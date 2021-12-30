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Владимир Путин поздравил Майю Санду с Новым годом
Владимир Путин поздравил Майю Санду с Новым годом
Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майи Санду
2021-12-30T11:23+0200
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владимир путин
поздравление
майя санду
новый год
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майе Санду. Праздничное послание опубликовано на сайте Кремля.Путин отметил, что конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы.Российский президент разослал мировым лидерам поздравления с Рождеством и Новым годом. Среди получателей Лукашенко, Байден, Эрдоган, Си Цзиньпин, Шольц и Штайнмайер, Макрон, Джонсон и Елизавета II, Санду, Алиев, Саркисян и Пашинян. Поздравления он отправил еще Меркель, Шредеру, Берлускони, Нетаньяху, Саркози, Бушу, Абэ, Кочаряну и Саргсяну.
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владимир путин, поздравление, майя санду, новый год

Владимир Путин поздравил Майю Санду с Новым годом

11:23 30.12.2021 (обновлено: 11:55 30.12.2021)
© Sputnik / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
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В официальном поздравлении отмечена необходимость взаимовыгодного сотрудничества.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майе Санду. Праздничное послание опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил, что конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы.
Российский президент разослал мировым лидерам поздравления с Рождеством и Новым годом. Среди получателей Лукашенко, Байден, Эрдоган, Си Цзиньпин, Шольц и Штайнмайер, Макрон, Джонсон и Елизавета II, Санду, Алиев, Саркисян и Пашинян. Поздравления он отправил еще Меркель, Шредеру, Берлускони, Нетаньяху, Саркози, Бушу, Абэ, Кочаряну и Саргсяну.
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