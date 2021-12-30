https://ru.sputnik.md/20211230/vitse-premer-reintegratsii-47664721.html
Назначение вице-премьера по реинтеграции "на последней стометровке" — Гаврилица
Назначение вице-премьера по реинтеграции "на последней стометровке" — Гаврилица
Премьер-министр заявила, что на пост вице-премьера по реинтеграции подобран "хороший дипломат с опытом работы в экономике и частном секторе".
2021-12-30T21:35+0200
2021-12-30T21:35+0200
2021-12-30T21:46+0200
политика
приднестровье
правительство
наталья гаврилица
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0e/47218647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7426639882a4953c2019ffcb68902130.jpg
КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Назначение вице-премьера по реинтеграции — "на последней стометровке", заявила в эфире общественного телевидения премьер-министр Наталья Гаврилица.️Гаврилица отказалась назвать имя кандидата. "Он не только хороший дипломат, но и обладает опытом в экономике, в юридической области, в частном секторе. Он имеет политическую поддержку и может вести переговоры", — сказала премьер.Ранее президент Майя Санду выразила надежду, что вице-премьер по реинтеграции будет назначен до конца года.Гаврилица также заявила, отвечая на вопрос ведущей, что "сожалеет" об отправке лидером Приднестровья прямых писем Майе Санду."Мы сожалеем, что приднестровская сторона решила не использовать существующие форматы, а выйти с этими прямыми письмами. В письмах говорится об открытости, но это не соответствует действиям. Если хотят встреч или определенного прогресса, сначала надо идти через существующие форматы. Есть Бюро по реинтеграции, есть рабочие группы по укреплению мер доверия", — сказала она в телеэфире.Гаврилица назвала "достойным сожаления" также и приостановку работы пунктов по оформлению нейтральных автомобильных номеров. Вместе с тем, премьер не считает, что причиной приостановки стали действия правительства Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211227/sandu-zayavila-chto-ne-poluchala-pismo-ot-krasnoselskogo-47576245.html
приднестровье
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0e/47218647_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e62c5b161c2399ae6ed0c77282fed689.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
приднестровье, правительство, наталья гаврилица, в молдове, молдова
Назначение вице-премьера по реинтеграции "на последней стометровке" — Гаврилица
21:35 30.12.2021 (обновлено: 21:46 30.12.2021)
Премьер-министр заявила, что на пост вице-премьера по реинтеграции подобран "хороший дипломат с опытом работы в экономике и частном секторе".
КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Назначение вице-премьера по реинтеграции — "на последней стометровке", заявила в эфире общественного телевидения премьер-министр Наталья Гаврилица.
"Думаю, что на первом заседании в новом году будет назначен человек на этот пост", — сказала она.
️Гаврилица отказалась назвать имя кандидата. "Он не только хороший дипломат, но и обладает опытом в экономике, в юридической области, в частном секторе. Он имеет политическую поддержку и может вести переговоры", — сказала премьер.
Ранее президент Майя Санду выразила надежду, что вице-премьер по реинтеграции будет назначен до конца года.
Гаврилица также заявила, отвечая на вопрос ведущей, что "сожалеет" об отправке лидером Приднестровья прямых писем Майе Санду.
"Мы сожалеем, что приднестровская сторона решила не использовать существующие форматы, а выйти с этими прямыми письмами. В письмах говорится об открытости, но это не соответствует действиям. Если хотят встреч или определенного прогресса, сначала надо идти через существующие форматы. Есть Бюро по реинтеграции, есть рабочие группы по укреплению мер доверия", — сказала она в телеэфире.
Гаврилица назвала "достойным сожаления" также и приостановку работы пунктов по оформлению нейтральных автомобильных номеров. Вместе с тем, премьер не считает, что причиной приостановки стали действия правительства Молдовы.