от штамма "омикрон"
Ученые рассказали, насколько велика смертность от штамма "омикрон"
По мнению ученых, "омикрон" может быть предвестником окончания эпидфазы пандемии коронавируса.
2021-12-30T16:03+0200
2021-12-30T16:03+0200
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Штамм коронавируса "омикрон" приводит к смерти только примерно в четверти случаях от числа, зафиксированного в предыдущие волны заболевания, и является менее смертоносным, передает РИА Новости со ссылкой на данные проведенного в ЮАР исследования.Ученые Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний республики (NICD) вели наблюдение за пациентами с коронавирусом в больнице городского округа Цване в провинции Гаутенг, где активно распространялся новый штамм. Исследование проводилось на выборке из 466 пациентов, зараженных новым штаммом, и примерно на четырех тысячах пациентов с COVID-19 образца предыдущих волн.Ученые отмечают, что в следующие недели число заболевших и госпитализированных в ЮАР может еще снизиться.Однако исследователи обратили внимание на "ограничения" в проведенной работе. По их словам, невозможно сравнивать волну "омикрона" с каждой из предыдущих волн, поскольку трудно определить даты их начала и конца.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Ученые рассказали, насколько велика смертность от штамма "омикрон"

16:03 30.12.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрилет рейса с пассажирами из ЮАР
Прилет рейса с пассажирами из ЮАР - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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По мнению ученых, "омикрон" может быть предвестником окончания эпидфазы пандемии коронавируса.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Штамм коронавируса "омикрон" приводит к смерти только примерно в четверти случаях от числа, зафиксированного в предыдущие волны заболевания, и является менее смертоносным, передает РИА Новости со ссылкой на данные проведенного в ЮАР исследования.
Ученые Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний республики (NICD) вели наблюдение за пациентами с коронавирусом в больнице городского округа Цване в провинции Гаутенг, где активно распространялся новый штамм. Исследование проводилось на выборке из 466 пациентов, зараженных новым штаммом, и примерно на четырех тысячах пациентов с COVID-19 образца предыдущих волн.
"Смертность и госпитализация в отделения интенсивной терапии составили 4,5% против 21,3% и 1% против 4,3% соответственно; продолжительность пребывания была четыре дня против 8,8 дня; средний возраст составил 39 по сравнению с 49 - для "омикрона" и предыдущих волн соответственно", - говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Infectious Diseases.
Ученые отмечают, что в следующие недели число заболевших и госпитализированных в ЮАР может еще снизиться.
"Если этот тренд сохранится и повторится в мировом масштабе, мы, вероятно, увидим полное отделение соответствия показателей заболеваемости и смертности, что предполагает, что "омикрон" может быть предвестником завершения эпидемической фазы пандемии COVID, открывающей ее эндемическую фазу", - заверили ученые.
Однако исследователи обратили внимание на "ограничения" в проведенной работе. По их словам, невозможно сравнивать волну "омикрона" с каждой из предыдущих волн, поскольку трудно определить даты их начала и конца.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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