https://ru.sputnik.md/20211230/uchenye-rasskazali-naskolko-velika-smertnost-ot-shtamma-omikron-47653086.html

Ученые рассказали, насколько велика смертность от штамма "омикрон"

Ученые рассказали, насколько велика смертность от штамма "омикрон"

По мнению ученых, "омикрон" может быть предвестником окончания эпидфазы пандемии коронавируса.

2021-12-30T16:03+0200

2021-12-30T16:03+0200

2021-12-30T16:03+0200

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Штамм коронавируса "омикрон" приводит к смерти только примерно в четверти случаях от числа, зафиксированного в предыдущие волны заболевания, и является менее смертоносным, передает РИА Новости со ссылкой на данные проведенного в ЮАР исследования.Ученые Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний республики (NICD) вели наблюдение за пациентами с коронавирусом в больнице городского округа Цване в провинции Гаутенг, где активно распространялся новый штамм. Исследование проводилось на выборке из 466 пациентов, зараженных новым штаммом, и примерно на четырех тысячах пациентов с COVID-19 образца предыдущих волн.Ученые отмечают, что в следующие недели число заболевших и госпитализированных в ЮАР может еще снизиться.Однако исследователи обратили внимание на "ограничения" в проведенной работе. По их словам, невозможно сравнивать волну "омикрона" с каждой из предыдущих волн, поскольку трудно определить даты их начала и конца.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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в мире