https://ru.sputnik.md/20211230/vladimir-putin-pozdravil-mayyu-sandu-s-novym-godom-47644288.html

Владимир Путин поздравил Майю Санду с Новым годом

Владимир Путин поздравил Майю Санду с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майи Санду

2021-12-30T11:23+0200

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владимир путин

поздравление

майя санду

новый год

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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майе Санду. Праздничное послание опубликовано на сайте Кремля.Путин отметил, что конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы.Российский президент разослал мировым лидерам поздравления с Рождеством и Новым годом. Среди получателей Лукашенко, Байден, Эрдоган, Си Цзиньпин, Шольц и Штайнмайер, Макрон, Джонсон и Елизавета II, Санду, Алиев, Саркисян и Пашинян. Поздравления он отправил еще Меркель, Шредеру, Берлускони, Нетаньяху, Саркози, Бушу, Абэ, Кочаряну и Саргсяну.

https://ru.sputnik.md/20211228/prichiny-sandu-sammit-sng-47602757.html

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2021

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

владимир путин, поздравление, майя санду, новый год