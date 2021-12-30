https://ru.sputnik.md/20211230/vladimir-putin-pozdravil-mayyu-sandu-s-novym-godom-47644288.html
Владимир Путин поздравил Майю Санду с Новым годом
Владимир Путин поздравил Майю Санду с Новым годом
Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майи Санду
2021-12-30T11:23+0200
2021-12-30T11:23+0200
2021-12-30T11:55+0200
владимир путин
поздравление
майя санду
новый год
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майе Санду. Праздничное послание опубликовано на сайте Кремля.Путин отметил, что конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы.Российский президент разослал мировым лидерам поздравления с Рождеством и Новым годом. Среди получателей Лукашенко, Байден, Эрдоган, Си Цзиньпин, Шольц и Штайнмайер, Макрон, Джонсон и Елизавета II, Санду, Алиев, Саркисян и Пашинян. Поздравления он отправил еще Меркель, Шредеру, Берлускони, Нетаньяху, Саркози, Бушу, Абэ, Кочаряну и Саргсяну.
https://ru.sputnik.md/20211228/prichiny-sandu-sammit-sng-47602757.html
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Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
владимир путин, поздравление, майя санду, новый год
Владимир Путин поздравил Майю Санду с Новым годом
11:23 30.12.2021 (обновлено: 11:55 30.12.2021)
В официальном поздравлении отмечена необходимость взаимовыгодного сотрудничества.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майе Санду. Праздничное послание опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил, что конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы.
Российский президент разослал мировым лидерам поздравления с Рождеством и Новым годом. Среди получателей Лукашенко, Байден, Эрдоган, Си Цзиньпин, Шольц и Штайнмайер, Макрон, Джонсон и Елизавета II, Санду, Алиев, Саркисян и Пашинян. Поздравления он отправил еще Меркель, Шредеру, Берлускони, Нетаньяху, Саркози, Бушу, Абэ, Кочаряну и Саргсяну.